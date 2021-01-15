Россия начала выход из Договора по открытому небу

Россия начала проводить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Об этом говорится на сайте российского МИД.

В министерстве напомнили, что Соединенные Штаты вышли из договора в ноябре. «Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям Договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США», — отметили в МИД.

Соединенные Штаты перестали соблюдать обязательства по договору 22 ноября, о выходе из соглашения Вашингтон объявил за полгода до этого. Поводом для выхода из соглашения США называли неоднократные нарушения договора со стороны России. У Москвы, в свою очередь, были встречные претензии по договору к Соединенным Штатам и ряду других стран.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году, без США в него входят 33 страны, в том числе и Россия. Договоренности разрешают свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-участников.