Мозгохлёбы

Петр Саруханов / Новая газета

Статья официального представителя России при ЕС, дипломата Владимира Чижова, опубликованная на сайте Министерства иностранных дел в канун празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне, наделала много шума ссылкой на несуществующий в реальности «план Даллеса». Чижов написал, что план главы ЦРУ, «целью которого являлось уничтожение СССР методами пропаганды, разобщения национальностей и социальных групп, морального разложения населения», появился как продолжение козней «наших англосаксонских партнеров, которые, даже не дождавшись, пока дым батальных пожарищ развеется, взялись за перекройку в свою пользу хрупкого баланса сил в мире».

После того как над статьей Чижова все начали потешаться, а также после запроса депутата Мосгордумы Дарьи Бесединой в МИД, которая отметила, что

вообще-то «план Даллеса» в России внесен в список экстремистских материалов, упоминание о нем из текста исчезло.

Журналистам в министерстве сказали, что ссылка на несуществующий документ нужна была лишь для «иллюстрации определенной тенденции, наличие которой невозможно отрицать».

Маловероятно, что имелась в виду тенденция использования публичными лицами как можно большего количества ссылок на конспирологические теории и просто мифы, хотя это становится видно уже невооруженным глазом. Сюжеты про чипирование людей и вред вышек 5G, американцев в космосе (Илон Маск под прикрытием выводит в космос ядерное оружие) и ношение «блокаторов вирусов» — эти и многие другие крайне сомнительные с научной точки зрения темы

перестали быть маргинальными и превратились в часть политического мейнстрима.

«Новая» собрала несколько показательных примеров того, какую картину мира транслируют представители российской власти для широкой аудитории.

Теории заговора / Антиамериканизм

цитаты

«Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно... Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего» (депутат Госдумы Алексей Журавлев, цитата по РИА Новости). «Вот есть такие «мозаичные технологии». С той стороны ведь не дураки, извините. В 90-е годы все было прямо и откровенно — мог приехать вице-президент США и публично указать, кто должен быть президентом России. Сейчас ничего подобного мы не фиксируем, но эта работа продолжается так, что каждое отдельное событие трудно трактовать в связи с сформулированными в действующих законах США задачами. Однако когда все эти события вы собираете вместе, то видите, что это — звенья одной цепи» (председатель комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов — в интервью «Новой»). «США не нужна сильная Россия. Их цель сделать страну как можно слабее... Беспрецедентное давление на Россию, вбросы дезинформации, а также вмешательство во внутренние дела государства вызвано пошатнувшимся положением США в мире» (спикер Госдумы Вячеслав Володин, цитата по РИА Новости).

Стремление объяснить происходящее вокруг тебя происками могущественных сил, которые хотят напакостить Родине и конкретно тебе, исследователями давно уже не воспринимается как аномалия. В целом, теория заговора — это «легитимный способ интерпретации властных отношений в современном мире», пишет историк и медиаэксперт Илья Яблоков в своей книге «Русская культура заговора». Это особенный «способ рационального мышления», который свойственен, например, людям со склонностью к недоверчивости и подозрительности.

Представитель России в ЕС Владимир Чижов включил мифический «план Даллеса» в свою статью, но затем ее пришлось вычеркнуть. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Проблемы начинаются в тот момент, когда это становится полноценной технологией на службе у власти.

Здесь России повезло не очень: традиция построения конспирологических теорий была перенята из Европы еще в XVIII веке и затем только развивалась благодаря тем же славянофилам. Интересно, что уже тогда ключевым элементом любых теорий заговора становилось антизападничество: «особый путь» России — это конструкция еще времен поздней империи, и Европа, а вместе с ней масоны и евреи, всегда пытаются сбить страну с него.

Глеб Павловский

В дальнейшем в теориях заговора могли меняться конкретные «враги» (в зависимости от политического момента), но конспирологический конструкт «Мы в кольце врагов!» сохранялся до распада Советского Союза. В 90-е людям стало не до этого, и в следующий раз теория заговора вернулась в политическую жизнь уже насильно, в президентской кампании 1996 года, вспоминает политолог Глеб Павловский. Здесь «враг» впервые за долгое время не был связан с Западом, даже наоборот: возможность коммунистического ренессанса воспринималась как абсолютное зло, отсюда и выросла, например, газета «Не дай Бог!» с заголовками типа «Зюг Хайль!».

