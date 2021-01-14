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№ 2 от 13 января 2021

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Собянин объявил о возвращении школьников к очному формату обучения 

Общество397

397
 

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении всех столичных школьников к очному формату обучения со следующего понедельника. Это следует из его указа, опубликованного на городском портале.

«Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик», — сообщил Собянин в своем блоге.

С 18 января транспортные карты школьников разблокируют и они вновь смогут воспользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте.

При этом все остальные ограничения, действовавшие до 15 января, градоначальник продлил еще на неделю. Городским вузам, колледжам, спортивным школам и другим учреждениям дополнительного образования придется еще как минимум неделю работать в дистанционном формате, а рестораны, бары и кафе по-прежнему будут открыты только до 11 часов вечера.

Накануне в столице выявили 4 320 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 871 535 жителей Москвы, из них более 12 тысяч скончались.

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Теги:
sn, собянин, пандемия, москва
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