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№ 112 от 12 октября 2020Читать номер
Спецвыпуск «Хроники необъявленной волны». Обложка дня
Страна снова вошла в «красную зону», а для врачей битва с эпидемией и не заканчивалась
«Новая газета»редакция
Начиная с пятницы каждый день фиксируется новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Вторая волна по цифрам страшнее первой. Но посмотрите на улицы Москвы в апреле и в октябре. Маски стали редкостью. О социальной дистанции никто и не вспоминает. Рекламные плакаты призывают нас купить что-нибудь ненужное в кредит…
Стоп. Раньше на этих плакатах были врачи. Врачи, которых все, и официально, и от души признали народными героями. Врачи, которые приняли на себя основной удар эпидемии и сдержали его, спасли десятки тысяч жизней — и не уберегли сотни своих.
Потом случилось то, что всегда бывает с героями, — о них забыли. Тут власть и общество слились в экстазе. Кому парад и обнуление, кому Турция и Сочи. Кто станет аплодировать врачам, когда и маску уже лень надеть?
А у врачей не было первой и второй волны, они как были мобилизованы, так и остаются на передовой. Это непрерывный процесс страдания и умирания людей, который начался в марте и не имеет внятной перспективы завершиться.
Если мы устали, не хотим носить маски и никак не проживем травму от простого двухмесячного сидения по домам, то как вообще можно описать нынешнее состояние врачей?
Об этом — наш спецвыпуск «Хроники необъявленной войны». Прочитайте, что происходит в «красных зонах» и за их пределами по всей стране. И поддержите врачей. Можно не хлопать в ладоши. Но вот мыть их — обязательно.
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