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№ 1 от 11 января 2021Читать номер
Резолюция: Палата представителей США рассмотрит импичмент Трампа за подстрекательство к восстанию
Палата представителей конгресса США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа за подстрекательство к мятежу, сообщает CNN.
В тексте резолюции говорится, что Трамп «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты» и «совершил тяжкие преступления и проступки, подстрекая к насилию в отношении правительства США».
обновление
20:20 Республиканцы заблокировали резолюцию об отстранении Трампа от должности, сообщает Associated Press.
Также в тексте указано, что Трамп «продемонстрировал, что он останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции».
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6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены.
В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции. В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма.
После событий в Вашингтоне Facebook и Instagram временно заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу.
В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда из-за его последних публикаций. В одной он заявил, что 75 млн американцев, проголосовавших за его кандидатуру на выборах президента, еще долго будут иметь весомый голос, в другой написал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.
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