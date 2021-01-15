Правоохранители задержали видеооператора ФБК. Его доставили в Следственный комитет

Правоохранители задержали видеооператора Фонда борьбы с коррупцией Павла Зеленского. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Мансур Гильманов.

Зеленского уже доставили в московское управление Следственного комитета. Защитник предположил, что его задержание может быть связано с уголовным делом о призывах к экстремизму (ч.2 ст.280 УК) из-за твитов активиста о суициде журналистки Ирины Славиной.

Утром у Зеленского прошел обыск: силовики изъяли его телефон и ноутбук. Кроме того, видеооператор пожаловался на то, что один из оперативников ударил его по голове.

Позже правозащитник Павел Чиков сообщил, что медики скорой помощи настаивают на госпитализации Зеленского, но следователь не разрешает отправить его в больницу. Адвоката Гильманова сотрудник в штатском попытался вытолкать из кабинета.