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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Россия вышла из «открытого неба», активистам запретили встречать Навального, силовикам в Беларуси могли приказывать стрелять в лица протестующим
Главные события пятницы, 15 января. Обзор «Новой»
«Новая газета»редакция
Россия начала процесс выхода из Договора по открытому небу
Ранее из соглашения вышли США
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МИД РФ объявил о начале внутригосударственных процедур по отказу от обязательств договора;
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Соединенные Штаты вышли из договора еще 22 ноября;
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В МИД РФ отметили, что пытались поддержать жизнеспособность договора, но не получили поддержки;
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США обосновал выход из «открытого неба» нарушениями со стороны России: Москва не разрешала союзникам Вашингтона летать у границ Абхазии и Южной Осетии, открыла аэродромы для заправки в оккупированном, по мнению США, Крыму и ограничила полеты над Калининградом. США считают, что именно там расположены нацеленные на страны НАТО ядерные ракеты;
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Договор по открытому небу подписали в 1992 году, без США и РФ в него входят 32 страны. Договоренности разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.
Прокуратура и аэропорт Внуково посчитали встречу Навального по прилете несогласованной акцией
Власти предупреждают активистов об ответственности
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Московская прокуратура предупредила об ответственности перед законом всех тех, кто хочет встретить политика Алексея Навального в аэропорту Внуково по возвращении из Германии 17 января;
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Надзорный орган указал, что это мероприятие нужно было согласовать с властями Москвы;
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Органы также вынесли предупреждения тем, кто через соцсети призывал встретить Навального. Бумаги получили 15 человек;
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Пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что «массовые мероприятия», включая фото- и видеосъемку для СМИ на территории терминалов организовать невозможно из-за пандемии COVID-19.
Инициатива BYPOl опубликовала запись с совещания, на котором предположительно говорит замглавы МВД Беларуси
Там обсуждают спецлагеря для протестующих, убийства граждан и новые пистолеты из России
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Проект BYPOL (объединение отставных силовиков Беларуси) опубликовал аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос замглавы МВД и командующего Внутренними войсками Беларуси, а также экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова;
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Он рассказывает о жестких методах подавления протестов, якобы утвержденных лично Александром Лукашенко, а также о деталях убийства демонстранта Александра Тарайковского;
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Выступление мужчины с голосом Карпенков предположительно состоялось до 19 ноября 2020 года;
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Голос рассказывает о закупках 100 российских травматических пистолетов Ярыгина специально для борьбы с протестующими и говорит, что участник народных выступлений Александр Тарайковский погиб именно от выстрела в грудь, хотя раньше МВД утверждало, что он подорвался на гранате. Попутно голос называет погибшего «пьяницей и дебилом»;
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Далее мужчина передает силовикам инструкции от Лукашенко. «Если прет на тебя — применяй оружие <...> нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал <...> Либо покалечить, либо изувечить, либо убить Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо. […] Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. <...> Это лишние люди в нашей стране», — говорится на записи.
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На совещании также рассказывается о планах создать в Беларуси специальные концентрационные трудовые «лагеря для особо острокопытных», в которые будут попадать протестующие;
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«Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», — передает человек на записи слова Лукашенко и обещает всех наградить. В декабре силовики действительно получили награды за подавление протестов;
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Светлана Тихановская заявила, что уже разослала эту запись в Конгресс США, Совет Еропы и ОБСЕ.
Правительство Нидерландов ушло в отставку из-за скандала с выплатой детских пособий
Но у премьера Рютте есть шансы переизбраться
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Кабмин Нидерландов вместе во главе с Марком Рютте ушел в отставку после того, как налоговая служба ошибочно обвинила тысячи родителей в мошенничестве с получением пособия на детей;
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Правительство останется у власти до тех пор, пока не будет сформирован новый кабмин.
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Скандал вспыхнул в прошлом году, когда власти незаконно и из-за ошибок в отчетности потребовали от тысяч семей вернуть социальные выплаты в размере десятков тысяч евро и возбудили уголовные дела о махинациях;
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Налоговая чаще всего подозревала в мошенничестве людей с двойным гражданством, что позже посчитали дискриминацией на государственном уровне;
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Парламентская комиссия пришла к выводу, что кабмин частично несет ответственность за ошибку. В марте власти выделили 500 миллионов евро на компенсации пострадавшим родителям.
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Выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. Премьер Рютте, возглавляющий правительство с 2010 года, может переизбраться в третий раз: его кандидатура пока что лидирует в опросах.
Суд арестовал оператора ФБК Зеленского по делу о двух прошлогодних твитах
Это произошло накануне возвращения Навального в Россию
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Пресненский суд Москвы арестовал оператора ФБК Павла Зеленского до 28 февраля;
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Его обвиняют в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ) из-за твитов, сделанных после самосожжения журналистки Ирины Славиной;
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Утром у оператора прошел обыск: силовики изъяли телефон и ноутбук, один из правоохранников ударил его по голове;
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Медики настаивали на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешил отправить его в больницу.
Уэйн Руни завершил карьеру игрока
Теперь он только тренирует «Дерби Каунти» из второго по значимости дивизиона
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Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока;
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35-летний полузащитник стал главным тренером «Дерби Каунти», выступающего в Чемпионшипе Англии;
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Руни заявил, что рад пройти дорогой других великих футболистов и пообещал воскресить исторический клуб, который когда-то положил начало английскому футболу;
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Руни играет в «Дерби Каунти» с прошлого января и входит в тренерский штаб клуба. За год он провел 35 игр и забил семь голов, а в ноябре начал исполнять обязанности главного тренера.
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Руни — лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» (253 гола за карьеру). В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и пять раз становился чемпионом Англии. Выступая за национальную сборную, Руни забил 53 гола.
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