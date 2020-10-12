Спецвыпуск «Хроники необъявленной волны». Обложка дня

Начиная с пятницы каждый день фиксируется новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Вторая волна по цифрам страшнее первой. Но посмотрите на улицы Москвы в апреле и в октябре. Маски стали редкостью. О социальной дистанции никто и не вспоминает. Рекламные плакаты призывают нас купить что-нибудь ненужное в кредит…

Стоп. Раньше на этих плакатах были врачи. Врачи, которых все, и официально, и от души признали народными героями. Врачи, которые приняли на себя основной удар эпидемии и сдержали его, спасли десятки тысяч жизней — и не уберегли сотни своих.

Потом случилось то, что всегда бывает с героями, — о них забыли. Тут власть и общество слились в экстазе. Кому парад и обнуление, кому Турция и Сочи. Кто станет аплодировать врачам, когда и маску уже лень надеть?

А у врачей не было первой и второй волны, они как были мобилизованы, так и остаются на передовой. Это непрерывный процесс страдания и умирания людей, который начался в марте и не имеет внятной перспективы завершиться.

Если мы устали, не хотим носить маски и никак не проживем травму от простого двухмесячного сидения по домам, то как вообще можно описать нынешнее состояние врачей?

Об этом — наш спецвыпуск «Хроники необъявленной войны». Прочитайте, что происходит в «красных зонах» и за их пределами по всей стране. И поддержите врачей. Можно не хлопать в ладоши. Но вот мыть их — обязательно.