«Мы тогда безудержно врали, считая это нормальным, но этот опыт вранья стал кумулятивным для дальнейшего использования его властью», — сокрушается теперь Павловский.

И действительно: с начала нулевых и до сегодняшнего дня объяснение, что России противостоит опасная и губительная сила, становилось все более частотным. Запад как удобный враг снова стал им: США опасным противником фактически открыто называет, например, секретарь Совбеза Николай Патрушев (один из ближайших соратников и советчиков Владимира Путина). Изменение отношения к миру с доброжелательного на подозрительное после 2007 года и «мюнхенской речи» Путина привело и к поиску «внутренних врагов», которые спонсируются извне или сами «шакалят у посольств». Закономерным финалом этой истерии стал, например, закон «об иностранных агентах», то есть российская власть фактически поставила знак равенства между несанкционированным сотрудничеством с заграницей и предательством.

Мотивация российской власти, которая множит теории заговора, абсолютно ясна, пишет исследователь пропаганды Питер Померанцев в своей книге «Это не пропаганда. Хроники мировой войны с реальностью». «[Они] помогают все контролировать… Необходимо убеждать народ, что за каждой самой, казалось бы, благородной мотивацией кроется коварный (пусть и недоказуемый) план. В итоге аудитория утрачивает веру в возможность альтернативы», — раскрывает механизм внедрения теорий заговора Померанцев.

Как понять, что вас пытаются убедить в заговоре?

Василий Гатов

«Как правило, у конспирологических теорий есть два формальных компонента, — рассказывает медиааналитик Василий Гатов. — Первый — это идея, что есть некое объяснение событиям или явлениям, которые вас волнуют, но которые от вас скрывают. Как только вы видите любой рассказ, в котором используется идея скрытого знания, у вас должна встать шерсть на загривке. Второй формальный признак заключается в том, что в наборе стартовых аргументов соответствующей теории происходит ненормативное связывание. Когда мы рассуждаем логически, мы идем по цепочке аргументов, каждый из которых следует из предыдущего. Конспирология же строится по методу религиозного догмата, то есть исходит из применения некоего постулата — к любому вопросу.

К примеру, есть постулат о том, что во всем виноваты евреи, и даже если просто мне не нравится мое сегодняшнее настроение, в этом все равно виноваты евреи».

Вслед за политиками высокого ранга к сонму голосов в защиту конспирологических теорий объяснения происходящих вокруг событий присоединяются и более мелкие публичные фигуры. Чаще всего они просто повторяют за высшим руководством их слова, отмечает Гатов, это удобно с точки зрения политического конформизма внутри вертикали. Есть и те, кто утверждает, что верит в свои собственные слова о врагах извне. Сенатор Андрей Климов, например, заявил «Новой», что от своих слов про вмешательство Запада в дела России отказываться не намерен.

По мнению экспертов, здесь включаются другие механизмы. «Может так случиться, что человек искренне верит в какие-то внешние силы, которые вмешиваются и конкретно ему стремятся сделать плохо. В российском обществе есть страх революций и переворотов — это абсолютно естественная и нормальная вещь. Но когда на жизнь одного поколения приходится два-три исторических разворота, которые влияют, как правило, в худшую сторону, у любого политика, особенно политика-спекулянта, склонного к созданию агрессии в обществе, возникает искушение приписать эту логику революции, логику переворотов определенным внешним силам», — говорит Василий Гатов.

