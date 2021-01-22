петиция
«Немедленно освободить Алексея Навального». Улицкая, Прохорова, Быков, Ройзман, Муратов и другие
Материалы
Рубрики
Темы
- Арест Навального и протесты в России24 материала
- Приговор Азату Мифтахову4 материала
- 2021й год — как 1937й4 материала
Свежий выпуск
№ 6 от 22 января 2021Читать номер
Суд арестовал юриста ФБК Владлена Лося на трое суток. Ранее ему предписали покинуть Россию до 25 января
Симоновский районный суд Москвы на трое суток арестовал юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося. Об этом сообщает Avtozak LIVE, информацию также подтвердили «МБХ медиа» в пресс-службе суда.
Накануне Лось, гражданин Беларуси, сообщил, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Кроме этого, ему сообщили о запрете возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. За час до этого юриста задержали в Москве, на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции).
По словам директора ФБК Ивана Жданова, причина, по которой от юриста требуют покинуть Россию, — предстоящие акции 23 января, которые организовывает команда Алексея Навального.
Как сообщила «Апология протеста», когда адвокат Мансур Гильманов приехал в ОВД «Даниловский» к Лосю, на него «напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине».
Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина».
*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента