Прививочное

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№ 111 от 9 октября 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими.
Из газет
Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.
Осип Мандельштам, «Четвертая проза»
Антипрививочник — кретин.
С рожденья не люблю ретивых.
Пусть он ярится — мы хотим
Все пережить в паллиативах.
Прививка свыше нам дана.
Что день грядущий нам готовит?
Замена ковиду она:
И как бы фейк, и как бы ковид.
В России — вымолвить решись —
Сегодня скучно и нечисто,
И во главе ее рашист,
Но он — прививка от фашиста.
Он не садист, а так, preview.
Слегка натягивает вожжи.
Господь сказал: «Я вас привью».
И нас тошнит. Но ведь не рвет же!
Мы не Руанда, не Китай,
Наш символ — улица Ленивка.
Россия — это, почитай,
Одна гигантская прививка.
В России минусов не счесть,
Но как ни экай и ни мекай, —
Переболевши всем, что есть,
Не трупом будешь, а калекой.
Зато поселится в крови
От всех иллюзий антитело.
И травлю, брат, благослови:
Она — прививка от расстрела.
Посмотришь в мутное окно
На двор, заросший молочаем…
Другие сдохли бы давно
По десять раз. А мы крепчаем.
Зима — прививка от тюрьмы,
А детство — рабство в тест-режиме,
Армагеддон, похоже, мы
Уже успешно пережили.
Любимой Родины черты —
В распутье, в дачной ли платформе…
Но жизнь ли это? — спросишь ты.
Возможно, смерть. Но в легкой форме.
От пеленального стола
До гречки старческой на коже
Вся жизнь прививкою была:
Не ад, конечно.
Но похоже.
Когда ж окажемся в аду
(Кто заслужил другую меру?) —
Узнаем отчую среду,
С поправкой, может быть, на серу.
«За что, Господь?!» — завоют вслух
Садисты, воры, содомиты,
Толпа диктаторов и слуг,
Солдат и шлюх.
А мы — привиты.
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