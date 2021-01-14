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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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ФСИН обещает задержать Навального по прилете, Собянин отменяет дистанционку в школах, ЕСПЧ слушает «крымское дело»

Главные события четверга, 14 января. Обзор «Новой»

Политика8

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Алексей Навальный. Фото: Facebook

ФСИН намерена предпринять «все действия» и задержать Навального

Оппозиционер прилетит в Москву уже в воскресенье
 

  • Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве хочет задержать политика Алексея Навального до суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше»;

  • Российские власти объявили Навального в розыск 29 декабря. В этот момент политик проходил реабилитацию в Германии, куда его без сознания транспортировали после покушения, о чем регулярно сообщал общественности;

  • ФСИН утверждает, что фактическое место нахождения Навального с 24 сентября «управлению не известно, 27 ноября начались первоначальные розыскные мероприятия»;

  • Силовики считают, что «осужденный уклоняется от контроля»;

  • Навальный объявил, что вернется в Москву из ФРГ рейсом «Победы» 17 января;

  • Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный 29 января.

  • Кроме того, в ФБК (организация входит в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента — ред.) сообщили, что продюсер Youtube-канала «Навальный LIVE» Ольга Ключникова после задержания и ареста в конце декабря обнаружила в своем телефоне прослушку.

Мэр Москвы вернул школьников на очное обучение

Со временем в столице могут ослабить и другие ограничительные меры
 

  • Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о возвращении всех столичных школьников к очному формату обучения с понедельника, 18 января; 

  • «Риск роста заболеваемости [коронавирусной инфекцией] среди школьников по-прежнему очень велик», — предостерег Собянин в своем блоге.

  • С 18 января власти также разблокируют транспортные карты школьников;

  • Остальные коронавирусные ограничения мэрия продлила до 21 января; 

  • В эфире телеканала «Россия 24» Собянин заявил, что ближайшие 1,5–2 недели станут решающими для понимания эпидемиологической ситуации в городе;

  • Мэрия уже разрабатывает систему, при которой переболевшие COVID-19 и имеющие антитела горожане смогут рассчитывать на послабления в карантинном режиме; 

  • Собянин прогнозирует, что столица вернется к нормальной жизни в мае. 

ЕСПЧ признал жалобу Украины против России по присоединению Крыма «частично приемлемой»

Крым находится под юрисдикцией России, но Москва не обладает суверенитетом над полуостровом, считает суд
 

  • Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия осуществляет юрисдикцию над Крымом с 27 февраля 2014 года, при этом c 18 марта 2014 года суд признал юрисдикцию России «эффективным контролем», а не территориальным суверенитетом;

  • Суд счел что «российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в событиях» во время установления контроля Москвы над полуостровом;

  • ЕСПЧ также отметил, что власти России «никаким образом не оправдали такое увеличение российского военного присутствия»;

  • В Страсбурге готовы рассмотреть случаи исчезновения граждан, незаконных арестов и задержаний в Крыму после 2014 года, а также вопрос незаконности функционирования судов по российскому праву, подавления нероссийских школ и СМИ, отъема собственности и дискриминации крымских татар, притеснения и запугивания религиозных лидеров, а также ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной;

  • Суд отказался признать приемлемыми для рассмотрения утверждения Украины об убийствах, изъятии собственности украинских солдат и задержаниях иностранных журналистов;

  • ЕСПЧ отдельно отметил, что «не был призван» высказываться о правомерности российского суверенитета над Крымом по международному праву.

Массовое отравление в Дагестане

Более 100 жителей Буйнакска обратились за медпомощью. В водопроводной воде города обнаружили бактерии-возбудители дизентерии
 

  • За медпомощью из-за отравления в дагестанском Буйнакске обратились 115 человек, из них 83 госпитализированы;

  • Среди отравившихся — 69 детей. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей; 

  • По предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. 

  • При этом глава города Исламудин Нургудаев уверяет, что причиной массового отравления стали просроченные продукты из подарочных наборов; 

  • Роспотребнадзор призывает жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов;

  • Специалисты РПН обнаружили в водопроводной воде города ДНК возбудителя дизентерии (Shigella);

  • СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

На Сахалине привившимся от COVID-19 раздадут специальные бейджи

Это избавит от необходимости соблюдать масочный режим, уверяет губернатор
 

  • Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал всем, кто сделает прививку препаратом «Спутник V», специальные бейджи — они будут давать право не носить маски в общественных местах.

  • Как утверждает губернатор, чтобы выйти из кризиса, необходимо получить коллективный иммунитет: «Поэтому в течение нескольких месяцев мы должны привить большинство жителей области»

  • Он планирует создать «зеленые зоны» в регионе, где все будут привиты;

  • Массовая вакцинация от COVID-19 на Сахалине начнется 16 января, на острова прибудут 9000 доз вакцины. Далее каждый месяц в регион будет поступать по 20000 доз российского препарата.

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Теги:
kn, вакцина, буйнакск, отравление, дагестан, сахалин, фсин, еспч, навальный, крым

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