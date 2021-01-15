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Раскол в США. Последствия для России и мира

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№ 3 от 15 января 2021

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Россия вышла из «открытого неба», активистам запретили встречать Навального, силовикам в Беларуси могли приказывать стрелять в лица протестующим

Главные события пятницы, 15 января. Обзор «Новой»

Политика2

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Вид на аэропорт Внуково. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу

Ранее из соглашения вышли США
 

  • МИД РФ объявил о начале внутригосударственных процедур по отказу от обязательств договора;

  • Соединенные Штаты вышли из договора еще 22 ноября;

  • В МИД РФ отметили, что пытались поддержать жизнеспособность договора, но не получили поддержки;

  • США обосновал выход из «открытого неба» нарушениями со стороны России: Москва не разрешала союзникам Вашингтона летать у границ Абхазии и Южной Осетии, открыла аэродромы для заправки в оккупированном, по мнению США, Крыму и ограничила полеты над Калининградом. США считают, что именно там расположены нацеленные на страны НАТО ядерные ракеты; 

  • Договор по открытому небу подписали в 1992 году, без США и РФ в него входят 32 страны. Договоренности разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.

Прокуратура и аэропорт Внуково посчитали встречу Навального по прилете несогласованной акцией

Власти предупреждают активистов об ответственности
 

  • Московская прокуратура предупредила об ответственности перед законом всех тех, кто хочет встретить политика Алексея Навального в аэропорту Внуково по возвращении из Германии 17 января;

  • Надзорный орган указал, что это мероприятие нужно было согласовать с властями Москвы;

  • Органы также вынесли предупреждения тем, кто через соцсети призывал встретить Навального. Бумаги получили 15 человек;

  • Пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что «массовые мероприятия», включая фото- и видеосъемку для СМИ на территории терминалов организовать невозможно из-за пандемии COVID-19. 

Инициатива BYPOl опубликовала запись с совещания, на котором предположительно говорит замглавы МВД Беларуси

Там обсуждают спецлагеря для протестующих, убийства граждан и новые пистолеты из России
 

  • Проект  BYPOL (объединение отставных силовиков Беларуси) опубликовал аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос замглавы МВД и командующего Внутренними войсками Беларуси, а также экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова;

  • Он рассказывает о жестких методах подавления протестов, якобы утвержденных лично Александром Лукашенко, а также о деталях убийства демонстранта Александра Тарайковского;

  • Выступление мужчины с голосом Карпенков предположительно состоялось до 19 ноября 2020 года;

  • Голос рассказывает о закупках 100 российских травматических пистолетов Ярыгина специально для борьбы с протестующими и говорит, что участник народных выступлений Александр Тарайковский погиб именно от выстрела в грудь, хотя раньше МВД утверждало, что он подорвался на гранате.  Попутно голос называет погибшего «пьяницей и дебилом»;

  • Далее мужчина передает силовикам инструкции от Лукашенко. «Если прет на тебя — применяй оружие <...> нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал <...> Либо покалечить, либо изувечить, либо убить Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо. […] Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. <...> Это лишние люди в нашей стране», — говорится на записи.

  • На совещании также рассказывается о планах создать в Беларуси специальные концентрационные трудовые «лагеря для особо острокопытных», в которые будут попадать протестующие;

  • «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», — передает человек на записи слова Лукашенко и обещает всех наградить. В декабре силовики действительно получили награды за подавление протестов;

  • Светлана Тихановская заявила, что уже разослала эту запись в Конгресс США, Совет Еропы и ОБСЕ.

Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с выплатой детских пособий

Но у премьера Рютте есть шансы переизбраться
 

  • Кабмин Нидерландов вместе во главе с Марком Рютте ушел в отставку после того, как налоговая служба ошибочно обвинила тысячи родителей в мошенничестве с получением пособия на детей;

  • Правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.

  • Скандал вспыхнул в прошлом году, когда власти незаконно и из-за ошибок в отчетности потребовали от тысяч семей вернуть социальные выплаты в размере десятков тысяч евро и возбудили уголовные дела о махинациях;

  • Налоговая чаще всего подозревала в мошенничестве людей с двойным гражданством, что позже посчитали дискриминацией на государственном уровне;

  • Парламентская комиссия пришла к выводу, что кабмин частично несет ответственность за ошибку. В марте власти выделили 500 миллионов евро на компенсации пострадавшим родителям. 

  • Выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. Премьер Рютте, возглавляющий правительство с 2010 года, может переизбраться в третий раз: его кандидатура пока что лидирует в опросах.
     

Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу о двух прошлогодних твитах

Это произошло накануне возвращения Навального в Россию
 

  • Пресненский суд Москвы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля;

  • Его обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за твитов, сделанных после самосожжения журналистки Ирины Славиной;

  • Утром у оператора прошел обыск: силовики изъяли телефон и ноутбук, один из правоохранников ударил его по голове;

  • Медики настаивали на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешил отправить его в больницу. 

Уэйн Руни завершил карьеру игрока

Теперь он только тренирует «Дерби Каунти» из второго по значимости дивизиона
 

  • Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока;

  • 35-летний полузащитник стал главным тренером «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе Англии; 

  • Руни заявил, что рад пройти дорогой других великих футболистов и пообещал воскресить исторический клуб, который когда-то положил начало английскому футболу;

  • Руни играет в «Дерби Каунти» с прошлого января и входит в тренерский штаб клуба. За год он провел 35 игр и забил семь голов, а в ноябре начал исполнять обязанности главного тренера. 

  • Руни — лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола за карьеру). В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и пять раз становился чемпионом Англии. Выступая за национальную сборную, Руни забил 53 гола.

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Теги:
беларусь, kn, руни, фбк, сша, россия, открытое небо, внуково, навальный

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