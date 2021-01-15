Прокуратура предупредила об ответственности желающих встретить Навального во Внуково

Московская прокуратура предупредила об ответственности людей, которые собираются встретить политика Алексея Навального в аэропорту Внуково. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении прокуратуры говорится, что в интернете размещена информация о проведении публичного мероприятия 17 января.

«Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано», — заявили в ведомстве, добавив, что 15 лиц, призывающих к «участию в публичном мероприятии» получили предостережения о недопустимости нарушения закона.

Ранее пресс-служба аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь Навальный, сообщила о том, что «массовые мероприятия, в том числе организация деятельности средств массовой информации на территории аэровокзального комплекса временно не проводятся». В пресс-службе объяснили это мерами профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Навальный 13 января объявил о своем возвращении в Москву. Он заявил, что 17 января прилетит из Германии, где политик проходил реабилитацию после отравления боевым веществом из группы «Новичок».

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Мосгорсуд с требованием заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный. Симоновский суд рассмотрит представление ФСИН 29 января.

Управление ФСИН по Москве заявило, что предпримет «все действия по задержанию» политика до решения суда о замене условного срока на реальный. В ведомстве также подтвердили, что Навального объявили в федеральный розыск 29 декабря 2020 года с «предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».