В США завели не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия

В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма после событий в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Об этом в своем твиттере сообщил конгрессмен Джейсон Кроу. Данные об уголовных делах предоставил ему министр Армии США Райан Маккарти.

«Было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, коктейли с зажигательной смесью, взрывные устройства и наручники, что говорит о том, что серьезное бедствие удалось предотвратить», — заявил Кроу.

Он уточнил, что в штурме участвовали действующие и находящиеся в резерве военнослужащие и что Министерство Армии осведомлено о возможных угрозах перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена, которая состоится 20 января. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали.

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Ранее полиция США арестовала «шамана» Джейка Анджели, ворвавшегося в здание Капитолия с рогами на голове (обвиняется в насильственном вторжении, нахождении на закрытой территории и нарушении общественного порядка), Ричарда Барнетта, занявшего кресло спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (обвиняется в хулиганстве, умышленном проникновении с применением насилия и краже госсобственности), а также Адама Джонсона, вынесшего кафедру Пелоси из зала заседаний.

ФБР опубликовало фото остальных погромщиков и пообещало вознаграждение в размере 50 тыс. долларов за любую информацию, которая поможет их задержать.

Десятки тысяч сторонников Трампа 6 января собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, там тогда заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. Власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.