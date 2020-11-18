«Продолжаем избавляться от всего избыточного»: глава Якутска объявила о продаже здания мэрии

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что власти города продадут здание мэрии в целях экономии. Об этом она написала в своем инстаграме.

«Считаю, что городским чиновникам не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города. Мы готовы построить недорогое здание и переехать туда», — заявила Авксентьева.

Она отметила, что мэрии необходимо «здание нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».

По ее словам, власти обсуждают идею продажи мэрии, которая находится в центре города, больше года.

«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», — объяснила она.

Кроме того, глава Якутска сообщила, что скоро в городе начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях, так как содержание автотранспорта для чиновников слишком дорого обходится.

В сентябре 2018 года Якутск выбрал своим мэром Сардану Авксентьеву. После назначения она сэкономила городу десятки миллионов рублей, выставив на торги внедорожники чиновников, отменив дорогостоящие мероприятия (например, постановку балета и показ шуб), урезав расходы на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, на прием делегаций, командировочные расходы.