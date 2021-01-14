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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 2 от 13 января 2021

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Число отравившихся в дагестанском Буйнакске превысило 100 человек

Общество2

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За медпомощью из-за отравления в дагестанском Буйнакске обратились 115 человек, из них 83 госпитализированы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе местной мэрии. 

Среди отравившихся — 69 детей. «Их состояние оценивается легкой и средней степени тяжести. За последние сутки выписались 26 человек, из них 16 детей», — рассказали в мэрии. 

О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Позже эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода. 

В связи с произошедшим ведомство призвало жителей не использовать воду из-под крана для мытья овощей и фруктов и употреблять только кипяченую или бутилированную воду. Из-за массового отравления СК по Дагестану возбудил уголовное дело по ст. 238 УК — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Теги:
em, отравление, дагестан

Суд в Челябинске оправдал двух участников акции «Он нам не царь» по делу о хулиганстве

Общество273

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Центральный районный суд Челябинска оправдал участников акции «Он нам не царь» Оксану Еремину и Юрия Варушина по делу о хулиганстве по предварительному сговору по политическим мотивам (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает «Апология протеста».

За Ереминой и Варушиным признали право на реабилитацию. Прокуратура требовала для них 3 года 6 месяцев колонии.

Акции «Он нам не царь» прошли во многих российских городах 5 мая 2018 года. Их организовали сторонники политика Алексея Навального, протесты приурочили к инаугурации президента Владимира Путина. Были задержаны свыше 1,6 тысячи человек по всей стране. Дело против Ереминой и Варушина возбудили из-за прорыва полицейского оцепления, в обвинительном заключении утверждалось, что у них был «преступный умысел на совершение хулиганства».

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Теги:
он нам не царь, суды, челябинск, em
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