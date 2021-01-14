«Российские войска принимали активное участие в событиях»: ЕСПЧ признал «частично приемлемой» жалобу Украины против России по Крыму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал «частично приемлемой» к рассмотрению по существу жалобу Украины против России по Крыму. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованным на сайте суда.

При рассматривании этого дела суду потребовалось учитывать, в частности, «размер и силу возросшего российского военного присутствия в Крыму» с января по март 2014 года, отмечают в ЕСПЧ. Это, по мнению суда, происходило «без согласия властей Украины или каких-либо доказательств».

ЕСПЧ признал, что Россия осуществляет юрисдикцию над Крымом с 27 февраля 2014 года, при этом c 18 марта 2014 года суд признал юрисдикцию России «эффективным контролем», а не территориальным суверенитетом.

Суд счел отчет правительства Украины «последовательным». По мнению ЕСПЧ, Украина предоставила подробную и конкретную информацию, подкрепленную достаточными доказательствами, чтобы утверждать, что

«российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в событиях».

Хотя российские войска на полуострове не превысили установленный лимит в 25 тыс. человек, цифры показывают, что их присутствие удвоилось за короткий промежуток времени, увеличившись с примерно 10 тыс. в конце января до 20 тыс. в середине марта 2014 года, отмечается в пресс-релизе.

Суд назвал такое увеличение количества российских военных «значительным».

Он также отметил, что власти России «никаким образом не оправдали такое увеличение российского военного присутствия».

ЕСПЧ признал жалобу приемлемой в части исчезновений граждан, незаконных арестов и задержаний, незаконности функционирования судов по российскому праву, подавления нероссийских школ и СМИ, отъема собственности и дискриминации крымских татар, притеснения и запугивание религиозных лидеров, а также в части ограничения свободы передвижения между Крымом и материковой Украиной

Таким образом, суд признал все факты в жалобе Украины приемлемыми, кроме нескольких — в них речь идет о некоторых утверждениях об убийствах, изъятии собственности украинских солдат (так как, по мнению ЕСПЧ, этому нет доказательств) и три инцидента задержания иностранных журналистов.

В суде также заявили, что они «не были призваны» высказываться о правомерности российского суверенитета над Крымом по международному праву.

Дело, которое рассматривает ЕСПЧ, основано на двух жалобах Украины против России, поданных в 2014 и в 2015 годах. В июне 2018 года жалобы объединили в одно дело — «Украина против России (относительно Крыма)».

В жалобах Украина утверждает, что России систематически нарушала права человека в Крыму уже с 27 февраля 2014 года по август 2015 года, тогда же, по мнению украинской стороны, и были допущены многочисленные нарушения европейской конвенции.