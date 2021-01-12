Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США после штурма Капитолия и блокировки аккаунтов, связанных с Трампом

Мессенджер Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США. Это произошло после того, как Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента страны Дональда Трампа, а Apple и Google удалили из магазинов приложений популярную у его сторонников альтернативную социальную сеть Parler, сообщает The Daily Telegraph.

Более полумиллиона человек в США — почти 550 тыс. — загрузили Telegram с прошлой среды, 6 января, при этом сообщения в соцсети Parler призывали пользователей перейти на Telegram.

После того как Apple и Google удалили из своих магазинов приложение Parler, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компании «создают гораздо большую проблему для свободы, чем Twitter». «Apple является наиболее опасной из этих двух, потому что она может полностью ограничить ваш доступ к приложениям», — заявил Дуров. Он добавил, что, чтобы «сохранить доступ к свободному потоку информации», нужно переходить с iOS на Android, потому что там можно устанавливать собственные приложения через apk-файлы.

В то же время, как сообщает CNN, соцсеть Parler подала в суд на Amazon после того, как она прекратила предоставлять соцсети услуги облачного хостинга. Действия Amazon, по мнению Parler, это «смертельный удар», продиктованный «политической враждебностью». Руководство соцсети обвинило компанию в незаконном ограничении конкуренции. В Amazon ранее заявляли, что нашли 98 примеров постов в Parler, которые «поощряют и разжигают насилие».

Блокировка аккаунтов, связанных с Трампом, началась после 6 января, когда десятки тысяч сторонников Трампа прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.

Соцсети, включая Facebook, Instagram, заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу. В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда. Поводом для такого решения послужили два последних твита Трампа, которые он написал 8 января.