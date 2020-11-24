Том VII. Гордые

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Роман Тимиров



Силовой разгон акции 10 октября возмутил не только протестующих, но и сотрудников правоохранительных органов, во всяком случае бывших. Первым не выдержал бывший водитель дежурной смены УВД Хабаровска Роман Тимиров, к ногам охранявших Белый дом полицейских он бросил медаль «За отличие в службе» и благодарность, подписанную главой МВД Владимиром Колокольцевым. Изданию «Холод» он рассказывал, что в тот же вечер к нему домой приходили побеседовать сотрудники ФСБ, но задерживать не стали, ограничившись устным внушением.

Роман Тимиров. Фото из личного архива

Я видел Тимирова на площади (на приличном расстоянии от митинга) в середине октября — узнать его из-за двухметрового роста совсем несложно. «Сразу после интервью меня начали пасти. Еще прилетела телефонограмма: «Выйдешь на площадь — поедешь далеко». Туда же, куда Сергея (имеется в виду блогер Плотников. — Ред.) возили, только чуть подальше. Но на той же машине», — рассказывает Тимиров, пока мы идем в кафе. Он внимательно смотрит по сторонам, показывает на парочку прохожих, которые идут чуть поодаль за нами, и уверяет меня, что они за нами следят: «Срисовали еще на площади».

Я не верю, что молодая девушка работает в Центре «Э».

— Вы такой наивный, милый мой, — говорит Белецкая, которая идет вместе с нами.

Когда мы доходим до кафе, Тимиров отходит на пять минут, чтобы «осмотреться», но уже не возвращается. Только потом присылает эсэмэску Белецкой: «Нужно залечь на дно, есть приказ брать».

Владимир Куликов



Владимир Куликов. Фото: Илья Азар / «Новая»

Кроме Тимирова 11 октября принес на площадь свою благодарность за отличную службу и вышедший в отставку подполковник Владимир Куликов. К нему сотрудники ФСБ домой не приходили, да и на площади он больше ни разу не появлялся. «То воскресенье у меня спокойно прошло, потому что жена у меня не сразу в интернет ныряет, но когда в понедельник ей стали названивать, то дома было весело вечером», — говорит мне Куликов и смеется.

«Я не медийная личность. Для меня давать интервью — каторга. Когда мне начали микрофон 11-го числа в нос совать, я не знал, что сказать. Потом посмотрел в интернете на себя и подумал: «Ё-моё, человек с двумя высшими образованиями такую ахинею несет!» — начинает нашу беседу Куликов.

В 1989 году он поступил на вечернее в Хабаровске, параллельно работая на заводе «Дальдизель» токарем. Ушел в армию, а к его возвращению завод загнулся. «К тому времени я женился, ребенок родился. Куда деваться? Более-менее стабильная зарплата — только в органах, пусть и с задержкой», — рассказывает Куликов, будто оправдываясь. Начинал Куликов простым участковым в Кировском районе Хабаровска, а в отставку вышел подполковником в январе 2019 года из-за конфликтов с сослуживцами. «За 23 года службы у меня ни одного взыскания не было — только благодарности, премии и награды», — говорит Куликов.

— И что с этими наградами сделали? — задаю я наводящий вопрос, но Куликов как будто не понимает. Рассказывает, что медали за выслугу лет в полиции называют «песочными».

«Чем дольше служишь, тем больше песка сыплется. Как говорят, 10 лет отслужил — награда за глупость, 15 лет — за тупость, а 20 лет — за дряхлость», — говорит он.

— А как вы на площади-то оказались? — спрашиваю я уже более конкретно.

— Я отношусь к категории диванных политиков. Могу дома или с друзьями [политику] обсудить, но никогда меня ничего не сподвигло к более-менее решительным действиям. Когда повязали Фургала, я поразился, не ожидал такого. Подумал: он не первый год в политике, и о чем они тогда думали 15 лет? Когда должен был быть первый митинг, я включил телевизор, а там — тишина. Залез в интернет, а на улицах-то десятки тысяч человек, — рассказывает Куликов.

По телевизору Куликов теперь смотрит только хоккей.

«Когда я увидел господина Соловьева, который огульно всех хабаровчан пьяными выродками назвал, сказал жене, больше ни его, ни Киселева не включать. Какое он имеет право?

Он освидетельствование проводил? Плюс еще отрицание в ситуации с Навальным... Больше я этих клоунов слышать не желаю», — признается бывший полицейский.

