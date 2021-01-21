Юристу ФБК Владлену Лосю вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января

Юрист ФБК* Владлен Лось сообщил в своем твиттере, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января.

Кроме того, сотруднику ФБК сообщили о запрете возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. За час до этого юриста задержали в Москве. Лось уточнил, что находился в гостинице, к нему постучались 15 полицейских. «Говорят, кто-то кричал, приехали по вызову 02. Разумеется, в номере все спокойно. Сейчас доставили в ОВД по Даниловскому району дать объяснения. Интересно, к чему это?», — заявил он.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил «Новой», что у Владлена Лося гражданство Беларуси. По слова Жданова, причина, по которой силовики потребовали от Лося покинуть Россию, — предстоящие акции 23 января, которые организовывает команда Навального.

Главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, юристу ФБК Любови Соболь, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России и журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву уже вручили предостережения из-за акций 23 января.

По версии силовиков, Смирнов и соратники Навального распространяли «призывы о проведении массовых несанкционированных акций 23 января» в интернете. Генпрокуратура России сегодня, потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день. Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина».

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента