Алиев: Москва, Баку и Ереван договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе

Баку, Ереван и Москва договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой, а Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — заявил он.

Алиев также сообщил о планах восстановить транспортное сообщение с Турцией через Нахичеванскую автономную республику. «Будем иметь выход на турецкий рынок, турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся», — пояснил он.

Лидеры Азербайджана, Армении и России сегодня встретились в Кремле, чтобы обсудить выполнение договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, достигнутых в начале ноября. Тогда стороны подписали совместное заявление о передаче Баку большей части земель, ранее находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.