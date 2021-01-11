Эксперт: власть в Якутске может перейти от независимого мэра к «Единой России» после отставки Авксентьевой

Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что досрочно покинет свой пост по состоянию здоровья, однако настоящие причины, которые побудили главу города сложить свои полномочия, будут ясны после того, как власти города объявят дату новых выборов. Об этом в беседе с журналистом «Новой газеты» заявил известный якутский журналист, заместитель главного редактора газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин.

По его словам, причина отставки, о которой говорит Авксентьева, выглядит как способ покинуть пост, с которого «ее усиленно выживают, сохранив при этом лицо». «Судя по тому, как оперативно отреагировал глава Якутии, который в течение часа не только прокомментировал ее отставку, но и тут же поддержал предложенную кандидатуру на досрочные выборы (действующий первый зам Евгений Григорьев), с ним это все было согласовано. Причем не за день — два», — заявил эксперт.

По словам Обедина,

если дата новых выборов будет назначена на весну, на апрель, то есть если в Якутии не будут ждать Единого дня голосования в сентябре, значит, власти готовили отставку Авксентьевой заранее.

«Потому что такой подход говорит о том, что руководство республики намерено организовать так называемый трансфер власти от независимого, полуоппозиционного мэра к члену „Единой России“ в кратчайшие сроки: пока население не раскачалось, не начали бродить протестные настроения, пока призыв самой Авксентьевой имеет вес», — заявил эксперт.

Человек, на которого она оставляет город (первый заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев, которого в своем обращении Авксентьева призвала поддержать на выборах) — не просто член «Единой России», но один из руководителей исполкома ЕР в Республике, неслучайный и очень удобный, уверяет Обедин.

«И это важный момент, учитывая, что у нас впереди выборы в Госдуму, на которых Якутия как протестный регион вызывает большие вопросы. Город Якутск — это треть избирателей республики», — напомнил эксперт.

«Я считаю, что здоровье здоровьем, но отставку мэра максимально ускорили именно сентябрьские выборы».

Обедин выразил мнение, что Григорьева как самостоятельную политическую фигуру в городе никогда не воспринимали. «Сейчас у него, конечно, будет очень мощный негативный бэкграунд, поскольку многие станут считать, что это человек главы Якутии Айсена Николаева, которому вынудили уступить кресло. Протестно настроенный электорат будет чувствовать себя обманутым», — уверил он.

Чтобы Григорьев выиграл выборы, нужно провести голосование в короткие сроки, тогда другие кандидаты не успеют подготовиться (организационно, финансово) и провести пиар-кампанию, продолжает эксперт. «Для исполнительной власти Якутии важно, чтобы город как можно раньше отошел в надежные руки, чтобы легче было (в том числе и благодаря административному ресурсу) провести избирательную кампанию в Госдуму», — заявил Обедин.

Официальное решение об отставке Авксентьевой должна принять Якутская Гордума на ближайшей сессии 14 января, тогда же будет назначена дата выборов нового мэра Якутска.

Авксентьева победила на выборах мэра Якутска в сентябре 2018 года. Тогда она обошла кандидата от «Единой России» Александра Саввинова — его поддерживала команда Николаева. Позже глава ЦИК Элла Памфилова назвала победу Авксентьевой «сюрпризом».

Мэр на своем посту урезала расходы города на информационную деятельность, на внешние и общественные связи, на прием делегаций и командировочные расходы. В ходе «всенародного голосования» по поправкам в Конституцию в 2020 году Авксентьева публично проголосовала против поправок.