Вмешательство в здоровье

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«А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос: вот это зачем делается?» (Владимир Путин, цитата по РБК). «Нельзя же сейчас взять и объявить: всем чипы внедряем. Естественно, православная страна встанет против этого всего. Поэтому надо постепенно, аккуратно. Вот давайте сначала зверушкам введем. На круглом столе в Госдуме лет пять назад это было, уже тогда рассказывали, что оказывается, в медицинских целях уже и людям внедряют. Слышит бабушка там плохо, ей внушают, сейчас чип тебе внедрят, а потом будешь слышать. Вживляют, никакой слух не улучшается, только бабушка сходить с ума от голосов каких-то начинает» (депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева, цитата по изданию «Подъем»).

Отдельная разновидность конспирологии — идея о том, что нации или конкретным ее представителям хотят навредить с помощью неких манипуляций со здоровьем.

Классический пример таких теорий — антипрививочники,

которые считают, что вакцины или бесполезны, или вовсе полное зло. Особенность здесь в том, что врагом может оказаться даже сама власть, которая таким образом намерена поставить людей под жесткий контроль. В эпоху коронавируса это стало куда заметнее: исследование Высшей школы экономики показало, что четверть россиян и не верит в существование инфекции. Некоторая их часть дополнительно уверена в том, что весь мир, и Россия в том числе, хотят чипировать через вакцину, а сделать это должен Билл Гейтс.

Еще одна опасность — вышки сотовой связи 5G, которые влияют на здоровье человека, отчего тот заболевает.

Последнее утверждение — общемировая проблема, вышки в итоге жгут в разных странах (но и в России тоже: например, в Северной Осетии, где перепутали одно с другим и сожгли вышку обычной телефонной связи). Российские власти в целом пытаются этому противостоять, потому что «боятся потерять линию фронта», говорит Павловский (подробнее см. интервью), однако и сами политики нет-нет, да и обронят что-то конспирологическое. Либо МИД в очередной раз заявит о том, что в лабораториях вокруг России могут выращивать «возбудителей опасных болезней»; либо депутат Госсовета в Татарстане скажет, что «нас будут чипизировать»; либо печально известный координатор НОД Евгений Федоров (член думского комитета по сборам и налогам, между прочим) заявит, что

вышки 5G — это оружие против россиян.

«Незнание каких-то частных фактов все равно лежит в основе даже самых впечатляющих теорий заговора, в которых вымысел тщательно смешивается с правдой для большей убедительности, — говорит популяризатор науки Александр Панчин. — Самые опасные из современных теорий заговора не выглядят целенаправленно сконструированными для дезинформации. Это можно сравнить с эпидемиями вирусов: они постоянно мутируют, но большинство мутаций ни к чему серьезному не приводят. Но иногда появляется мутантный вирус, который вызывает пандемию. Так и с мифами и заблуждениями: люди постоянно придумывают ошибочные идеи. Кто-то от незнания, кто-то ради выгоды, кто-то ради троллинга. Большинство таких идей исчезают, не найдя широкой аудитории. Но при правильном стечении обстоятельств и довольно непредсказуемым образом некоторые из этих идей приживаются».

Иными словами, чаще всего в основе таких вещей лежит обычная человеческая глупость.

Предрассудки (суеверия)/Нетерпимость

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«Я не знаю, помогает он или нет, я его в аптеке... знаете, сейчас каждый носит все что можно, с точки зрения каких то превентивных средств. Я, конечно же, не уверен, что он как-то помогает, я читал, что многие эксперты говорят, что это даже может быть вредно. Поэтому точно не знаю» (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков о «блокаторе вирусов», цитата по РИА Новости). «Архангел Михаил также часто изображается держащим весы, где одна из чаш тяжелее другой, которые помогают стражу райских врат отличить праведника от грешника, позволяя провести аналогию с уголовным судопроизводством, что является основной задачей следственного комитета» (официальный представитель СК Владимир Маркин, 2016 год, цитата по ТАСС). «Господи, да лечите вы их! Что хотите делайте, отстаньте от меня, ради Христа, с этой дурью! Я сказала, это больные люди… Я что, врач? Лучше бы они такие не родились! Доживем, скоро вообще детей не будет! С ума уже все посходили (глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, цитата по «Комсомольской правде»). «Вызывает опасение, что необдуманное решение… об организации празднования Дня святого Валентина может спровоцировать у подрастающего поколения неправильные и искаженные представления о любви или брачных отношениях. «Пластиковость» и потребительская сущность этого «праздника» крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости» (депутат Госдумы Виталий Милонов, цитата по РИА Новости).

