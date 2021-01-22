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№ 6 от 22 января 2021

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Суд арестовал юриста ФБК Владлена Лося на трое суток. Ранее ему предписали покинуть Россию до 25 января

Общество133

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Симоновский районный суд Москвы на трое суток арестовал юриста Фонда борьбы с коррупцией* Владлена Лося. Об этом сообщает Avtozak LIVE, информацию также подтвердили «МБХ медиа» в пресс-службе суда. 

Накануне Лось, гражданин Беларуси, сообщил, что ему вручили уведомление о необходимости покинуть Россию до 25 января. Кроме этого, ему сообщили о запрете возвращаться в Россию до 27 ноября 2023 года. За час до этого юриста задержали в Москве, на него составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение распоряжению сотрудника полиции). 

По словам директора ФБК Ивана Жданова, причина, по которой от юриста требуют покинуть Россию, — предстоящие акции 23 января, которые организовывает команда Алексея Навального.

Как сообщила «Апология протеста», когда адвокат Мансур Гильманов приехал в ОВД «Даниловский» к Лосю, на него «напал сотрудник полиции, сбил его с ног, положил лицом в пол и несколько раз пнул по спине». 

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. После этого в TikTok и других соцсетях стали появляться ролики, призывающие участвовать в протестах. Также распространились ролики, отсылающие к новому расследованию команды Навального «Дворец для Путина».

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sf, арест, фбк, навальный
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