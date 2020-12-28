ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше» из-за «уклонения от контроля»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) пригрозила заменить на реальный условный срок политика Алексея Навального по делу «Ив Роше», так как он «уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции». Об этом в своем твиттере рассказал адвокат Владимир Кобзев.

Выхожу из СИЗО. Включаю телефон. Там три входящих вызова. А через некоторое время приходит вот такое СМС. ФСИН грозится обратиться в суд с вопросом о замене @navalny условного осуждения на реальное наказание по делу «ИВ РОШЕ», если он не явится к ним завтра в 09 утра. pic.twitter.com/PDKAidUnVN — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) December 28, 2020

Один из сотрудников управления ФСИН по Москве потребовал от Навального явиться завтра в 9 утра «для регистрации». В противном случае, документы с требованием заменить условный срок на реальный передадут в суд.

Во ФСИН сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники Charite. Из нее якобы следует, что Навальный уже оправился от последствий «своей болезни», так что сейчас он «не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

ААААААААА ФСИН, ссылаясь на статью в «Ланцете» требует меня посадить. Но, извините, статья о том, что я был отравлен «Новичком». Значит, на официальном уровне государство признало отравление. Где же уголовное дело? https://t.co/w7Bcx1DND4 — Alexey Navalny (@navalny) December 28, 2020

23 декабря берлинская клиника «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о течении болезни пациента. В публикации утверждается, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Дело «Ив Роше» было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в 2012 году. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг. Представители «Ив Роше» во время следствия отказались от обвинений. Тем не менее спустя два года суд приговорил Алексея Навального к 3,5 годам условно, а его брату назначили реальный срок.

В 2017 году Европейский суд по правам человека присудил Навальным компенсацию в 76 тысяч евро из-за нарушения презумпции невиновности и права на равное присутствие в процессе свидетелей с обеих сторон.