Мы намеренно объединяем в один раздел все предрассудки, которыми страдают представители российской власти, и проявления нетерпимости с их стороны по отношению к определенным социальным группам. Этот список на самом деле практически бесконечен.

Тут можно вспомнить и Владимира Мединского, который назвал «мразями» тех, кто не верит в подвиг панфиловцев; и попытку запретить йогу в СИЗО, поскольку она может вести к гомосексуальности (Елена Мизулина позже всячески открещивалась от этой идеи);

и пресловутые «макарошки» от министра труда Саратовской области. Да что уж там: у «Новой» был целый рейтинг «Чья дурь круче?», в котором приводились самые одиозные выражения чиновников в России.

В основе и предрассудков, и суеверий, и проявления нетерпимости лежат две одинаковых причины. Во-первых, это страх перед всем, что может восприниматься как инаковость, а во-вторых, это в тренде у начальства. «Манера поведения людей задается социокультурным фоном или окружением, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. — В обществе людоедов нормально съесть представителей чужого племени, это хорошо и достойно, а люди гордятся тем, что убили много врагов и их съели. Десять лет назад социокультурный фон был устроен иначе, он был менее истеричен, менее примитивен и более разнообразен.

В нормальных условиях избиратель политика живет в его регионе. А в нынешних условиях у него избиратель один, и зовут его Владимир Владимирович.

Поэтому условный депутат понимает, что получит он место на следующих выборах или не получит, зависит не столько от мнения населения, сколько от его отношений с Кремлем, и старается понравиться и запомниться. Чиновники всего-навсего как умные люди, чувствующие инстинктивно конъюнктуру, наживаются. То, что нормальному человеку кажется безумием (и, собственно, безумием и является), в их системе приоритетов вполне рациональная политика. За такие высказывания тебя могут заметить и, если что, не накажут. В худшем случае могут сказать: «Слушай, ну ты немножко переборщил».

Типичный пример такого подхода со стороны чиновников — это история бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, который в начале 2020 года дал задание «мочить» журналистов. «Эта фраза символизирует принадлежность к той системе приоритетов, которая была обозначена Владимиром Путиным. Раньше террористов, а теперь журналистов, предателей, врагов, изменников, «пятую колонну». Собственно говоря, поскольку идет быстрая деградация понятийного аппарата (лексики), они уже плохо разбираются, где журналист, где агент, а где разведчик. Это все враги. Конечно, их надо мочить в сортире, а как еще?» — объясняет Дмитрий Орешкин.

Еще один пример коллективного бессознательного внутри политической элиты — история с «блокатором вирусов». Сначала его надел пресс-секретарь президента, а затем нечто похожее нацепили на себя сразу несколько депутатов Госдумы. Пескову «блокатор» не помог (по другой версии, он его «может, зря» снял — глядишь, так и не заболел бы), другие депутаты тоже перестали афишировать свою принадлежность к группе людей, кто верит в чудодейственные свойства непонятных препаратов.

Бейдж с блокатором вирусов происходит от классического суеверия, вроде стука по дереву. На фото: Дмитрий Песков, появившийся перед журналистами с «защитой от коронавируса»

«Мне попадалось интервью с одним из политиков, который сказал, что носил бейджик на всякий случай и не был уверен в его эффективности, — говорит Александр Панчин. — Хуже ведь не будет. Позже, когда его напугали, что бейджик может быть вредным, он его снял. Мне это напоминает классические суеверия типа того, что нужно постучать по дереву, чтобы не сглазить. В принципе, вера в бейджик ничем не хуже, чем вера в астрологию, гомеопатию, целительную силу молитв или экстрасенсов. В среднем, среди населения довольно высокий процент людей, верящих в подобные странные и антинаучные вещи. Политики — такие же люди, как и все остальные. Их не отбирают по признаку научной грамотности или склонности ставить все под сомнение и требовать доказательств. Для многих людей вера не нуждается в каком-то основании. Некоторых воспитали, что слепая вера — это вообще добродетель».

