Импичмент или 25-я поправка?

Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа — это вторая попытка отстранения его от должности за четыре года президентства. Конгрессмены обвинили главу государства в подстрекательстве к мятежу. Спикер нижней палаты Ненси Пелоси считает, что для начала нужно призвать вице-президента страны Майка Пенса воспользоваться своими полномочиями и отстранить Трампа от должности в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. Параллельно с этим власти США продолжают расследование погрома Капитолия: уже заведено не менее 25 уголовных дел о «внутреннем терроризме».

Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу со ссылкой на данные министра армии США Райана Маккарти сообщил, что в США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту «внутреннего терроризма» после штурма Капитолия. «Были обнаружены длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники, что говорит о том, что серьезное бедствие удалось предотвратить», — заявил он. По его информации, в погроме участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие.

Полиция США уже арестовала несколько самых ярких участников погрома. «Шаман» Джейк Анджели, ворвавшийся в здание Капитолия с рогами на голове, обвиняется в насильственном вторжении, нахождении на закрытой территории и нарушении общественного порядка. Ричард Барнетт, занявший кресло спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, обвиняется в хулиганстве, умышленном проникновении с применением насилия и краже госсобственности. Задержан также Адам Джонсон, который вынес кафедру Пелоси из зала заседаний, — его обвинили, в том числе, в попытке украсть или использовать ценную вещь, принадлежащую США.

Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало фото остальных участников штурма и пообещало вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет их задержать. По данным CNN,

ФБР уже получило информацию о том, что «вооруженные протесты» планируются в столицах всех штатов и в округе Колумбия в дни инаугурации.

Член палаты представителей Конгресса демократ Тим Райан заявил, что полиция Капитолия временно отстранила от службы двух своих сотрудников. Райан утверждает, что один из полицейских сделал селфи с участником штурма, а другой надел шляпу «Сделаем Америку снова великой» и ориентировал протестующих в здании Конгресса. По меньшей мере 10 сотрудников полиции все еще находятся под следствием.

Позже Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима ЧС с 11 по 24 января — для того чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией Байдена. В столицу США пообещали направить около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Резолюция об импичменте: Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу

Палата представителей США 11 января опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа — конгрессмены обвинили президента в подстрекательстве к мятежу. Несмотря на то что полномочия действующего президента истекают 20 января, некоторые члены палаты считают необходимым сместить Трампа до конца его срока, так как это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента в 2024 году. Трамп «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты» и «совершил тяжкие преступления и проступки, подстрекая к насилию в отношении правительства США», говорится в тексте резолюции.

Президент «месяцами» делал «неверные» заявления о фальсификациях на выборах и призывал американцев не признавать официальные итоги голосования, утверждают авторы резолюции. На митинге в Вашингтоне, после которого его сторонники и начали штурм Капитолия, Трамп снова «ошибочно» заявил, что выиграл выборы, что и послужило причиной мятежа, говорится в документе.

Фото: Al Drago / Getty Images

Однако принятие резолюции — только первый шаг в процессе импичмента. После этого специальный комитет палаты представителей должен изучить, что вменяется президенту, и решить, достаточны ли основания для отрешения его от власти. Затем вся палата должна изучить обвинения, и только потом можно приступить к финальному шагу — голосованию. Для отстранения президента необходимо одобрение хотя бы одного пункта обвинения большинством членов палаты представителей и двух третей Сената.

Спикер нижней палаты Конгресса Ненси Пелоси считает, что перед тем, как инициировать процедуру импичмента, необходимо попробовать сместить Трампа в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США — она регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента, если тот по любой причине не способен исполнять возложенные на него обязанности. Для этого Пелоси призвала вице-президента страны Майка Пенса воспользоваться своими конституционными полномочиями и отстранить Трампа от должности. По ее словам, необходимо «созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки, объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности».

Впрочем, сам Пенс, к которому Пелоси и обратилась с призывом, по данным источников The Wall Street Journal, не собирается ставить вопрос о смещении Трампа с помощью этой поправки. Однако CNN со ссылкой на источник утверждает:

Пенс не исключает, что воспользуется поправкой, если Трамп станет «более нестабильным».

Это не первая попытка отстранить Трампа от власти. В сентябре 2019 года Конгресс официально запустил процедуру импичмента Трампа по двум пунктам — превышение полномочий и воспрепятствование работе Сената. Основанием для этого стало заявление анонимного информатора о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о телефонном разговоре, во время которого, по информации информатора, Трамп просил Зеленского расследовать деятельность Байдена и его сына Хантера. «Против» импичмента тогда высказались 51 сенатор, «за» — 49.

Несколько тысяч сторонников пока еще действующего президента США Дональда Трампа 6 января собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий в момент утверждения голосов выборщиков.

Сторонники Трампа разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти в ответ ввели в Вашингтон спецназ ФБР и Нацгвардию из соседних штатов, в течение нескольких часов им удалось зачистить здание. Конгрессмены же после хаоса продолжили утверждать победу демократа Джо Байдена на выборах президента США и поздней ночью сертифицировали голоса выборщиков.

У Трампа не осталось легальных путей оспорить результаты выборов. Он не признавал их до 8 января, пока не обратился к нации и не осудил захват Капитолия. В тот день он пообещал, что передача власти Байдену пройдет «гладко». После беспорядков в Капитолии бывший госсекретарь США Колин Пауэлл заявил, что больше не может называть себя республиканцем.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них — офицер полиции Брайан Ситник. Жертвами штурма стали активисты Эшли Бэббит, Розанн Бойленд, Кевин Грисон и Бен Филипс. Более 50 участников погрома задержаны.