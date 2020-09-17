«Корона» возвращается на престол

Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире близится к 30 млн человек, скончавшихся — к одному миллиону. С каждым днем эти показатели растут, хоть динамика и стала менее активной и в большинстве стран пока не достигает значений первой волны эпидемии. Возможно, роль сыграл высокий уровень клеточного иммунитета (который «не улавливается» тестом на антитела). Существует также гипотеза о том, что в выработке коллективного иммунитета может помочь «пассивная масочная вариоляция», то есть многие люди, находящиеся в масках, получают меньшую дозу вируса и переболевают в совсем легкой форме.

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Летом большинство стран вернулось к жизни, пусть и в урезанной, новой нормальности. Теперь в целом ряде стран начались всплески заболеваемости, все чаще предпринимаются различные ограничительные меры, чтобы не допустить нового катастрофического роста. Как и прежде, в этой ситуации страны поделились на несколько «лагерей». Одни по-прежнему предпочитают жесткий контроль (Израиль, Корея, Китай). Другие идут по пути формирования естественного иммунитета (Швеция, Нидерланды). По всей видимости, оптимальный баланс где-то посередине, и каждая страна пытается его нащупать своим путем.

Общие характерные моменты для всех стран — повышение доли молодых больных коронавирусом, позитивные новости — среди них по-прежнему мало тяжелых пациентов. Однако тревогу вызывает тот факт, что в нескольких странах говорят о перегруженности больничных мощностей, хотя вроде бы в первую волну все уже было перепрофилировано и отработано. Коронавирусная инфекция с нами давно, с начала года, однако до сих пор нет отвечающих на многочисленные вопросы модели распространения инфекции. Это очень сильно затрудняет планирование.

Германия

Германия максимально эффективно справилась с первой волной пандемии. При этом был составлен некий общий сценарий на случай ухудшения ситуации в виде создания нескольких эшелонов больниц: основных инфекционных госпиталей, перепрофилированных многофункциональных больниц и санаториев, реабилитационных центров. Данный опыт, к слову, успешно применяется и в Москве.

О второй волне в Германии начали говорить еще летом. В августе глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона заявляла, что вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, но она будет слабее первой.

Масочный режим в стране рекомендательный, все предприятия работают. Время от времени вводится временный локальный карантин в отдельных населенных пунктах в связи с небольшими вспышками (в несколько человек).

Количество новых случаев варьируется от 1 тыс. до 1,8 тыс. в день, летальных случаев — до 10 в день. Общее количество заболевших коронавирусом в Германия около 270 тыс., летальных случаев — немногим менее 10 тыс.

Ключевыми факторами успеха в борьбе с эпидемией у этой страны в первую волну стали централизованная система здравоохранения, достаточный коечный фонд, мобилизация оборудования и дисциплина населения.

Больницы страны готовы к очередному наплыву коронавирусных больных, однако, так как сейчас значительная часть пациентов — это молодые люди, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, потребуется меньше коек интенсивной терапии. По необходимости госпитали будут готовы увеличить количество таких коек.

Израиль

Общественный транспорт в Иерусалиме. Фото: EPA

Прямо противоположная история наблюдается в Израиле. За основу методологии борьбы с пандемией в Израиле был взят локдаун и жесткий контроль самоизоляции. Неслучайно эту страну называли показательным положительным примером в первую волну пандемии, но с момента снятия локдауна эпидемиологическая ситуация здесь постепенно ухудшается. По отзывам местных жителей, больницы в стране перегружены, система здравоохранения буквально трещит по швам. В связи с этим правительство страны поддержало новое введение ограничений. Так, с 18 сентября вновь вводится тотальный карантин: будут закрыты школы, рестораны, развлекательные центры, а жителям запретят отдаляться от дома более чем на 500 метров. Такой режим продлится 3 недели, до 9 октября.