Претензии на космос

цитаты

«Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!» (Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, цитата по ТАСС). «Такая глупость, что якобы они за несколько минут поняли, что все-таки стартовать нельзя, мне кажется, это попытка сохранить лицо и ничего более чем пиар-акция Илона Маска. Судя по тем костюмам, в которые были одеты космонавты, или как они их называют, астронавты, это больше похоже было на съемки какого-то американского очередного фантастического фильма» (Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Александр Шерин, цитата по сайту радио «Говорит Москва»).

Отдельной темой в картине мира российской политической элиты является космос. Тезис о главенстве России в космосе является прямым следствием советско-американской космической гонки, и все, что не укладывается в рамки этой парадигмы, автоматически подвергается сомнению. Отправка корабля Crew Dragon от компании SpaceX лишь усилила эту ревность, к которой тут же была примешана конспирология.

Так, депутат Госдумы Александр Шерин вообще усомнился, что полет готовился — на основании того, что в первый раз запуск не удался. Вот его объяснение для «Новой» (в сокращении).

цитата Александр Шерин, депутат Госдумы, — с версией о том, почему полет американцев на МКС на ракете Маска на самом деле вовсе и не готовился, а если бы они хоть раз побывали на Луне, то... там бы и остались 🤪

«Знаете, есть количество яиц, которые снесла курица, а есть количество попыток это сделать. При отсутствии снесенных яиц пытаются компенсировать это количеством попыток. Девять лет США никого в космос не запускали. Они пользуются исключительно ракетными носителями Российской Федерации, именно Россия является лидером в мире. Более того, у Трампа проблемы, у него выборы на носу. Более того, у него проблемы с афроамериканцами, у него проблемы с огромным количеством заболевших коронавирусом. По крайней мере, попытка запустить космический корабль на какое-то количество времени позволяла Трампу делать громкие заявления и каким-то образом восхищаться им и объединять вокруг него нацию. Если вы собираетесь запускать космический корабль, если вы вкладываете такие деньги, это настолько серьезный вопрос, что, извините меня, за 17 минут до взлета понимать, что что-то не так с погодой, это, наверное, очень слабый аргумент. Когда готовится запуск космического корабля, снимаются такие статистические данные, в том числе и погодные… люди за несколько месяцев просчитывают движения воздушных масс и т.д. У нас в России, слава богу, запускают космические корабли, и наши специалисты знают, что в этот день погода будет позволять его запускать. Если вы не можете рассчитать, что в этот день погода будет позволять запускать космические корабли, то, наверное, я имею в виду американцев, вам пока рано таким вопросом заниматься. Сначала научитесь рассчитывать прогноз погоды, а потом беритесь за запуски космических кораблей. Вот и все». Вдобавок ко всему Шерин заявил, что «если бы американцы посетили Луну, они там бы до сих пор и находились, ведь, когда тратятся деньги, они тратятся на что-то, а не на то, чтобы [просто] потрогать Луну».

Александра Архипова

Перед нами пример классической теории заговора, считает антрополог Александра Архипова: «За этим стоит идея, что специально тайная группа, сверхмогущественная, внутри американского правительства потратила гигантское количество сил и времени, чтобы [замаскировать отсутствие американцев на Луне] и чтобы маскировать это до сих пор, тратя безумное количество усилий». При этом если с Луной все более-менее понятно, то все претензии к Илону Маску (особенно с учетом того, что запуск в итоге состоялся и прошел успешно) надо разбирать с учетом того, что конспирология здесь может рассматриваться как попытка побольнее укусить конкурента. Это, в частности, можно увидеть на примере слов Дмитрия Рогозина. «Если бы сейчас ходили бы слухи о том, что Илон Маск запускает ядерное оружие в космос, и все это прикрытие мирового правительства для того, чтобы установить на орбите спутники с атомными бомбами, — вот тогда это была бы конспирологическая теория. А пока это выглядит намерением Рогозина опорочить противника», — говорит Архипова.