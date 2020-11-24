Материалы
Рубрики
Темы
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
Том VII. Гордые
Почему люди на Дальнем Востоке митингуют уже четыре месяца и не боятся сесть в тюрьму
Роман Тимиров
Силовой разгон акции 10 октября возмутил не только протестующих, но и сотрудников правоохранительных органов, во всяком случае бывших. Первым не выдержал бывший водитель дежурной смены УВД Хабаровска Роман Тимиров, к ногам охранявших Белый дом полицейских он бросил медаль «За отличие в службе» и благодарность, подписанную главой МВД Владимиром Колокольцевым. Изданию «Холод» он рассказывал, что в тот же вечер к нему домой приходили побеседовать сотрудники ФСБ, но задерживать не стали, ограничившись устным внушением.
Я видел Тимирова на площади (на приличном расстоянии от митинга) в середине октября — узнать его из-за двухметрового роста совсем несложно. «Сразу после интервью меня начали пасти. Еще прилетела телефонограмма: «Выйдешь на площадь — поедешь далеко». Туда же, куда Сергея (имеется в виду блогер Плотников. — Ред.) возили, только чуть подальше. Но на той же машине», — рассказывает Тимиров, пока мы идем в кафе. Он внимательно смотрит по сторонам, показывает на парочку прохожих, которые идут чуть поодаль за нами, и уверяет меня, что они за нами следят: «Срисовали еще на площади».
Я не верю, что молодая девушка работает в Центре «Э».
— Вы такой наивный, милый мой, — говорит Белецкая, которая идет вместе с нами.
Когда мы доходим до кафе, Тимиров отходит на пять минут, чтобы «осмотреться», но уже не возвращается. Только потом присылает эсэмэску Белецкой: «Нужно залечь на дно, есть приказ брать».
Владимир Куликов
Кроме Тимирова 11 октября принес на площадь свою благодарность за отличную службу и вышедший в отставку подполковник Владимир Куликов. К нему сотрудники ФСБ домой не приходили, да и на площади он больше ни разу не появлялся. «То воскресенье у меня спокойно прошло, потому что жена у меня не сразу в интернет ныряет, но когда в понедельник ей стали названивать, то дома было весело вечером», — говорит мне Куликов и смеется.
«Я не медийная личность. Для меня давать интервью — каторга. Когда мне начали микрофон 11-го числа в нос совать, я не знал, что сказать. Потом посмотрел в интернете на себя и подумал: «Ё-моё, человек с двумя высшими образованиями такую ахинею несет!» — начинает нашу беседу Куликов.
В 1989 году он поступил на вечернее в Хабаровске, параллельно работая на заводе «Дальдизель» токарем. Ушел в армию, а к его возвращению завод загнулся. «К тому времени я женился, ребенок родился. Куда деваться? Более-менее стабильная зарплата — только в органах, пусть и с задержкой», — рассказывает Куликов, будто оправдываясь. Начинал Куликов простым участковым в Кировском районе Хабаровска, а в отставку вышел подполковником в январе 2019 года из-за конфликтов с сослуживцами. «За 23 года службы у меня ни одного взыскания не было — только благодарности, премии и награды», — говорит Куликов.
— И что с этими наградами сделали? — задаю я наводящий вопрос, но Куликов как будто не понимает. Рассказывает, что медали за выслугу лет в полиции называют «песочными».
«Чем дольше служишь, тем больше песка сыплется. Как говорят, 10 лет отслужил — награда за глупость, 15 лет — за тупость, а 20 лет — за дряхлость», — говорит он.
— А как вы на площади-то оказались? — спрашиваю я уже более конкретно.
— Я отношусь к категории диванных политиков. Могу дома или с друзьями [политику] обсудить, но никогда меня ничего не сподвигло к более-менее решительным действиям. Когда повязали Фургала, я поразился, не ожидал такого. Подумал: он не первый год в политике, и о чем они тогда думали 15 лет? Когда должен был быть первый митинг, я включил телевизор, а там — тишина. Залез в интернет, а на улицах-то десятки тысяч человек, — рассказывает Куликов.
По телевизору Куликов теперь смотрит только хоккей.
«Когда я увидел господина Соловьева, который огульно всех хабаровчан пьяными выродками назвал, сказал жене, больше ни его, ни Киселева не включать. Какое он имеет право?
Он освидетельствование проводил? Плюс еще отрицание в ситуации с Навальным... Больше я этих клоунов слышать не желаю», — признается бывший полицейский.
