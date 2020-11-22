Секретные свидетели

Петр Саруханов / «Новая газета»

Ежегодно в ходе расследования уголовных дел до 10 миллионов человек выступают в качестве свидетелей. С 2005 года каждый из них может претендовать на конфиденциальность, если показания могут поставить его жизнь и здоровье под угрозу. В этом случае свидетель получает псевдоним, а во время очной ставки и опознания адвокат с обвиняемым не смогут его увидеть. Не смогут его увидеть и участники судебного процесса, включая присяжных.

Однако судебная практика свидетельствует: тайные свидетели в основном появляются не в делах, связанных с бандитизмом, убийствами или организованными преступными группами (как задумывалось), а чаще всего в процессах над мелкими наркосбытчиками. Угроза их жизни не доказана, показания не выдерживают критики, но дела с участием анонимов, как правило, заканчиваются обвинительным приговором.

Как тайный свидетель может помешать правосудию

Иммунитет от адвоката

Свидетель под псевдонимом дает показания отдельно от других участников процесса, а его личные данные хранятся в приложенном к делу конверте. На судебном заседании анонима не видно, голос изменен. Допрос адвокатом такого свидетеля затруднен (суды часто просто снимают вопросы, а анонимность не позволяет в полной мере прояснить обстоятельства, при которых свидетелю стало известно то или иное). Конечно, сторона защиты может подать ходатайство, чтобы рассекретить свидетеля, но — если на то будут «существенные обстоятельства». Таковых, как правило, следствие, обвинение и суд не усматривают. Мы изучили более 50 апелляционных определений с требованием раскрыть личность анонима. Абсолютное большинство адвокатов указывают на отсутствие необходимости засекречивания, то есть нет доказательств реальных угроз. Указываются и иные основания: 1) Допрос свидетеля под псевдонимом может раскрыть его связь со следствием. 2) Свидетели дают одинаковые показания. 3) Рукописные показания свидетеля в протоколах написаны разным почерком. Как показывает судебная практика, подобные ходатайства не удовлетворяют. Причина отказа всегда одна — безопасность свидетеля.

«Любимый» свидетель суда

Привлечение анонима может помочь следствию склонить суд в сторону обвинительного приговора, если показания остальных свидетелей недостаточно убедительны. — В деле о разжигании национальной вражды было допрошено около пятнадцати свидетелей, однако решение строится на показаниях четырех из них. Двое оперуполномоченных, а также аноним и свидетель, не явившийся на заседание, якобы получили «экстремистские» книги от подсудимой. Автозаводской районный суд Тольятти в 2013 году дал Чалой Д.В. шесть месяцев исправительных работ. — Участник «Движения против нелегальной иммиграции», по версии следствия, во время митинга находился в маске и выкрикивал лозунги в мегафон. Единственный из двадцати очевидцев, чьи показания полностью совпадают с этой версией, — тайный свидетель. Ленинский районный суд Кирова в 2011 году приговорил Волкова И.С. к одному году лишения свободы за пропаганду национализма. — Аноним в сотрудничестве со следствием купил у четырех подозреваемых героин, что легло в основу приговора за сбыт веществ по предварительному сговору. В деле нет ни одного открытого свидетеля, все семь — тайные: аноним-закупщик под тремя псевдонимами: Береза, Бетон и Кирпич, — и свидетели: Лилия, Алина, Наташа и Дима. Требование адвокатов объяснить причину засекречивания Иркутский областной суд проигнорировал.

Мера пресечения в пользу следствия

После возбуждения уголовного дела суд должен определить для подозреваемого меру пресечения. Вариантов много: от подписки о невыезде и ограничения определенных действий до заключения в СИЗО. На выбор влияет не только тяжесть преступления, но и вероятность угроз свидетелям со стороны подозреваемых. Если в деле участвует аноним, то при избрании меры пресечения суд имеет право сослаться на необходимость его защиты и заключить подозреваемого под стражу. Решение может быть аргументировано заявлени ем тайного свидетеля, который «опасается за свою жизнь и здоровье». Но чаще судья ограничивается абстрактной возможностью подозреваемого «оказать давление на свидетелей».

