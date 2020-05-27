Как вам такое от Илона Маска?

Эффект космического резонанса



О технических особенностях и политических нюансах проекта Crew Dragon рассказывает член-корреспондент РАН Юрий Батурин

30 мая 2020 года будет произведен запуск ракеты-носителя Falcon 9 Block 5 с космическим кораблем Crew Dragon с двумя астронавтами на борту: командир — Даглас Херли, и второй пилот — Роберт Бенкен. Это событие заметное во многих отношениях. Начинается пилотируемый этап новой стратегии по выводу человека в космос. Впервые в мире государство передает пилотируемые полеты частному бизнесу.

Девять лет не было ни одного пилотируемого старта с территории США, и это главный раздражитель для сверхдержавы. За это время НАСА приобрело у Роскосмоса более 70 мест (и два еще заказаны на 2021 год на всякий случай). Поэтому для США возвращение возможностей самостоятельного вывода человека в космос — вопрос особого престижа.

Даглас Херли и Роберт Бенкен. Фото: Reuters

На корабле установлена система аварийного спасения.

Впервые после долгого времени эпохи шаттлов астронавты при возвращении будут приводняться, а не приземляться. Уже этого краткого перечня достаточно, чтобы понять значимость события.

Главная задача — продемонстрировать надежность новой техники на всех этапах полета. Пока только продемонстрировать, потому что доказать надежность ракеты и корабля может только статистика успешных запусков и возвращений. Именно с этой целью НАСА некоторое время назад потребовало от SpaceX прекратить вносить улучшения и выполнить несколько успешных полетов подряд до пилотируемого пуска. Каждое, даже небольшое изменение может повлечь серьезные последствия для безопасности полета.

Так С.П. Королев, установив правило «Три успешных беспилотных пуска — и отправляем человека», — запретил вносить исправления выявившихся недостатков «Востока», поскольку они в целом не влияли на успешность миссии.

Корабль предназначен для доставки астронавтов на МКС и к будущей окололунной станции, а также для полетов на МКС космических туристов после 2024 года, когда государство полностью передаст финансовое обеспечение полета американского сегмента МКС частному бизнесу. Илон Маск подсчитал, что при полной полетной нагрузке (семь человек) стоимость космического тура существенно снизится. Однако сомнительно, что билеты в космос сильно подешевеют. Специалисты НАСА рассчитали, что астронавты, сидящие во втором ряду, будут испытывать слишком высокие перегрузки. Поэтому инженеры SpaceX сняли три задних кресла, так что корабль стал четырехместным.

До МКС корабль будет добираться 15 часов. Стыковка пройдет в автоматическом режиме. Более того, корабль может выполнять автоматически все режимы. Астронавты должны брать управление на себя только в нештатных ситуациях. Впрочем, перед стыковкой астронавты проделают несколько маневров с испытательной целью. До сих пор каждый полет в космос — испытательный. А в этом случае — тем более. Случиться может всякое.

Как сказал своим сменщикам на орбите Владимир Ляхов: «Все будет не так».

Корабль типа Dragon готовился как многоразовый, но именно этот экземпляр, скорее всего, выполнит только один полет: пока повторные пилотируемые полеты не планируются. Следующие корабли пока планируется использовать в качестве пилотируемых лишь один раз, затем они станут «грузовиками». Но этому, похоже, уготовано место где-нибудь вроде Смитсоновского Музея авиации и космонавтики в Вашингтоне (округ Колумбия).

При совпадении некоторых параметров двух или более колебательных систем возникает резонанс — резкое возрастание амплитуды колебаний. Проще говоря, резонанс — это реакция системы на некое раздражающее воздействие. В 2020 году в ответ на раздражитель сошлись несколько обстоятельств. Кроме Crew Dragon в нынешнем году должен полететь в космос и корабль компании «Boeing» — Starliner. Так что в конце года у НАСА будет сразу два типа пилотируемых кораблей.

И наконец, еще одно событие, произошедшее буквально накануне старта:

президент Трамп подписал указ, согласно которому Соединенные Штаты не рассматривают космос как достояние всего человечества и будут использовать его в своих интересах,

а вскоре представил проект международного соглашения, подписав которое партнеры США признают полное верховенство американского законодательства в этой сфере.

Чета Трампов также следит за запуском. Фото: Reuters

Мало кто знает, что накануне запуска Первого искусственного спутника Земли в 1957 году, США потратили несколько лет на разработку принципов международного регулирования космического пространства, которые работают уже полвека. И только безусловное лидерство Советского Союза в первой половине 1960-х годов заставило американцев ограничить свои притязания. Пришло время менять порядки. Если все пойдет, как рассчитано, то начнется новая эпоха, в которой американцы начнут диктовать правила использования космического пространства всем. Космическая амплитуда резко скакнула.