Компании продолжат работать, но лишь при соблюдении всех указанных мер, то есть с сотрудниками на самоизоляции. В Израиле ежедневное количество новых случаев сейчас — около 2,5–2,7 тыс., в то время как при первом карантине удалось достичь показателей в несколько человек в день. При этом недавно в стране был установлен рекорд по числу пациентов, находящихся в тяжелом состоянии (более 500 человек). Основная причина, приведшая к повторному карантину, — перегрузка больниц. Ограничительные меры призваны поддержать систему здравоохранения.

Население, безусловно, соблюдать ограничения будет, страна постоянно находится практически в состоянии военного режима, и люди привыкли соблюдать дисциплину и экстренно вводимые меры. В то же время, отношение к повторному карантину у населения нельзя назвать позитивным: помимо негативного экономического эффекта, карантин имеет и социальный аспект. В этот раз он придется на период еврейского Нового года, который отмечается в этом году 19 и 20 сентября.

Франция

Франция показывает рекордные ежедневные приросты — около 10 тыс. новых случаев в сутки. Таких показателей не было даже в первую волну, в марте, когда эпидемия в этой стране выглядела критически. Тогда во Франции закрыли школы, рестораны и развлекательные центры, остановили работу большинство предприятий — был введен локдаун, как и в большинстве европейских стран.

В этот раз вирус активно распространяется через туристов и в тех регионах Франции, в которых в первую волну поражение было минимальным. Наблюдается рост числа молодых больных, они болеют легко или бессимптомно, но являются переносчиками вируса. Больницы держатся, но близки к полной загрузке, по данным опрошенных экспертов.

Базовые меры — ношение масок, санитайзеры и социальное дистанцирование — при динамичном распространении эпидемии не являются достаточным защитным инструментом. Требуются более агрессивные меры, но о тотальном карантине в стране речи не идет, так как растут протестные настроения бизнеса и граждан в связи с ухудшением экономической ситуации. Во Франции активно идут несанкционированные протесты против введения жестких санитарных норм.

Особенно волнуются власти регионов c наиболее критической ситуацией. Для них введение повторного карантина будет означать экономическую смерть. Пока эти регионы вводят ужесточение ограничений — вроде обязательного ношения масок, урезанного режима работы магазинов и т.д.

США

Дональд Трамп на конференции в Белом доме. Фото: Reuters

Штаты уже давно лидируют по числу выявленных случаев заражения — на текущий момент заболевших около 6,5 млн, умерли от коронавируса около 200 тыс. человек. Согласно анализу данных проекта отслеживания COVID-19, проведенному Financial Times, в общей сложности 17 штатов сообщили о ежедневном росте более 1 тыс. случаев заражения. В Дакоте динамика наиболее тревожная, поскольку это один из штатов, где растут настроения против масочного режима.

В медиа и среди населения вновь отмечаются серьезные претензии к Дональду Трампу, который изначально существенно занижал потенциальную опасность коронавируса. Кроме того, он провел масштабную встречу в Мичигане в рамках предвыборной кампании, которую посетили тысячи человек, подавляющее их большинство было без масок. Мероприятие было проведено в нарушение директивы штата, ограничивающей собрание в помещении более 50 человек.

Подобное поведение президента широкая общественность сочла безрассудным и эгоистичным.

Штаты по-прежнему индивидуально определяют ограничительные меры или их отмену. К примеру, в Сан-Франциско только на этой неделе открылись предприятия, предоставляющие индивидуальные услуги, а также тренажерные залы при ограничении количества посетителей. В Нью-Йорке с 30 сентября возобновится работа кафе и ресторанов на 25% от максимальных мощностей.

Университеты и колледжи во всех 50 штатах стали центрами распространения коронавируса. Сообщается о более чем 40 тыс. случаев заражения COVID-19 среди студентов, преподавателей и сотрудников колледжей и университетов по всей стране. Особенно крупные вспышки происходят в местах сбора студентов: братствах и женских обществах.

В США активно идет работа над созданием вакцины:

по словам Трампа, американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре.

Некоторые эксперты в области здравоохранения опасаются, что администрация Трампа может оказывать давление на ученых с требованием преждевременно одобрить вакцину к ноябрьским президентским выборам.

