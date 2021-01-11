Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

список репрессий

За что будут сажать россиян в 2021 году

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 1 от 11 января 2021

Читать номер

Алиев: Москва, Баку и Ереван договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе

Политика5

5
 

Баку, Ереван и Москва договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам встречи с президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой, а Республика Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран», — заявил он.

Алиев также сообщил о планах восстановить транспортное сообщение с Турцией через Нахичеванскую автономную республику. «Будем иметь выход на турецкий рынок, турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся», — пояснил он.

Лидеры Азербайджана, Армении и России сегодня встретились в Кремле, чтобы обсудить выполнение договоренностей о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, достигнутых в начале ноября. Тогда стороны подписали совместное заявление о передаче Баку большей части земель, ранее находившихся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Теги:
sn, железная дорога, азербайджан, армения
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera