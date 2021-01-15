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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Суд арестовал видеооператора ФБК Зеленского по делу о призывах к экстремизму
Пресненский суд Москвы арестовал оператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского до 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Зеленского обвиняют в призывах к экстремизму (ч.2 ст. 280 УК) из-за его твитов о суициде журналистки Ирины Славиной.
Утром у Зеленского прошел обыск: силовики изъяли его телефон и ноутбук. Кроме того, видеооператор пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове. Как сообщил правозащитник Павел Чиков, медики скорой помощи настаивали на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешил отправить его в больницу. После этого активиста доставили в московское управление Следственного комитета.
В Москве возбудили уголовное дело после поставок почти 10 млн использованных одноразовых перчаток
В Москве возбудили уголовное дело по факту поставок иностранной компанией более 9,9 млн одноразовых перчаток, которые ранее использовались. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении.
Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 236 УК (покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов установила, что коммерческая организация и зарубежная компания заключили контракт о поставке одноразовых виниловых перчаток для их последующей реализации.
«Предоставление средств индивидуальной защиты, бывших в употреблении, является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил», — отметили в прокуратуре.
26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовали оставаться дома, а предприятия и организации должны были обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.
За последние сутки российские врачи выявили еще 24 715 новых случаев заражения коронавирусом. В Москве COVID-19 заболели 5534 жителя. Общее число заболевших с начала пандемии в России превысило 3,5 миллиона.