Чехия

В Европе тревогу также вызывает Чехия, которая ежедневно показывает около 1,5 тыс. новых случаев. С одной стороны, этот показатель сопоставим с Германией, но население Чехии — менее 11 млн человек, тогда как в Германии жителей почти в восемь раз больше.

Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с поправкой на численность населения за последние 14 дней в стране зарегистрировано 94 случая на 100 тыс. жителей. Только в Испании и Франции наблюдался более значительный всплеск в этот период времени.

За последнюю неделю количество госпитализаций увеличилось (до 249 в день), но пока составляет половину от уровня, наблюдавшегося в первую волну пандемии, а ежедневная смертность колеблется от нуля до четырех человек. Правительство заявляет, что многие новые случаи заболевания протекают бессимптомно и, в основном, среди более молодого населения. Этот рост также объяснили увеличением количества проводимых тестов. Но, по оценкам экспертов, в будущем ситуация будет прогрессировать, учитывая довольно длинный инкубационный период вируса.

Увеличение количества случаев в стране, ранее считавшейся одной из самых успешных в Европе в борьбе с пандемией, побудило власти ужесточить требования к ношению масок. За последнюю неделю обязательное ношение масок было восстановлено в магазинах и торговых центрах, а также во всем общественном транспорте, включая такси. Пабы и рестораны будут закрыты с полуночи до 6 утра.

Мер, которые могут нанести ущерб бизнесу, пока избегают.

Бельгия внесла Прагу в свой карантинный список. Ожидается, что Германия последует этому примеру, и этот шаг скорее всего ударит по уже подорванному туристическому бизнесу чешской столицы.

Инфографика: «Новая газета»

Испания

Испания стала первой страной в Западной Европе, где с учетом первой волны было зарегистрировано более 500 тыс. случаев инфицирования после резкого роста числа случаев, совпавшего с открытием школ на прошлой неделе и отменой ряда ограничений в июне. Погибших — около 30 тыс.

Ежедневная динамика — порядка 10 тыс. новых случаев, такие же показатели были на пике первой волны пандемии. Однако, по словам официальных лиц, сейчас выявляемость достигает 70–90%, тогда как раньше выявлялся только 1 случай из 10. Так же, как и в Чехии, здесь говорят о большой части (50%) бессимптомных больных и высокой доле молодых больных. 53 школы в Испании сообщили о случаях заражения вирусом после открытия.

Несмотря на это, школы остаются открытыми для учащихся.

Основных причин быстрой динамики развития эпидемии в Испании три. Во-первых, строгий трехмесячный карантин был отменен на месяц раньше срока и, вероятно, должен был оставаться в силе до середины июля. Во-вторых, люди относились к вирусу как к сезонному явлению, например, к гриппу, и стремились как можно скорее вернуться в бары и на пляжи. И в-третьих, к моменту отмены карантина не были задействованы системы отслеживания контактов: по стране в целом на один случай коронавируса было выявлено только три контакта; в 38% случаев причина заражения остается неизвестной.

В некоторых регионах ситуация близка к патовой. Так, например, уровень положительных результатов тестов ПЦР в испанском анклаве Мелилья составил 28,7%, и в местных СМИ появилась информация о том, что власти обдумывают введение чрезвычайного положения. В отделениях интенсивной терапии (ОИТ) в Мерсии теперь также больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо прежде. В трех из шести больниц региона койки в отделениях интенсивной терапии заполнены.

Тем не менее заметного ужесточения режима на уровне всей страны пока не наблюдается. Власти ратуют за поддержку экономики, сильно зависящей от туриндустрии. Локально закрываются лишь некоторые испанские города.

Протестные настроения отмечаются и в этой стране. Так, врачи в Мадриде объявили о бессрочной забастовке, которая начнется 28 сентября. Ассоциация врачей заявила, что отсутствие экономических ресурсов и ухудшение ситуации из-за пандемии довели врачей первичной медико-санитарной помощи до недопустимого предела, который влияет не только на медицинских работников, но и на их пациентов.

