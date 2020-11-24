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№ 129 от 23 ноября 2020Читать номер
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Антология хабаровского протеста в девяти томах
Почему люди на Дальнем Востоке митингуют уже четыре месяца и не боятся сесть в тюрьму
Восстание хабаровчан против ареста «народного губернатора» Сергея Фургала продолжается уже больше четырех месяцев. Если сначала власть не знала, что делать с десятками тысяч протестующих на улице, то с началом осени перешла к полноценным репрессиям. После разгона митинга 10 октября было заведено несколько уголовных дел, а по административкам в крае заработал настоящий маховик — чуть ли не каждый день в Хабаровске задерживают и судят одного-двух человек.
Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар провел с хабаровскими протестующими неделю, чтобы понять, в чем причина их феноменального упорства и горячей любви к арестованному главе региона.
Читайте антологию Хабаровского протеста
Том I. Обвиняемые
Том II. Марширующие
Том III. Наблюдающий
Том IV Несгибаемые
Том V. Освещающие
Том VI. Противостоящие
Том VII. Гордые
Том VIII. Обязанные
Том IX. Целеустремленные
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Теги:дегтярев, фургал, как это устроено, протесты, хабаровский край
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