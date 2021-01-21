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№ 5 от 20 января 2021

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В Москве задержали сотрудника ФБК Георгия Албурова и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Общество1 784

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В Москве задержали пресс-секретаря политика Алексея Навального Киру Ярмыш и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова. Об этом сообщает «Дождь». 

Ярмыш рассказала в твиттере, что полицейские пришли к ее квартире около 19:30, но она их не пустила. К ней приехал адвокат, которому сказали, что на пресс-секретаря Навального составят два протокола: о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП), так как она не открыла дверь сотрудникам, и о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). 

Силовики пришли также по месту проживания координатора московского штаба Навального Олега Степанова. В квартире сейчас его нет, там находится журналистка Елизавета Нестерова. Она рассказала «Новой газете», что во всей квартире отключили электричество. Полиция стоит у дверей. 

Ранее сегодня силовики задержали юриста ФБК Любовь Соболь из-за призывов к участию в несанкционированном митинге 23 января. К ней в ОВД по Донскому району в течение четырех часов не пускали адвоката Владимира Воронина, защитник планирует подать жалобу на действия правоохранителей. Также был задержан юрист ФБК Владлен Лось, у которого гражданство Беларуси. Лося попросили покинуть Россию до 25 января и запретили возвращаться в страну до 27 ноября 2023 года. Среди задержанных сторонников Навального — также координатор его штаба в Краснодаре Анастасия Панченко

Сторонники Навального анонсировали несанкционированные акции в поддержку политика после того, как 17 января его сразу после возращения из Германии, где он проходил реабилитацию, задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день суд, заседание которого прошло в отделе полиции в Химках, арестовал Навального на 30 суток. 2 февраля Симоновский суд Москвы рассмотрит требование ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Сам Навальный отмечал, что срок закончился 30 декабря прошлого года.

*организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
москва, задержания, полиция, em
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