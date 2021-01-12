Трамп объявил о введении в Вашингтоне режима ЧС перед инаугурацией Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении в округе Колумбия (Вашингтоне) режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на две недели, с 11 по 24 января, для того чтобы обеспечить безопасность перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям города по реагированию на экстренные обстоятельства, связанные с инаугурацией президента», — говорится в сообщении.

Во время действия режима ЧС власти Вашингтона могут получить федеральное финансирование и воспользоваться ресурсами федеральных органов, например, агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). «FEMA уполномочено определять, мобилизовать и предоставлять по своему усмотрению оборудование и ресурсы, необходимые для смягчения последствий чрезвычайной ситуации», — уточняется в сообщении.

В связи с событиями 6 января в Вашингтоне, когда десятки тысяч сторонников Трампа прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, власти заявили, что во время инаугурации Байдена будут приняты дополнительные меры безопасности. В частности, в столицу США направят около 15 тыс. бойцов Национальной гвардии.

США направили России приглашение на инаугурацию Байдена, которая состоится 20 января. «Мы получили приглашение. Планируется, что посол (России в США Анатолий Антонов — ред.) примет участие (в инаугурации — ред.)», — заявили в дипмиссии.

По данным CNN, Федеральное бюро расследований (ФБР) получило информацию о том, что «вооруженные протесты» планируются во всех штатах и в округе Колумбия в дни, предшествующие инаугурации.

Член Палаты представителей Конгресса Тим Райан (демократ от штата Огайо) сообщил телеканалу CNN, что полиция Капитолия временно отстранила от службы двух своих сотрудников. Райан утверждает, что один из полицейских Капитолия сделал селфи с одним из участников штурма, а другой надел шляпу «Сделаем Америку снова великой». Несколько сотрудников все еще находятся под следствием — их по меньшей мере 10.

Десятки тысяч сторонников Трампа 6 января собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. Позже власти США завели не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.