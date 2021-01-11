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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
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Отставка Сарданы Авксентьевой, второй импичмент Трампа и задержания у суда в Москве
Главные события понедельника, 11 января. Обзор «Новой»
«Новая газета»редакция
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Мэр Якутска Сардана Авксентьева досрочно ушла в отставку
Она объяснила решение проблемами со здоровьем. По мнению экспертов, на нее надавили, чтобы заменить независимого мэра на члена «Единой России»
- 11 января Авксентьева написала в «Инстаграме», что досрочно покинет пост по состоянию здоровья;
- «В эти дни состоялись непростые разговоры с семьей и с командой. Семья серьезно обеспокоена моим здоровьем. Причина — стрессы и постоянная тревога за город», — рассказала она. Завтра Авксентьева ложится в больницу, где ей проведут операции;
- В мэрии уточнили, что врачи выявили «отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы».
- Мэр попросила поддержать на выборах своего первого зама, члена «Единой России» Евгения Григорьева;
- Известный якутский журналист, заместитель главного редактора газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин считает, что Авксентьеву «усиленно выживают, сохранив при этом лицо». Эксперт считает, что нового мэра выберут весной, а не в Единый день голосования в сентябре, это докажет, что власти готовили отставку Авксентьевой заранее;
- «Руководства республики намерено организовать так называемый трансфер власти от независимого, полуоппозиционного мэра к члену „Единой России“ в кратчайшие сроки: пока население не раскачалось, не начали бродить протестные настроения, — заявил Обедин. —Впереди выборы в Госдуму, на которых Якутия как протестный регион вызывает большие вопросы. Город Якутск — это треть избирателей республики»;
- Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Она обошла кандидата от «Единой России» Александра Глава ЦИК Элла Памфилова называла победу Авксентьевой «сюрпризом». Мэр урезала расходы города на внешние связи, прием делегаций и командировочные расходы, а также объявила о продаже здания мэрии в целях экономии;
Палата представителей США намерена рассмотреть импичмент Трампу
Президента хотят осудить за подстрекательство к восстанию. Республиканцы против
- Палата представителей Конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа;
- В тексте резолюции говорится, что Трамп «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты» и «совершил тяжкие преступления и проступки, подстрекая к насилию в отношении правительства США»;
- Штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января показал, что президент «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», считают демократы;
- Позже республиканцы попытались заблокировать резолюцию. По данным СМИ, за проголосовали 218 демократов, что достаточно для одобрения документа
Силовики задержали у суда в Москве несколько активистов, пришедших поддержать аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Ему грозит шесть лет колонии по делу о разбитом окне в офисе «Единой России»
- Полиция задержала у Головинского районного суда восемь активистов, которые пришли на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову;
- В ОВД Коптево были доставлены: экс-фигуранты «Московского дела» Самариддин Раджабов и Влад Барабанов, Светлана Новоселова, корреспондент «Вестника Бури Originals» Кирилл Украинцев, автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов, также гражданские активисты Александр Федоров, Владимир Василенко и Матвей Александров;
- Полиция утверждала, что задержанные подходят под ориентировку человека, подозреваемого в краже;
- На Новоселову составили административный протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП (Нарушение порядка проведения собрания). Остальных задержанных отпустили без протоколов;
- Мифтахову должны были огласить приговор в понедельник, однако суд перенес на 18 января, 12:00 без объяснения причин.
- В феврале 2019 года против Мифтахова выдвинули обвинение в нападении на офис «Единой России» в Ховрино. Его лишь «по выразительным бровям» опознал засекреченный, который позже, как утверждает следствие, умер. Мифтахов провел почти два года в Бутырском СИЗО;
- Адвокат Мифтахова сообщала, что ее подзащитный подвергался пыткам, правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта политическим заключенным.
Путин, Пашинян и Алиев договорились разблокировать транспортные пути вокруг Карабаха
В результате ж/д пути России и Турции соединятся
- Лидеры Азербайджана, Армении и России встретились в Кремле и обсудили выполнение договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе;
- Политики приняли решение разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев
- Впервые за 30 лет Азербайджан получит доступ к сообщению с Нахичеванской автономной республикой через Армению, а у Армении появится железнодорожный путь в Россию и Иран через Азербайджан;
- Через Нахичевань Азербайджан получит доступ к Турции, а турецкие и российские ж/д-пути соединятся, уверяет Алиев.
Москва потратит 185 млн рублей на хранение данных об оценках детей, а также доходах и питомцах жителей столицы
Это нужно для оказания госуслуг, говорят власти
- Власти Москвы объявили тендер на создание новой системы хранения персональных данных жителей города, в которую войдут данные о доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных.
- Система получила название «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ). Начальная цена тендера составляет 185 млн рублей;
- В мэрии сообщили, что тендер необходим для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru, который позволит упростить получение госуслуг.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:kn, цифровая слежка, москва, трамп, сша, импичмент, нагорный карабах, мифтахов, авксентьева
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