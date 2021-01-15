Россия вышла из «открытого неба», активистам запретили встречать Навального, силовикам в Беларуси могли приказывать стрелять в лица протестующим

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, без США и РФ в него входят 32 страны. Договоренности разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участниц.

США обосновал выход из «открытого неба» нарушениями со стороны России: Москва не разрешала союзникам Вашингтона летать у границ Абхазии и Южной Осетии, открыла аэродромы для заправки в оккупированном, по мнению США, Крыму и ограничила полеты над Калининградом. США считают, что именно там расположены нацеленные на страны НАТО ядерные ракеты;

В МИД РФ отметили, что пытались поддержать жизнеспособность договора, но не получили поддержки;

Пресс-служба аэропорта Внуково сообщила, что «массовые мероприятия», включая фото- и видеосъемку для СМИ на территории терминалов организовать невозможно из-за пандемии COVID-19.

Органы также вынесли предупреждения тем, кто через соцсети призывал встретить Навального. Бумаги получили 15 человек;

Надзорный орган указал, что это мероприятие нужно было согласовать с властями Москвы;

Московская прокуратура предупредила об ответственности перед законом всех тех, кто хочет встретить политика Алексея Навального в аэропорту Внуково по возвращении из Германии 17 января;

Проект BYPOL (объединение отставных силовиков Беларуси) опубликовал аудиозапись, на которой звучит голос, похожий на голос замглавы МВД и командующего Внутренними войсками Беларуси, а также экс-главы ГУБОПиК Николая Карпенкова;

Он рассказывает о жестких методах подавления протестов, якобы утвержденных лично Александром Лукашенко, а также о деталях убийства демонстранта Александра Тарайковского;

Выступление мужчины с голосом Карпенков предположительно состоялось до 19 ноября 2020 года;

Голос рассказывает о закупках 100 российских травматических пистолетов Ярыгина специально для борьбы с протестующими и говорит, что участник народных выступлений Александр Тарайковский погиб именно от выстрела в грудь, хотя раньше МВД утверждало, что он подорвался на гранате. Попутно голос называет погибшего «пьяницей и дебилом»;

Далее мужчина передает силовикам инструкции от Лукашенко. «Если прет на тебя — применяй оружие <...> нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал <...> Либо покалечить, либо изувечить, либо убить Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лицо. […] Ну, откачают, так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога. <...> Это лишние люди в нашей стране», — говорится на записи.

На совещании также рассказывается о планах создать в Беларуси специальные концентрационные трудовые «лагеря для особо острокопытных», в которые будут попадать протестующие;

«Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия», — передает человек на записи слова Лукашенко и обещает всех наградить. В декабре силовики действительно получили награды за подавление протестов;