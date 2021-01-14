ФСИН обещает задержать Навального по прилете, Собянин отменяет дистанционку в школах, ЕСПЧ слушает «крымское дело»

Кроме того, в ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) сообщили , что продюсер Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова после задержания и ареста в конце декабря обнаружила в своем телефоне прослушку.

Навальный объявил , что вернется в Москву из ФРГ рейсом «Победы» 17 января;

ФСИН утверждает, что фактическое место нахождения Навального с 24 сентября «управлению не известно, 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия»;

Российские власти объявили Навального в розыск 29 декабря. В этот момент политик проходил реабилитацию в Германии, куда его без сознания транспортировали после покушения, о чем регулярно сообщал общественности;

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве хочет задержать политика Алексея Навального до суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше»;

Собянин прогнозирует, что столица вернется к нормальной жизни в мае.

Мэрия уже разрабатывает систему, при которой переболевшие COVID-19 и имеющие антитела горожане смогут рассчитывать на послабления в карантинном режиме;

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин заявил , что ближайшие 1,5–2 недели станут решающими для понимания эпидемиологической ситуации в городе;

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возвращении всех столичных школьников к очному формату обучения с понедельника, 18 января;

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия осуществляет юрисдикцию над Крымом с 27 февраля 2014 года, при этом c 18 марта 2014 года суд признал юрисдикцию России «эффективным контролем», а не территориальным суверенитетом;

Суд счел что «российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в событиях» во время установления контроля Москвы над полуостровом;

ЕСПЧ также отметил, что власти России «никаким образом не оправдали такое увеличение российского военного присутствия»;

В Страсбурге готовы рассмотреть случаи исчезновения граждан, незаконных арестов и задержаний в Крыму после 2014 года, а также вопрос незаконности функционирования судов по российскому праву, подавления нероссийских школ и СМИ, отъема собственности и дискриминации крымских татар, притеснения и запугивания религиозных лидеров, а также ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной;

Суд отказался признать приемлемыми для рассмотрения утверждения Украины об убийствах, изъятии собственности украинских солдат и задержаниях иностранных журналистов;