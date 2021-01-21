В Москве задержали юриста ФБК Любовь Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом сообщил в твиттере адвокат Владимир Воронин.

Защитник уточнил «Новой газете», что задержание связано с призывами выходить на несанкционированный митинг. Ее везут в ОВД по Донскому району.

Ранее в Москве был задержан юрист ФБК Владлен Лось. У него гражданство Беларуси. Лося попросили покинуть Россию до 25 января и запретили возвращаться в страну до 27 ноября 2023 года. Директор ФБК Иван Жданов уточнил, что причина происходящего — предстоящие акции 23 января, которые организовывают сторонники политика Алексея Навального.

Также сегодня главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову, Соболь, пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш, другим сторонникам Навального в разных городах России и журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву вручили предостережения из-за протестов. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к материалам о массовых мероприятиях в предстоящую субботу. Накануне похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.

Сторонники Навального анонсировали несанкционированные акции в поддержку политика после того, как 17 января его сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.