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№ 1 от 11 января 2021

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Бывший госсекретарь США Коллин Пауэлл отказался называть себя республиканцем после штурма Капитолия

Политика11

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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл сказал, что больше не может называть себя республиканцем после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа прорвались в Капитолий. Такое заявление он сделал в эфире телеканала CNN. 

Пауэлл в ответ на вопрос журналиста CNN о его отношении к однопартийцам, которые поощряли штурм Капитолия, заявил, что после этого не может продолжать называть себя республиканцем. 

«Сейчас я просто наблюдаю за своей страной, меня не интересуют партии», — сказал он, добавив, что «нам нужны люди, которые будут говорить правду и которые будут помнить, что они здесь для наших сограждан». 

6 января десятки тысяч сторонников Трампа собрались у Капитолийского холма на митинг, где перед ними выступил президент. Позже они прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, где заседали конгрессмены. 

Протестующие разбивали стекла в Капитолии, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов, после чего власти ввели в Вашингтон Нацгвардию из соседних штатов и спецназ ФБР.

В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции, более 50 человек задержали. В США возбудили не менее 25 уголовных дел по факту внутреннего терроризма. 

Теги:
sf, республиканцы, капитолий, штурм, трамп
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