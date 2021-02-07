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№ 13 от 8 февраля 2021Читать номер
Сериалы — кино 5:0
Почему наш полный метр проигрывает отечественным же сериалам с разгромным счетом?
«Чики»
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
На наших глазах разворачивается очередная медийная революция. Экспансия сериалами территории кинематографа давно идет во всем мире, пандемия лишь подстегнула коней на переправе. Российский сериал несколько подотстал, но буквально в последние годы наверстывает упущенное. Разбираемся.
Тени фильмов
Конечно, коронавирус оглушил и ослепил и киноиндустрию: заморозились запуски и съемочные процессы, под ударом оказались кинотеатры, платформы переманили огромную часть аудитории.
Но смотрите. Премьеры больших голливудских фильмов ушли в неотдаленное, но будущее. И в новогодние каникулы — самые дорогие сердцу продюсера недели — остались в основном отечественные релизы, снятые до локдауна. Более 80% кинотеатральных сборов и посещаемости пришлось на фильмы российского производства. Отечественные картины собрали в прокате 2,7 млрд рублей. При этом почти каждый второй билет в кино (48,7%) был продан на сеанс семейного фэнтези «Последний богатырь: Корень зла».
Зритель кинотеатра, в основном человек молодой, хочет смотреть резвое, зрелищное, аттракционное кино (на него у государства не хватает средств) и комедии — продюсеры отдают развлечению свое сердце: дешево и сердито. Драма, качественное детское кино, эксперимент — риск. Другое дело патриотический блокбастер: государство готово вкладываться, издержки, кассовые фиаско спишут на счет пандемии, политической несознательности публики. При этом госполитика в области кино сфокусирована на одном показателе — доле российского кино в прокате. Доля растет, прежде всего, за счет одного-двух новогодних блокбастеров. Путь скользкий: еще немного — и в прокате останется пара дорогих «очень нужных стране» фильмов о героях былых времен, вредоносных декабристах и благородном дедушке Сталине плюс незамысловатые комедии, которые в последнее время штампуются по кальке прорывной комедии «Горько» под родные напевы популярной попсы.
В основной своей массе наше кино блеклое, невыразительное, незапоминающееся. Мне возразят: всегда найдется несколько приличных фильмов. Безусловно. Но с каждым годом их меньше, труден путь их создателей. Еще сложнее путь к зрителю. Да и лучшие картины прошедшего года: «Пугало», «Дорогие товарищи», «Человек из Подольска», «Конференция», «Китобой» — не прорывы, скорее качественный мейнстрим. А сколько названий, о которых зритель вообще не подозревает: тени фильмов, получивших субсидии и растворившихся в небытии.
Главные враги российского кино — цензура (и ее побочный эффект — самоцензура), ручное управление с помощью умножающихся инстанций: от экспертных советов и РВИО (Российское военное историческое общество) до получения ПУ (прокатного удостоверения).
Есть непроходные темы. Непроходные имена. И один из самых титулованных российских режиссеров Андрей Звягинцев не может найти средств на свои уже разработанные проекты.
Смотрите кто!
В России, как и во всем мире, серьезное разнообразное кино, талантливые авторы и продюсеры эмигрируют в интернет. И причин тому несть числа.
Платформы распахнули безбрежное поле возможностей, неистощимость выбора. В Сети пока минимизирована цензура, и касается это не только обсценной лексики.
В таких многосерийных фильмах, как «Звоните ди Каприо», «Чики», «Просто представь, что мы знаем», «Топи», «Псих», «Колл-центр», «Обычная женщина» разговаривают, как люди. Шутят, как люди. Нет дистанции между зрителем и экраном.
Это современная Россия, Москва и провинция. Сегодня-сейчас и вчера-давно. Утрированно условная и документализированная реальность.
Жанровому разнообразию сериалов обзавидуется поскучневший, впадающий в детство экран: драмы («Звоните ди Каприо»), криминальные истории («Обычная женщина», «Хороший человек»), черная комедия («Садовое кольцо»), приключенческий sci-fi («Анна Николаевна»), социальная комедия («Домашний арест»), драмеди («Чики»), историко-политический триллер («Волк»), миcтический хоррор («Топи»), социальная сатира («Последний министр»), вольная на грани треша забубенная фантазия («Мертвые души»), психотриллер («Псих» и «Полет»). А в «Перевале Дятлова» в одном букете сплетены реконструкция, ретро-нуар и мистический детектив. Можно сказать, что не только несколько жанров, но и несколько картин в одном сериале.
Безусловно, конструкции, сценарная искусность и исполнение ряда сериалов далеки от совершенства. Но все больше историй, которые цепляют, касаются лично тебя. Похоже, что их авторы думают не про «долю», «патриотику», «бабки» — прежде всего, про зрителя, поднимают актуальные темы.
Сегодня в сериальном кино работают самые продвинутые продюсеры: от Тодоровского до Илояна, от Муругова и Цекало до Федоровича, Никишова, Дулерайна, Слепакова. Лучшие режиссеры: Хлебников и Попогребский, Мещанинова и Крыжовников, Костомаров и Богомолов, Мирзоев и Буслов, Константинопольский, Гай-Германика, Бардин. Они открыты для неожиданных и смелых предложений. Перешить шинель «Мертвых душ» в узкий костюм сегодняшнего продажного чиновничества, мечтающего хоть тушкой, хоть за плинтусом, хоть на Новодевичьем — да полежать рядом с Прилепиным, Навальным, Бондарчуком. В сериалах говорят на табуированные в кино темы: о гендерных, постколониальных проблемах, о глупости власти и телеграм-каналах, о политкорректности, о СПИДе, о вопросах идентичности — коллективной и индивидуальной. О совести — главной помехе социальной мобильности в отстроенной и забетонированной вертикали. Но главное, в сериальном кино есть соотечественник, плывущий в густом тумане двадцатых. Растерянный. Маскирующий комплексы и страхи дерзостью и экстравагантностью. Обеспеченный и сводящий концы с концами. Порочный и честный. Один на один с серьезными психологическими проблемами. Как правило, никому не доверяющий. Впрочем, шагая в ногу со временем, на первом плане ряда сериалов («Чики», «Обычная женщина», 1, 2) — не герой, а героиня. И действует она вне отношений с мужчинами, сама отвечая на вызовы подлой реальности. Сама, как глянцевый психотерапевт Марии Мироновой в «Садовом кольце», проживающая не свою жизнь, пытается пробиться сквозь пелену повсеместного вранья к себе — настоящей. В сериалах дебютируют или громко заявляют о себе, безусловно, талантливые режиссеры: Эдуард Оганесян, Роман Волобуев, Алексей Смирнов, Петр Тодоровский-мл.
