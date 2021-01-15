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№ 3 от 15 января 2021Читать номер
Правоохранители задержали видеооператора ФБК. Его доставили в Следственный комитет
Александра НовиковаКорреспондент
Правоохранители задержали видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Мансур Гильманов.
Зеленского уже доставили в московское управление Следственного комитета. Защитник предположил, что его задержание может быть связано с уголовным делом о призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК) из-за твитов активиста о суициде журналистки Ирины Славиной.
Утром у Зеленского прошел обыск: силовики изъяли его телефон и ноутбук. Кроме того, видеооператор пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове.
Позже правозащитник Павел Чиков сообщил, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешает отправить его в больницу. Адвоката Гильманова сотрудник в штатском попытался вытолкать из кабинета.
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Теги:sn, активисты, задержание, фбк
Почти 200 человек обратились за помощью после массового отравления в дагестанском Буйнакске
Уже 196 жителей Буйнакска обратились к врачам после отравления. За сутки их число выросло практически вдвое, рассказали РБК в мэрии города.
Большинство пациентов — дети, их уже 165 человек. В больницах сейчас находятся 96 человек, остальные лечатся дома.
Накануне власти города попросили жителей употреблять для питья только бутилированную воду. Со вчерашнего дня в Буйнакске продолжаются работы по промывке и дезинфекции объектов водоснабжения. Для хозяйственных нужд воду привозят четыре раза в день.
На фоне массового отравления в школах Буйнакска временно приостановили очное обучение. В лучшем случае школьники смогут вернуться за парты в понедельник.
О массовом отравлении в Буйнакске стало известно 12 января. Власти сообщили, что, по предварительным данным, причиной отравления могла стать питьевая вода. Позже эту версию подтвердили в дагестанском Роспотребнадзоре. При этом глава города Исламудин Нургудаев уверял, что причиной массового отравления детей могли стать просроченные продукты из подарочных наборов, но не вода.
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