Но точка кипения тогда еще не настала, объясняет Куликов. Он продолжил следить за митингами в интернете, ставил лайки. «10 октября увидел, что там омоновцы [людей] дубасят, что для меня было дико, — говорит Куликов и признается, что в 2010-х годах работал в том числе и на массовых мероприятиях. — При мне никого не били палками. Меня это возмутило, тем более что сотрудники полиции прекрасно видели, что палатки начали монтировать. Почему нельзя было выйти и потребовать их убрать? Я пришел к выводу, что они специально ждали, когда палатки смонтируют».
11 октября Куликов достиг-таки своей точки кипения и принес на площадь благодарность за хорошую работу от губернатора Шпорта. Говорить стоявшим на крыльце экс-коллегам ничего не стал: «Что я им скажу? «Бросайте и уходите?» Я прекрасно понимаю, что им дали приказ, и они его выполнят в любом случае. Я узнал там своего бывшего начальника, с которым у меня не сложились отношения. У него на лице было написано негодование. И я подозреваю, что он и отдал команду [разгонять]», — объясняет Куликов.
Он уверен, что бывшие коллеги держатся за зарплату, думают про ипотеку и пенсию. «Многие к тому же считают, что это все бесполезно. Некоторые после [моего поступка] сказали, что я — молодец, другие спросили: «Ну и чего ты добился?», а одна ныне действующая коллега прислал смс, что я придурок», — рассказывает Куликов.
Мой вопрос: «А вы бы сами выполнили приказ разгонять?» заставляет его задуматься.
— Нет, конечно. А основание какое?
— Нарушение правил проведения митингов.
— У нас не было таких правил, да и служил я «на земле» с июля 10-го по декабрь 13-го. На такие митинги никогда в мою бытность ОМОН не задействовался, только на массовые гулянья в качестве резерва во избежание пьяных дебошей, — отвечает Куликов, и я понимаю, что он либо заранее бы перевелся на другую службу, либо выполнил бы приказ, а уже потом уволился.
Куликов и после своего поступка на площадь ходить не стал. По его ответу понятно, что это не для него: «Активность проходит вечером, а я в это время делаю с ребенком уроки. Очень много людей, которые поддерживают, но не ходят. Чтобы они пришли, нужен какой-то [новый] серьезный толчок. Кто-то запуган, а кто-то не хочет мерзнуть».
Куликов рассказывает, что с нулевых годов голосовал за ЛДПР (но после реакции партии на арест Фургала подумает, продолжать ли это делать), но Фургала поддержал не только как члена этой партии, но и потому что он раньше работал медиком в деревне, «то есть привык работать, а не какая-то золотая молодежь». По его словам, его бывшие коллеги, которые «способны мыслить», за «Единую Россию» тоже не голосуют».
— И Фургал не разочаровал вас?
— Нет, абсолютно! В отличие от клоуна [Дегтярева], который говорит, что через 20 лет Хабаровск будет столицей России. Это же абсурд!
Как можно такое брякнуть? Поневоле вспоминается незабвенный Остап Бендер с его Нью-Васюками. Как можно такого политика присылать в мятежный регион?
Куликов признается, что и за Путина никогда не голосовал, «потому что российская политика по отношению к Дальнему Востоку не изменилась». «Идет выкачивание ресурсов, разграбление Дальнего Востока. Вся рыба ушла в Москву, все заводы уничтожили. Вот у саудитов тоже нефть, но, когда была хорошая цена за баррель нефти, они вложились в страну, а у нас что? Газ идет в Китай, а у нас дровами топят. Государству труба нужна, а человек — нет. Все говорят, что вложатся в Дальний Восток, а лучше бы подняли детские пособия и снизили тарифы на ЖКХ», — жалуется Куликов, который продолжает работать, потому что пенсии, конечно, не хватает.
По словам Куликова, после прихода Фургала у жителей Хабаровского края «появился свет в конце туннеля». Подполковник сомневается, что протесты могут к чему-то привести, пока «не найдется мощный лидер, который поведет [людей] на немирное шествие».
— Как бывший сотрудник полиции вы вряд ли поддерживаете немирное шествие? — удивляюсь я.
— Рано или поздно власть дождется, что не только в Хабаровске, где-нибудь громыхнет. Сомневаюсь, что Западная Россия [сама] поднимется, но когда по Дальнему Востоку пойдет волна, может. А тут уже возникают сепаратистские лозунги: «Даешь Дальневосточную республику».
вы только что прочли
Том VII. Гордые
читайте далее
Том VIII. Обязанные
Том IX. Целеустремленные
Вернуться в самое начало
Том I. Обвиняемые
Том II. Марширующие
Том III. Наблюдающий
Том IV. Несгибаемые
Том V. Освещающие
Том VI. Противостоящие
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.