Италия

В Италии ситуация схожа с Испанией. Рост случаев заболевания продолжается пятую неделю подряд, но количество инфицированных растет относительно медленно. Большую часть случаев составляют вернувшиеся отдыхающие, в основном заболевание протекает бессимптомно.

В отличие от первой волны, вторая волна коронавируса более равномерно распространяется по северу и югу Италии.

Самым пострадавшим регионом по абсолютному количеству случаев по-прежнему остается Ломбардия, в тройке «красных» регионов — Лацио и Кампания. Эти три региона представляют север, центр и юг страны. Такая равномерность распространения по всей стране представляет определенную проблему для здравоохранения Италии.

Но власти не спешат вновь «навешивать» на население ограничения.

После полугодового перерыва открываются школы в 13 из 20 регионов: около 5,6 млн учеников вернулось в школы с 14 сентября. Перед открытием школ было проведено более полумиллиона серологических тестов для сотрудников учебных заведений и было выявлено более 13 тыс. положительных случаев. Можно предположить, что в пределах месяца в Италии будет отмечаться новая вспышка эпидемии.

Для снижения вероятности заражения не только учителя, но и ученики должны быть в масках. Школьные автобусы могут быть заполнены на 100%, только если время в пути составляет менее 15 минут. Маски по-прежнему остаются обязательными — их должны носить в закрытых общественных местах, таких как магазины, рестораны или общественный транспорт. Их также необходимо носить на открытом воздухе с 18:00 до 6:00. Кроме этого, с 17 августа все танцевальные залы и ночные клубы, в том числе на открытом воздухе, были закрыты.

Китай

В Китае, в отличие от США и Европы, пандемия, можно сказать, под контролем. С этой страны началась пандемия, но сейчас в КНР все относительно спокойно, хотя сведения из этой страны неоднократно подвергались сомнению.

В сентябре возобновились авиарейсы из восьми стран, включая Таиланд, Камбоджу, Пакистан, Грецию, Данию, Швецию и Канаду. С 17 августа отмечаются только завозные случаи. Причем ежедневная динамика исчисляется всего лишь несколькими новыми кейсами.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что ежедневный прирост случаев внутреннего коронавируса упал до однозначных цифр, и была обеспечена решающая победа в битве за защиту провинции Хубэй и ее столицы Ухань — когда-то наиболее пострадавших от вируса районов в стране.

Республика Корея

Инчхон, Южная Корея. Фото: EPA

Довольно успешно сдерживают эпидемию и в Южной Корее. В августе в стране случилась вспышка, которая вызвала тревогу и у населения страны, и у всего мира. Страна открыта для приезжающих с условием сдачи теста и 14-дневного карантина. Несколько дней подряд число ежедневных новых случаев составляло 200–300. Это скачок для Кореи, потому что все остальное время там выявляли порядка 20–40 новых случаев. И это при условии массового тестирования, отслеживания цепочки контактов при выявлении заражения в карантинных учреждениях, куда помещают бессимптомных больных!

Августовская вспышка произошла в Сеуле, причем как и предыдущая, она была связана с церковью. Речь идет теперь о протестантской церкви «Саран чеиль», известная своим закрытым характером и оппозиционностью. Именно там выявляли наибольшее количество зараженных.

С 24 августа в Корее была введена особая система для медицинских туристов. Как известно, эта страна входит в Топ-5 стран по потоку медицинских туристов. Теперь, если в Корею прилетает зараженный COVID-19 иностранец, и он не соблюдает требования по 14-дневному карантину, то расходы по лечению его принуждают оплачивать самостоятельно. Кроме того, введен принцип разделения платы за лечение, если таковой работает в родной стране иностранного туриста. В этом случае власти Кореи берут на себя только оплату стационара, а лечение и питание — на госте.

Если же в родной стране туриста медицина бесплатна, такого же принципа будут придерживаться и в Корее.

На текущий момент ежедневный показатель по новым выявленным случаям приблизился к 100, летальные случаи единичны, что говорит об эффективности работы с эпидемией в стране. Туристические границы по-прежнему открыты.

