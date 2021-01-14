Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

За медпомощью из-за отравления в дагестанском Буйнакске обратились 115 человек, из них 83 госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе местной мэрии.

Среди отравившихся — 69 детей. «Их состояние оценивается легкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей», — рассказали в мэрии.

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Позже эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода.

В связи с произошедшим ведомство призвало жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Из-за массового отравления СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».