Мэрия Москвы потратит 185 млн рублей на систему хранения данных о доходах горожан и школьных оценках детей

Власти Москвы потратят 185 млн рублей на создание новой системы хранения персональных данных жителей города, в которую войдут данные о доходе, месте проживания, родственниках, успеваемости детей в школе и домашних животных. Соответствующий тендер Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, опубликованный на сайте госзакупок, обнаружил «Коммерсант».

Согласно заявке, мэрия ищет подрядчика, который за восемь месяцев доработает государственную информационную систему «Централизованное ведение профиля заявителя» (ГИС ЦВПЗ). Начальная цена тендера составляет 185 млн рублей.

Мэрия собирается создать подробную базу данных о каждом жителе столицы и интегрировать ее с другими информационными системами.

Помимо номеров паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и других документов, власти столицы планируют собирать и хранить данные о фактическом месте жительства, родственниках, месте работы, используемом транспорте и домашних животных.

Кроме того, система сможет получать данные о школьных оценках детей и собирать информацию о том, в каких олимпиадах они участвовали.

В департаменте «Коммерсанту» сообщили, что тендер необходим для развития функционала личного кабинета на портале mos.ru, который позволит ускорить и упростить получение госуслуг.

«Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки. При подаче заявления система сможет самостоятельно направлять межведомственный запрос для получения таких сведений», — объяснили в департаменте, добавив, что данные будут получать из систем Федеральной налоговой службы.

Эксперты рассказали изданию, что новая система облегчит процесс предоставления госуслуг, но при этом приведет к повышению рисков утечек и неавторизованного доступа.