Нидерланды

В Нидерландах продолжает работать система разумных ограничений: социальное дистанцирование, масочный режим в транспорте, запрет на массовые мероприятия. Рестораны, кино, музеи и театры работают, но с мерами безопасности — измерением температуры тела, обработкой рук антисептиками.

Школы открыты, население вышло на работу, но многие компании устанавливают сами правила, когда 20–30% сотрудников находятся в офисе, а все остальные — работают из дома.

Туристические перемещения свободны для граждан из стран Евросоюза, наблюдается большое количество туристов из Германии и Великобритании.

Ежедневные выявления COVID-19 растут в течение последних нескольких недель, меры по дистанцированию остаются обязательными, но прогнозов по усилению мер пока что нет. По оценкам экспертов здравоохранения, и в этой стране специфика последнего роста заключается в том, что большинство новых случаев — среди молодых людей, которые болеют бессимптомно и поэтому заражают других. Госпитализаций сейчас не так много, ИВЛ и иного оборудования для респираторной поддержки хватает с избытком.

Правительство страны передало право на принятие решений по введению ограничительных мер на региональный уровень, они могут самостоятельно в зависимости от ситуации принимать решения, но пока что по стране действуют единые меры.

Турция

Турция — туристическая страна, которая открыла границы для всех стран. Основная причина такой политики — высокая зависимость экономики страны от индустрии отдыха. Все туристы, которые перемещаются по стране, должны зарегистрироваться и получить специальный HAS код, который позволяет фиксировать все перемещения и при обнаружении коронавирусных больных прослеживать цепочку контактов. Подобные меры с самого начала эпидемии действуют и в Корее.

Сохраняются меры в виде социального дистанцирования и масочный режим в общественных местах в рекомендательном порядке. Однако недавно правительство объявило, что будет штрафовать за отсутствие масок в общественных местах и на улице. Массовые мероприятия запрещены. Компании и предприятия открылись, однако большинство сотрудников продолжает работать удаленно, если это не туристические комплексы. Людям пожилого возраста рекомендуется находиться дома.

Учебные заведения, кроме детских садов, закрыты — пока до 21 сентября, их открытие будет зависеть от роста случаев. Детские сады открыты, это сделано для возможности родителей работать. Однако есть прогноз, что в ближайшие две недели закроют и их.

Москва

Ситуация по России неоднородна, однако по Москве можно говорить о готовности мегаполиса к потенциальной второй волне коронавируса. Начался постепенный рост выявленных случаев: долгое время дневное число находилось в рамках 600, в последние же дни превысило 700.

Однако причин для беспокойства немного. Во-первых, как и в других странах, большая доля выявляемых случаев — у молодежи и детей, которые переносят болезнь легко или бессимптомно. Число пациентов в отделениях интенсивной терапии растет несущественно. Во-вторых, коечный фонд в столице достаточный: здесь выстроено несколько «эшелонов защиты» — как ковид-центры, которые принимают на себя основной удар, так и крупные госпитальные комплексы, переоборудованные или способные быстро перепрофилироваться под коронавирус, и быстро возводимые временные комплексы. Кроме того, в Москве сейчас активно идет вакцинация медицинского персонала и добровольцев в рамках третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник».

Выводы

В целом, вторая волна коронавируса или, по крайней мере, сезонный всплеск действительно начались, что обусловлено и возвратом к нормальной жизни, и открытием границ с рядом стран, и осенним фактором — в прохладную и дождливую погоду легче подхватить вирус. Однако преимущественно мир готов принять очередной удар, пока массовая вакцинация еще не доступна.

Тревожат новости из туристических европейских стран — Испании, Италии, а также Франции, связанные с переполненными больницами. В данном случае им может прийти на помощь Германия с ее коечными мощностями и оборудованием. Также беспокоит Израиль, но в этой стране, привыкшей к жизни в условиях войны, скорее всего, эпидемию довольно легко возьмут под контроль.

По итогу первой волны пандемии понятно, что, помимо удара по системам здравоохранения, коронавирус наносит непоправимый ущерб экономикам. Поэтому большинство стран в этот раз будет балансировать в части введения ограничений в пользу спасения экономики и бизнеса.