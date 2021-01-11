Силовики задержали не менее восьми активистов у суда в Москве. Они пришли на приговор аспиранту МГУ Мифтахову

У Головинского районного суда задержали экс-фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова и еще семь активистов, передает корреспондент «Новой газеты». Они пришли на приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который обвиняется по делу о разбитом три года назад окне в офисе «Единой России».

Ранее у суда задержали активистку Светлану Новоселову, которая скандировала «Свободу!», а также корреспондента Вестника Бури Originals Кирилла Украинцева, который вел репортаж с места событий. Новоселову и Украинцева увезли в ОВД Коптево.

Кадры задержания. Видео: Влад Докшин / «Новая» pic.twitter.com/6t7yxVlxZU — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 11, 2021

Силовики также задержали бывшего фигуранта «московского дела» Влада Барабанова (он сообщил в своем телеграм-канале, что причиной назвали «ориентировку на предмет кражи»), активиста Александра Федорова, автора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова и гражданских активистов Владимира Василенко и Матвея Александрова.

ОБНОВЛЕНО 14:44 На Светлану Новоселову, которая скандировала «Свободу!» у здания Головинского суда, где сегодня должно было состояться оглашение приговора Азату Мифтахову, составили протокол по ч.5 ст.20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Ей грозит штраф от десяти до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока часов. 15:15 Самариддина Раджабова, которого также задержали у Головинского суда, отпустили из ОВД без протокола. «Не нашли, что ему предъявить», — сообщил «Новой» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Возле Головинского суда 11 января, где в 12:00 планировалось начать читать приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову, собралось несколько десятков человек и много полиции, за углом суда стоял автозак. Оглашение приговора перенесли на 18 января, 12:00, при этом секретарь отказалась назвать причину переноса.

В феврале 2019 года Мифтахову было выдвинуто обвинение в нападении на офис «Единой России» в Ховрино — речь идет о поджоге офиса партии, когда неизвестные кинули дымовую шашку в разбитое окно здания.

Тогда присутствовавший на очной ставке засекреченный свидетель опознал Мифтахова лишь «по выразительным бровям» и сообщил, что он руководил действиями нападавших. Обвиняемый вину не признал. 2 февраля Мифтахов был отправлен в СИЗО, он уже почти два года находится в Бутырской тюрьме.

По версии обвинения, 31 января 2018 года Мифтахов и его знакомые совершили нападение на офис «Единой России» в столичном районе Ховрино. Силовики заявили, что Горбань разбила окно молотком, Кобаидзе бросил в офис файер, Ейкин снимал процесс на видео, а Речкалов опубликовал запись в интернете. Мифтахов в это время стоял вблизи и следил за обстановкой, считает следствие.

Адвокат Мифтахова сообщала, что ее подзащитный подвергался пыткам и насилию, а правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта мехмата политическим заключенным.