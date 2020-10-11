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№ 111 от 9 октября 2020

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Колумнисты

Прививочное

«Другие сдохли бы давно по десять раз. А мы крепчаем…»

Культура1

Дмитрий Быковобозреватель

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Петр Саруханов / «Новая газета»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал сторонников антипрививочного движения сумасшедшими.

Из газет

Короче говоря, обращаясь к разным лицам и в разное время, Исай Бенедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Осип Мандельштам, «Четвертая проза»

Антипрививочник — кретин.
С рожденья не люблю ретивых.
Пусть он ярится — мы хотим
Все пережить в паллиативах.

Прививка свыше нам дана.
Что день грядущий нам готовит?
Замена ковиду она:
И как бы фейк, и как бы ковид.

В России — вымолвить решись —
Сегодня скучно и нечисто,
И во главе ее рашист,
Но он — прививка от фашиста.

Он не садист, а так, preview.
Слегка натягивает вожжи.
Господь сказал: «Я вас привью».
И нас тошнит. Но ведь не рвет же!

Мы не Руанда, не Китай,
Наш символ — улица Ленивка.
Россия — это, почитай,
Одна гигантская прививка.

В России минусов не счесть,
Но как ни экай и ни мекай, —
Переболевши всем, что есть,
Не трупом будешь, а калекой.

Зато поселится в крови
От всех иллюзий антитело.
И травлю, брат, благослови:
Она — прививка от расстрела.

Посмотришь в мутное окно
На двор, заросший молочаем…
Другие сдохли бы давно
По десять раз. А мы крепчаем.

Зима — прививка от тюрьмы,
А детство — рабство в тест-режиме,
Армагеддон, похоже, мы
Уже успешно пережили.

Любимой Родины черты —
В распутье, в дачной ли платформе…
Но жизнь ли это? — спросишь ты.
Возможно, смерть. Но в легкой форме.

От пеленального стола
До гречки старческой на коже
Вся жизнь прививкою была:
Не ад, конечно.
Но похоже.

Когда ж окажемся в аду
(Кто заслужил другую меру?) —
Узнаем отчую среду,
С поправкой, может быть, на серу.

«За что, Господь?!» — завоют вслух
Садисты, воры, содомиты,
Толпа диктаторов и слуг,
Солдат и шлюх.
А мы — привиты.

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Теги:
коронавирус, антипрививочники, прививки

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