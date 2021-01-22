Минпросвещения призвало «оградить» детей от «так называемых „прогулок“ 23 января» в поддержку Навального

Министерство просвещения РФ призвало родителей «оградить» детей от акции сторонников политика Алексея Навального, которая запланирована на 23 января. Об этом сообщается на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

Министерство назвало акции, объявленные командой Навального, «так называемые „прогулки“ 23 января». «Школьники, школа и в целом образовательная среда — вне политики, и никто не имеет права втягивать молодежь в различные политические действия и провокации», — утверждают там.

По мнению ведомства, политические акции «руками нечистоплотных взрослых» могут «втянуть ребенка в противоправные действия и обернуться весьма плачевной ситуацией». Аккаунт министерство просвещения отключил возможность комментировать распространенное сообщение.

Сторонники политика Алексея Навального, которого после возвращения в Москву отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток, объявили о проведении акций 23 января. Генпрокуратура России в связи с этим потребовала ограничить доступ к материалам, рассказывающим о массовых мероприятиях в этот день, похожие требования выдвинул Роскомнадзор. В МВД также пообещали привлекать за призывы к участию в акции.

После этого полиция устроила массовый поквартирный обход сторонников Навального и журналистов с целью предупредить о «незаконности» «призывов» к участию в акциях. Многих членов команды Навального задержали, им вменяют «призывы» к участию в акции 23 января.