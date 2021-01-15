Английский футболист Уэйн Руни завершил карьеру игрока и стал главным тренером «Дерби Каунти»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Уэйн Руни завершил карьеру игрока. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба «Дерби Каунти».

35-летнего Руни назначили главным тренером «Дерби Каунти». Контракт рассчитан на два с половиной года.

«Иметь возможность пойти по пути Брайана Клаффа, Джима Смита, Фрэнка Лэмпарда и Филиппа Коку — это такая честь. И я обещаю всем, кто имеет отношение к клубу, фанатам, что мы вместе с коллегами приложим все усилия, чтобы воплотить в жизнь потенциал этого исторического клуба, который я наблюдал в последние 12 месяцев», — сказал Руни.

С января 2020 года футболист входил в тренерский штаб команды, одновременно выступая в качестве игрока. За «Дерби Каунти» Руни провел 35 игр, забил семь голов. Кроме того, с ноября футболист исполнял обязанности главного тренера.

В 16 лет Руни дебютировал в составе «Эвертона», позже он также выступал за команду «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии. В «Манчестер Юнайтер» Руни стал лучшим бомбардиром в истории клуба (253 гола за карьеру). В составе команды он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и пять раз становился чемпионом Англии. Выступая за национальную сборную, Руни забил 53 гола.