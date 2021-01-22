Устранить до дня икс. Карта задержаний

Перед субботними акциями 23 января, анонсированными сторонниками Алексея Навального, силовые структуры по всей России начали работу на упреждение. Уже почти в 20 городах страны полиция задержала, а суд отправил под аресты глав местных штабов Навального и известных активистов. Из-за этого многие из сторонников политика не смогут принять участие в акциях. Одновременно Роскомнадзор, Генпрокуратура, МВД и даже Минпросвещения в унисон осудили предстоящие протесты и заявили: вышедшим на площади грозит преследование. Кого и как задерживали силовики — в материале «Новой».

Схема: Алексей Комаров / «Новая газета»

Как работает полиция в регионах России

Новосибирск

В Новосибирске с утра, 22 января, задержали главу штаба Навального, депутата местного горсовета Сергея Бойко. Его увезли в изолятор временного содержания до суда, при этом суд обещают только завтра, 23 января, в 09.00. Жена Бойко, которая в момент задержания находилась с мужем в машине, рассказала, что до задержания его вызвали в мэрию «по доносу мэра Анатолия Локтя к 14.00». «Локтю не понравилось, что Сергей у себя на ютубе рассказывал про беспредел, который творится в нашей стране, поддерживал Навального и говорил про мероприятие 23 января на Красном проспекте. Сергей даже не успел добраться до заседания, на котором его собирались «судить», — рассказала она. Силовики не объяснили причину задержания Бойко. Его жена сообщила, что его «схватили» неизвестные люди в черных масках, машины у них были тоже без маркировки. Связи с главой местного штаба Навального до сих пор нет. Кроме того, за два часа до задержания Бойко полицейские «по подозрению в совершении административного правонарушения» задержали его помощницу и сотрудницу штаба Елену Носковец. Ее также отправили в спецприемник до суда, который назначен на завтра.

Тюмень

В Тюмени задержали координатора местного штаба Навального Ивана Вострикова. Незадолго до этого он уведомил своих сторонников о предстоящей акции 23 января на странице в «ВКонтакте»: «Мы выходим не только за Алексея Навального, но и против репрессий! Путин будет смотреть на вашу реакцию: если промолчать, то для власти это будет значить, что можно продолжать ужесточать репрессии, а полицейского произвола станет больше», — заявил активист.

Владивосток

Во Владивостоке также задержали координатора местного штаба Навального Екатерину Ведерникову. Как сообщила сама Ведерникова, полицейские выхватили телефон из ее рук, после этого полицейские повысили голос на девушку и долгое время отказывались объяснять причину задержания. Ведерникова несколько раз требовала вернуть ей телефон, чтобы позвонить адвокату, однако полицейские игнорировали ее просьбы и отвечали, что она пока «не задержана, а доставлена». Впоследствии суд во Владивостоке арестовал координатора регионального штаба Навального на трое суток по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Краснодар

В Краснодаре полиция 21 января задержала координатора местного штаба политика Анастасию Панченко. Полицейские пришли в гостиничный номер, где находилась на тот момент активистка. Вскоре ей дали 10 суток ареста из-за «организации несанкционированного мероприятия» (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Через несколько часов после того, как стало известно о задержании Панченко, силовики пришли с обыском к местному адвокату Михаилу Беньяшу. Они изъяли у него два ноутбука. Следственные действия при этом проводились в рамках уголовного дела о краже макета пистолета Макарова «иным лицом». Само дело возбудили против некоего «Александра Тимохина», однако кто это, ни полиция, ни адвокат не уточняют. Сегодня адвокат должен был защищать в суде координатора краснодарского штаба Навального Панченко. Сам Беньяш выразил мнение, что обыск провели для того, чтобы «сорвать защиту активистов, которых завтра будут арестовывать».

Уфа

В Уфе сотрудники полиции задержали юриста местного штаба Навального Федора Телина. «Привезли в отдел полиции. Не говорят, что я совершил. Есть материалы проверки, говорили они, а их нет», — заявил он.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Барнаул

Силовики в Барнауле задержали волонтера штаба Навального Максима Неверова. Его увезли в отдел полиции для составления протокола по ч. 2 ст. 20.2 КоАП из-за «призывов» в социальных сетях накануне акции 23 января.

Архангельск

Также силовики в Архангельске задержали экс-главу местного штаба Навального Андрея Боровикова и еще одного активиста — Юрия Чеснокова. Чесноков пришел к суду, чтобы поддержать Боровикова, которого обвиняют в распространении порнографии за размещение в соцсети клипа Rammstein. Активисту сообщили, что он обвиняется по статье 20.2 КоАП («Нарушение порядка проведения публичных акций»).

Липецк

В Липецке штаб Навального сообщил о задержании местной 50-летней сторонницы политика Галины Гребенниковой. Штаб утверждает, что женщину при задержании избили; она планировала ехать на акцию в поддержку Навального.

Калининград

В Калининграде задержали сторонника Либертарианской партии и волонтера штаба Навального Рагнара Рейна. Он долго не выходил на связь. Суд признал Рагнара виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и арестовал его на трое суток. Активист заявил, что объявил голодовку.

Омск Суд в Омске признал координатора местного штаба Навального Ольгу Картавцеву виновной по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал ее на 20 тыс. рублей. По мнению Картавцевой, штраф и давление на команду Навального в Омске связаны с предстоящими акциями 23 января. За день до этого в штабе Навального в Омске заявили, что к ним ворвались силовики с уже составленным протоколом на Картавцеву за организацию массового мероприятия, заявили в «Апологии протеста».