Но точка кипения тогда еще не настала, объясняет Куликов. Он продолжил следить за митингами в интернете, ставил лайки. «10 октября увидел, что там омоновцы [людей] дубасят, что для меня было дико, — говорит Куликов и признается, что в 2010-х годах работал в том числе и на массовых мероприятиях. — При мне никого не били палками. Меня это возмутило, тем более что сотрудники полиции прекрасно видели, что палатки начали монтировать. Почему нельзя было выйти и потребовать их убрать? Я пришел к выводу, что они специально ждали, когда палатки смонтируют».

11 октября Куликов достиг-таки своей точки кипения и принес на площадь благодарность за хорошую работу от губернатора Шпорта. Говорить стоявшим на крыльце экс-коллегам ничего не стал: «Что я им скажу? «Бросайте и уходите?» Я прекрасно понимаю, что им дали приказ, и они его выполнят в любом случае. Я узнал там своего бывшего начальника, с которым у меня не сложились отношения. У него на лице было написано негодование. И я подозреваю, что он и отдал команду [разгонять]», — объясняет Куликов.

Он уверен, что бывшие коллеги держатся за зарплату, думают про ипотеку и пенсию. «Многие к тому же считают, что это все бесполезно. Некоторые после [моего поступка] сказали, что я — молодец, другие спросили: «Ну и чего ты добился?», а одна ныне действующая коллега прислал смс, что я придурок», — рассказывает Куликов.

Мой вопрос: «А вы бы сами выполнили приказ разгонять?» заставляет его задуматься.

— Нет, конечно. А основание какое?

— Нарушение правил проведения митингов.

— У нас не было таких правил, да и служил я «на земле» с июля 10-го по декабрь 13-го. На такие митинги никогда в мою бытность ОМОН не задействовался, только на массовые гулянья в качестве резерва во избежание пьяных дебошей, — отвечает Куликов, и я понимаю, что он либо заранее бы перевелся на другую службу, либо выполнил бы приказ, а уже потом уволился.

Куликов и после своего поступка на площадь ходить не стал. По его ответу понятно, что это не для него: «Активность проходит вечером, а я в это время делаю с ребенком уроки. Очень много людей, которые поддерживают, но не ходят. Чтобы они пришли, нужен какой-то [новый] серьезный толчок. Кто-то запуган, а кто-то не хочет мерзнуть».

Куликов рассказывает, что с нулевых годов голосовал за ЛДПР (но после реакции партии на арест Фургала подумает, продолжать ли это делать), но Фургала поддержал не только как члена этой партии, но и потому что он раньше работал медиком в деревне, «то есть привык работать, а не какая-то золотая молодежь». По его словам, его бывшие коллеги, которые «способны мыслить», за «Единую Россию» тоже не голосуют».

— И Фургал не разочаровал вас?

— Нет, абсолютно! В отличие от клоуна [Дегтярева], который говорит, что через 20 лет Хабаровск будет столицей России. Это же абсурд!

Как можно такое брякнуть? Поневоле вспоминается незабвенный Остап Бендер с его Нью-Васюками. Как можно такого политика присылать в мятежный регион?

Куликов признается, что и за Путина никогда не голосовал, «потому что российская политика по отношению к Дальнему Востоку не изменилась». «Идет выкачивание ресурсов, разграбление Дальнего Востока. Вся рыба ушла в Москву, все заводы уничтожили. Вот у саудитов тоже нефть, но, когда была хорошая цена за баррель нефти, они вложились в страну, а у нас что? Газ идет в Китай, а у нас дровами топят. Государству труба нужна, а человек — нет. Все говорят, что вложатся в Дальний Восток, а лучше бы подняли детские пособия и снизили тарифы на ЖКХ», — жалуется Куликов, который продолжает работать, потому что пенсии, конечно, не хватает.

По словам Куликова, после прихода Фургала у жителей Хабаровского края «появился свет в конце туннеля». Подполковник сомневается, что протесты могут к чему-то привести, пока «не найдется мощный лидер, который поведет [людей] на немирное шествие».

— Как бывший сотрудник полиции вы вряд ли поддерживаете немирное шествие? — удивляюсь я.

— Рано или поздно власть дождется, что не только в Хабаровске, где-нибудь громыхнет. Сомневаюсь, что Западная Россия [сама] поднимется, но когда по Дальнему Востоку пойдет волна, может. А тут уже возникают сепаратистские лозунги: «Даешь Дальневосточную республику».