Марионетки следователя

В 80% случаев тайный свидетель выступает в делах за сбыт наркотиков. Дата-отдел изучил более ста приговоров по статье 228.1 УК, где данные о свидетеле засекречены. В каждом разбирательстве аноним — участник операции «проверочная закупка». В сговоре со следствием, согласно инструкции проведения ОРМ (оперативно-разыскное мероприятие), он приобретает у подозреваемого наркотик, после чего показания доносчика (а иногда и провокатора) становятся стержнем обвинительного приговора.

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

В 35% изученных нами дел, которые возбуждены после проведения «проверочной закупки», следствие засекречивает «покупателя». Его анонимность позволяет сотрудникам полиции привлекать участника и к другим операциям. Только в одном деле суд объясняет причину конфиденциальности — свидетельница «боялась угроз жизни и здоровью со стороны подсудимого и попросила засекретить данные, взяв псевдоним ТИИ.

Инфографика: Анна Жаворонкова / «Новая газета»

Под контролем оперуполномоченных участники «закупок» добиваются продажи веществ. Задача будущего свидетеля — уговорить подозреваемого купить для них вещество.

Как показывает судебная практика, настойчивость «покупателя» поощряется следствием и никогда не квалифицируется как провокация.

В итоге большинство приговоров — обвинительные и строятся на показаниях засекреченных свидетелей и оперуполномоченных.

«Покупатель» звонил подсудимому около 8 раз. Обвиняемый «знал, что такое ломка» и «из чувства сострадания согласился приобрести наркотик».

Закупщик — свидетель под псевдонимом Х — «на протяжении двух недель звонил осужденному и настойчиво просил продать ему масло каннабиса».

Свидетель Фома «постоянно звонил» подозреваемому и «ходил за ним на работе с просьбой помочь приобрести наркотик». Сторона защиты уверена, что Фома пошел на сделку со следствием из-за возбужденного на свидетеля уголовного дела.

Провокатор «в течение нескольких месяцев» спрашивал у подозреваемого, «где можно достать наркотики, постоянно ждал его возле дома».

Цель участников «проверочной закупки» — привлечь за сбыт наркотиков подозреваемого, их употребляющего. При этом покупка и хранение веществ караются сроком до десяти лет лишения свободы, а продажа — до двадцати. Засекреченных свидетелей в делах о разоблачении крупных оптовых поставщиков наркотических средств нам не попалось, как, собственно, и самих подобных дел.

Когда засекречивание оправданно

Анонимность свидетелей — международная практика при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Однако ЕСПЧ неоднократно высказывался о том, что засекречивание — исключительная мера, а значит, возможна только при серьезной угрозе жизни свидетеля.

По делу «Ван Мехелен и другие против Нидерландов» было анонимно допрошено четверо полицейских. Они участвовали в задержании подсудимых, грабителей почты в Оирсчоте. Свидетели давали показания в отдельной комнате и общались со стороной защиты через голосовую связь. ЕСПЧ в 1997 году постановил, что допрос свидетеля без возможности адвоката и обвиняемого видеть реакцию анонима — «крайнее ограничение прав стороны защиты». Засекречивание полицейских суд счел неоправданным.

Приговор за ограбление банка был вынесен на основании показаний двух тайных свидетелей. Они в суд не явились, а на письменные вопросы стороны защиты ответили частично. ЕСПЧ, оценивая ход разбирательства по делу «Костовски против Нидерландов» в 1989 году, высказался, что «на каком-либо этапе разбирательства» у обвиняемого должна быть возможность допросить анонимов.

Секретный агент полиции — участник операции по задержанию наркоторговца — отказался давать показания в суде и общаться со стороной защиты. В решении по этому делу, «Люди против Швейцарии», в 1992 году ЕСПЧ отметил, что анонимный свидетель мог не давать показания на открытом заседании, но отвечать на вопросы обвиняемого и его адвоката был обязан.

Грубо говоря, конфиденциальность, с точки зрения ЕСПЧ, оправданна только в случае реальной угрозы свидетелю.

Яркий пример: знакомые криминального авторитета выступили с обвинительными показаниями против него и его «положенцев» анонимно. Киндлиба А.Ю., который с начала нулевых «крышевал» нелегальный бизнес Новокузнецка, в 2016 году посадили на три года.

Причиной засекретить данные свидетеля может быть его участие в ОРМ, которые не всегда направлены на преследования наркоторговцев. Иногда сотрудникам полиции в сотрудничестве с анонимами удается предотвратить разбой или даже заказное убийство.