Палата представителей США предложит Пенсу отстранить Трампа от власти

Палата представителей США предложит вице-президенту страны Майку Пенсу отстранить действующего главу государства Дональда Трампа. Об этом, как передает ABC News, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

Нижняя палата американского конгресса начнет рассматривать соответствующую резолюцию 11 января. Пелоси уверила, что необходимо «созвать и мобилизовать кабинет министров для приведения в действие 25-й поправки (к Конституции США — ред.), объявляющей президента неспособным исполнять свои служебные обязанности».

Если единогласное одобрение документа не будет достигнуто, передает спикер, то палата представителей проголосует по нему 12 января и затем начнет рассматривать вопрос об импичменте. «Мы призываем вице-президента дать ответ в течение 24 часов», — заявила Пелоси.

Поправка XXV к Конституции США регулирует правила передачи власти и определяет случаи недееспособности президента. Если глава государства по любой причине не способен исполнять возложенные на него обязанности, политическая система Штатов регулируется именно 25-й поправкой от 1967 года.

Ранее стало известно, что соцсети, включая Facebook, Instagram, заблокировали аккаунты Трампа, чтобы избежать призывов к мятежу. В Twitter заявили, что заблокировали аккаунт действующего президента США навсегда.

Поводом для такого решения послужили два последних твита Трампа, которые он написал 8 января. В первом он заявил, что 75 млн американцев, проголосовавших за его кандидатуру на выборах президента, еще долго будут иметь весомый голос. Во втором твите Трамп написал, что не пойдет на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.

Десятки тысяч сторонников Трампа 6 января собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. Глава полиции Капитолия Стивен Сунд ушел в отставку.

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР и в течение нескольких часов зачистили здание. Мэр Вашингтона ввела комендантский час в городе.