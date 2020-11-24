Антология хабаровского протеста в девяти томах

Фото: Влад Докшин / «Новая»

Восстание хабаровчан против ареста «народного губернатора» Сергея Фургала продолжается уже больше четырех месяцев. Если сначала власть не знала, что делать с десятками тысяч протестующих на улице, то с началом осени перешла к полноценным репрессиям. После разгона митинга 10 октября было заведено несколько уголовных дел, а по административкам в крае заработал настоящий маховик — чуть ли не каждый день в Хабаровске задерживают и судят одного-двух человек.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар провел с хабаровскими протестующими неделю, чтобы понять, в чем причина их феноменального упорства и горячей любви к арестованному главе региона.