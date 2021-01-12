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№ 1 от 11 января 2021

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Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси

Общество196

196
 

В возрасте 85 лет скончался епископ Русской православной церкви на покое, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет. Об этом сообщают пресс-служба Белорусской православной церкви БелТА и «Наша Нива».

Фото: church.by

Причина смерти не уточняется. В декабре Филарет заразился коронавирусом, его госпитализировали в Минске. 

Митрополит Филарет родился в Москве. С 1990 года по 2013 год он возглавлял Белорусскую православную церковь. В 2006 году ему присвоили звание «Герой Беларуси». 

В 2009 году митрополит Филарет был соперником будущего патриарха Кирилла в борьбе за патриарший престол, однако снял свою кандидатуру. 

Теги:
sf, православие, церковь
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