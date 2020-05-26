Злые люди из Мичигана

21 мая Трамп посетил один из заводов Форда в городке Ипсиланти, штат Мичиган. Факт примечательный, ибо Трамп не жалует нашу губернаторшу Гретхен Уитмер, ту самую «эта женщина из Мичигана», как он ее называет. Как и в Висконсине, еще одном среднезападном штате, в Мичигане на данный момент сложилась ситуация «разделенного правления»: обе палаты заксобраний штатов республиканские, а губернаторы представляют демократическую партию. Висконсинский губернатор президенту, судя по всему, насолил меньше, а вот Гретхен Уитмер Трамп сильно не любит и регулярно подтверждает силу своих чувств.

Трамп во время визита на фабрику Ford. Фото: Reuters

Мичиган закрылся одним из первых, а мичиганский локдаун — один из самых жестких. В течение месяца Мичиган был на третьем после Нью-Йорка и Нью-Джерси месте по количеству заболевших коронавирусом, последние недели на седьмом. Жесткий локдаун сработал.

Для ряда ультраправых группировок, недовольных локдауном, трамповские апрельские тезисы «liberate» — «освобождайте», что означало: «снимайте карантин», — адресованные Миннесоте, Мичигану и Вирджинии, прозвучали как руководство к действию.

В столице Мичигана Лансинге вооруженные протестующие трижды пытались ворваться в здание заксобрания штата. Были протесты и в Висконсине, закончившиеся отменой указа о самоизоляции 14 мая, после чего освобожденные страдальцы заполнили местные бары.

Вооруженные ультраправые консерваторы («альт-райты») возле здания заксобрания в Лансинге. Фото: Reuters

В Мичигане указ о самоизоляции по-прежнему в силе, правда, ограничения уже не столь жесткие. Они и изначально-то были не особо людоедские — гулять можно было сколько угодно, хоть с собакой, хоть без собаки, хоть с аквариумом. Посещать можно было отдельно проживающих несовершеннолетних детей либо нуждающихся в помощи родственников и близких друзей. При этом полиция могла остановить водителя и поинтересоваться, куда именно он едет, только в случае нарушения ПДД. В мае возобновилось строительство и иные работы, производимые на открытом воздухе. А в закрытых помещениях теперь можно находиться только в масках. Действие мичиганского указа о самоизоляции неоднократно продлевалось, последний раз — до 12 июня. При этом правомерность продления 21 мая была подтверждена судом.

Протестующие стригутся на улице в защиту конституции. Фото: Reuters

Крошечный Ипсиланти был включен в график президентского тура, в рамках которого Трамп намеревался лично выразить благодарность компаниям, производящим столь необходимые во время пандемии средства индивидуальной защиты. И тут произошло нечто совершенно удивительное: накануне визита Трампа Джейсон Морган, глава совета графства Ваштено, обратился к президенту с открытым письмом. В письме Морган выразил обеспокоенность тем, что запланированный на 21 мая визит президента Трампа в графство Ваштено пойдет во вред, а не на пользу усилиям по борьбе с коронавирусом, и призвал президента отменить запланированную поездку в Ипсиланти. Морган также упомянул сделанное Трампом 19 мая заявление о том, что он не намерен надевать маску при посещении завода в Ипсиланти, и раскритиковал президентский твит от 17 апреля в поддержку вооруженных протестующих в столице Мичигана, а также нашумевший комментарий от 23 апреля, когда Трамп предложил лечить коронавирус посредством принятия внутрь дезинфицирующих средств.

«Господин Президент, если в разгар пандемии Вы намерены посетить графство Ваштено в целях предвыборной кампании, я прошу Вас сменить риторику», — написал Морган в конце письма.

Трамп на производстве Ford. Фото: Reuters

А теперь просто попытайтесь себе представить эту ситуацию, но в российских реалиях: глава муниципального района узнает о готовящемся визите президента и вместо того, чтобы с головой погрузиться в подготовку к радостному приезду главы государства, пишет ему письмо следующего содержания: «Господин Президент, плохое время Вы выбрали для визита к нам. Но если уж Вы все равно намерены приехать, по крайней мере, ведите себя прилично».

Трамп письмо проигнорировал, на фордовский завод приехал и на какое-то время даже надел маску, но выйти в маске к журналистам отказался, сказав, что не собирается доставить прессе удовольствие лицезреть его в таком виде. В опубликованном сразу после визита заявлении Ford Motor Co говорится, что Билл Форд, праправнук знаменитого Генри Форда, убеждал президента надеть маску в помещении завода в соответствии с требованиями указа губернатора. Генеральный прокурор штата Дана Ниссел в тот же день заявила, что будет иметь «очень серьезный разговор» с Ford Motor в связи с тем, что во время осмотра завода в Ипсиланти президенту позволили часть времени находиться без маски. Трамп незамедлительно обрушился на Ниссел с карающим твитом:

«Эта юродивая бездельница Дана Ниссел, Генеральный прокурор Мичигана, злонамеренно третирует Ford Motor Co только лишь за то, что я проинспектировал завод без маски. Это не их вина, и маску я надел. Неудивительно, что многие автомобильные компании покинули Мичиган, пока не приехал я».

Ниссел не осталась в долгу и ответила, что ей стыдно, что у страны такой президент, и она надеется, что мичиганские избиратели вспомнят в ноябре о том, что президента не интересуют их здоровье и благополучие, и что хотя бы из уважения к ним глава государства отказался сделать столь простую и безболезненную вещь, как надеть маску.

Сходную ситуацию я тоже слабо себе представляю в условиях отечественного правопорядка: прокурор субъекта федерации выражает недовольство поведением президента, приехавшего в регион в разгар пандемии, да еще и препирается с ним. А мичиганская избираемая прокурорша, видать, берегов совсем не видит — ни озера Мичиган, ни даже реки Гурон. Вот такие злые люди иногда встречаются в Краю Великих Озер.

Энн Арбор, штат Мичиган, США