Выбирай или…
Кастинг — козырная карта наших сериалов. Отличные актеры на фоне сыгранной массовки. Ладно бы звезды вроде Цыганова или Серебрякова («Мертвые души»), Горбачевой («Чики»), Маковецкого или Смольянинова («Волк»), Михалковой и Догилевой («Обычная женщина»), Робака (Шторм), Никиты Ефремова («Хороший человек»). Но посмотрите, сколько свежих лиц, открытий. Антон Васильев в «Волке», Юлия Мельникова и Дарья Савельева в «Обычной женщине», Варвара Шмыкова, Алена Михайлова, Ирина Носова («Чики»), Анна Котова («Шторм»), Анастасия Крылова («Топи»). Сериалы дают возможность талантливым актерам, которые не входят в дежурную кастинг-обойму, заставить нас волноваться, почувствовать себя живыми на экране… может быть, в последний раз. Грандиозный, но недооцененный Сергей Колтаков сыграл тихушного хитреца губернатора в «Мертвых душах» (в августе 2020-го еще шли съемки сериала Григория Константинопольского, в сентябре актера не стало). Виктор Проскурин («Волк») запомнится в роли угасающего киллера, прокручивающего на проекторе счастливые миги своей бесконечной и бесконечно мерзкой жизни (последняя роль Проскурина).
Конечно, многие сериалы устроены так, чтобы убить двух зайцев: и в телевизоре показаться, и в Сети осесть надолго (и здесь у них преимущество перед кинокартинами, у которых в прокате обычно двухнедельная жизнь, а купит ли их телеканал — вопрос). В последнее время даже создаются параллельные версии: цензурированная — где меньше пьют-курят, секвестирован секс и обсцен, — и вольная. Зритель выбирает, в том числе в интернете, какую смотреть. Статистики не знаю, но что-то мне подсказывает, что благонравных, воздержанных, конфузливых зрителей не так уж много.
По цифрам Фонда кино: у нас не окупается каждый третий фильм, снятый с участием государственных денег.
И вроде бы с этим уже смирились. Но пока кинематографисты стоят в очереди за субсидиями, готовые идти на идеологические и творческие уступки, лучшие сериалы начинают неплохо зарабатывать. Слушайте, оказывается, мы умеем снимать так, что нас смотрят в мире! К фестивальным наградам российского киноарта уже привыкли (хотя и хорошего авторского кино без внутренней свободы авторов не бывает). Теперь и наши сериалы пробивают стену недоверия. Западные эксперты отмечают их качество, свежесть тем, актерские работы. (Полина Максимова, снявшаяся в сериале «257 причин, чтобы жить», награждена призом престижного международного фестиваля Canneseries.) Их приобретают крупнейшие мировые платформы. У них формируется армия поклонников на Западе.
«Ешь, молись, смотри, люби!»
«Эпидемия» Павла Костомарова, вошедшая в топ-5 по просмотрам на стриминговом сервисе Netflix, побила рекорд по стоимости продажи на платформу для российских продюсеров (около $1,5 млн). Помимо этого сериала о неизвестном вирусе, Netflix приобрел долгоиграющий детектив «Мажор», триллер «Метод». Научно-фантастический экшн об андроидах «Лучше, чем люди» вышел под брендом Netflix Original под названием Better Than Us с локальным дубляжем (его перевели на 25 языков). Сумма сделки: $1 млн. Компания Disney приобрела права на показ российской киноленты «Перевал Дятлова», его будут смотреть в Европе. «Содержанки» и «Хороший человек» покажут в Австралии и Новой Зеландии. Права проданы платформе Walter Presents. «Содержанки» можно смотреть и в библиотеке сервиса Amazon Prime, на британской платформе Walter Presents, южнокорейском медиахолдинге CJE&M.
Конечно, сегодня — в силу многих причин — нет и вряд ли возможно появление сериала, объединяющего нацию, заставляющего, как в советские времена, дружно-семейно прилипать к экрану, переживая за судьбу Штирлица или Жеглова с Шараповым. Сегодня сериалов столько, что «каждый выбирает для себя». Скажи мне, что ты смотришь…
О сериалах спорят, кажется, сегодня они заняли место популярных прежде толстых журналов. Сериал «Чики» стал самым обсуждаемым визуальным проектом 2020-го.
Вывод пока оптимистический. Новый российский сериал (разумеется, в лучших своих проявлениях и прежде всего на платформах) похож на свободную зону: экономическую, интеллектуальную, эстетическую.
Наши лучшие сериалы — сеансы коллективной и индивидуальной психотерапии — имеют терапевтическое значение, особенно в воющие от несправедливости и безнадеги времена.
Снимали бы сегодня экранизацию романа Гилберт «Ешь, молись, люби», то название скорей всего бы усовершенствовали: «Ешь, молись, смотри, люби!»
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