Ростов-на-Дону 22 января в Ростове-на-Дону задержали главу местного штаба Навального Ксению Середкину и сотрудницу штаба Валерию Дзбоеву. Задержание произошло в прямом эфире: девушки вели в Instagram трансляцию беседы с полицейскими, которые утром пришли к ним в хостел. Неизвестные без формы попытались задержать сотрудниц штаба Навального в Ростове-на-Дону в прямом эфире Сотрудники в штатском на камеру отказались представляться, сказав, что сделали это у дверей. Девушки требовали оставить их в покое или хотя бы дать одеться. На этом трансляция обрывается. На момент публикации материала местонахождение Середкиной и Дзбоевой неизвестно. Еще один сторонник Навального в Ростове, краевед Леонид Санкин, подтвердил «Новой», что к нему по месту регистрации приходили сотрудники прокуратуры, но не застали его дома. Активист полагает, что ему хотят вручить предостережение о недопустимости организации незаконного массового мероприятия.

Татарстан Следственный комитет по Татарстану уже возбудил уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК). По версии силовиков, «неустановленное лицо» разместило в соцсетях «информацию с призывами к совершению массовых беспорядков 23 января 2021 года». «При этом злоумышленник снабдил сообщение соответствующими инструкциями по антиобщественному поведению», — утверждают в СК. Следователи не объяснили, что именно и в какой социальной сети было размещено. Отмечается, что автор публикации еще устанавливается.

По одному сотруднику штабов Навального также задержали в Красноярске (Анастасия Корсакова), Саратове (Дмитрий Цибирёв) и Самаре (Марина Евдокимова). В Пензе силовики задержали отца главы штаба Навального Ольги Жулимовой Игоря.

Москва

«Интересно, к чему это?»: массовые задержания сотрудников ФБК* в столице

Юристу ФБК Владлену Лосю вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Его также арестовали на трое суток. Сотруднику ФБК сообщили о запрете возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. За час до этого к нему в номер в московской гостинице постучались 15 полицейских и впоследствии задержали.

В Пензе задержали Игоря Жулимова - отца Оли Жулимовой, которая раньше была координатором Открытки, а потом главой Штаба Навального в городе. РАНЬШЕ, то есть ДАВНО!

«Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову «02». Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения. Интересно, к чему это?» — заявил он. У Владлена Лося — гражданство Беларуси. Директор ФБК Иван Жданов выразил мнение, что причина, по которой силовики потребовали от Лося покинуть Россию, конечно, предстоящие акции 23 января, которые организовывает команда Навального. Самого Лося оставили на ночь в ОВД, на него составили протокол за неповиновение распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП).

На адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова, приехавшего в ОВД «Даниловский», чтобы представлять интересы Владлена Лося,

напал сотрудник полиции. Его «сбили <…> с ног, положили лицом в пол и несколько раз пнули по спине».

На Гильманова собираются составить протокол за неповиновение распоряжению силовиков. ОВД-Инфо потребовал от главы МВД немедленно освободить Гильманова и обеспечить соблюдение прав и свобод адвокатов и их физической безопасности в отделах полиции.

Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали в Москве — такие действия силовиков связаны с «призывами» выходить на митинг 23 января. Ее несколько часов удерживали в отделе полиции, долгое время не пускали адвоката, а затем отпустили с протоколом о повторном нарушении правил проведения митингов. Позже суд оштрафовал ее на 250 тысяч рублей. Соболь назвала «грубым нарушением и беспределом» статью, которую ей вменили. Вечером 22 января полиция задержала четверых волонтеров, агитировавших голосовать за Соболь на выборах в Госдуму.

После этого в Москве задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и сотрудника ФБК Георгия Албурова. Полицейские пришли к Ярмыш около 19.30, однако она отказалась их пускать. Адвокат Ярмыш заявила, что на пресс-секретаря Навального составили два протокола: о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь силовикам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Ярмыш и Албурова оставили в ОВД на ночь. Впоследствии суд арестовал Ярмыш на девять суток, а Албурова — на десять. Адвокат Ярмыш Вероника Полякова сообщила, что будет обжаловать решение суда. «Считаем решение суда незаконным и необоснованным. Судебное заседание длилось около пяти минут всего», — заявила Полякова.

Полиция поздно вечером, 21 января, приходила и к координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, но дома его не застала.

Помимо этого, в Москве полицейские задержали пресс-секретаря движения «Гражданское общество» Егора Илюшкина. «Минимум шесть правоохранителей» «насильно» доставили Илюшкина в ОВД «Ярославский». На него составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции (ст. 20.2 КоАП) и оставили в ОВД на ночь. Передать ему еду и воду запретили, силовики утверждали, что «напоили и накормили». «Почему-то мы уверены, что это далеко не так», — заявили в «Гражданском обществе».

Прийти и вручить лично: власти разносят оппозиционерам «предостережения»

20 и 21 января полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального, сотрудников ФБК и журналистов. В частности, главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, журналисту «Медиазоны» Давиду Френкелю, юристу ФБК Любови Соболь, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России, а также журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву, журналисту Алексею Полиховичу, политикам Константину Янкаускасу и Дмитрию Гудкову, юристу Варваре Михайловой и активисту Самариддину Раджабову уже вручили предостережения из-за акций 23 января.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская Тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.

Не осталось в стороне и Министерство просвещения: оно призвало родителей «оградить» детей от акции в поддержку Навального. Ведомство назвало акции, объявленные командой Навального, «так называемыми прогулками 23 января». По мнению министерства, политические акции «руками нечистоплотных взрослых» могут «втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией». Аккаунт Министерства просвещения отключил возможность комментировать распространенное сообщение.

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