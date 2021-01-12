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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Общество196
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В возрасте 85 лет скончался епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Об этом сообщают пресс-служба Белорусской православной церкви БелТА и «Наша Нива».
Причина смерти не уточняется. В декабре Филарет заразился коронавирусом, его госпитализировали в Минске.
Митрополит Филарет родился в Москве. С 1990 года по 2013 год он возглавлял Белорусскую православную церковь. В 2006 году ему присвоили звание «Герой Беларуси».
В 2009 году митрополит Филарет был соперником будущего патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, однако снял свою кандидатуру.
Теги:sf, православие, церковь
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