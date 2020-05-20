Ультиматум Трампа

Дональд Трамп направил письмо-ультиматум на имя главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса. 45-й президент США требует, чтобы ВОЗ доказала, что она является «независимой от Китая» и в течение 30 дней провела реформы. Иначе США, крупнейший спонсор ВОЗ, 14 апреля уже приостановивший ее финансирование, прекратит его на постоянной основе и рассмотрит вопрос выхода из состава этой организации, созданной ООН.

Четырехстраничное письмо главе ВОЗ американский президент опубликовал в ночь на вторник, 19 мая, в своем Twitter.

По словам Трампа, Всемирная организация здравоохранения неоднократно делала «неточные и вводящие в заблуждение» заявления о коронавирусе. Организация не провела независимого расследования после появления данных, расходившихся с официальной позицией Китая.

Трамп говорит, что ВОЗ слишком быстро похвалила Китай за то, что китайцы справились со вспышкой, и слишком долго молчала о медицинских работниках, которые пытались поднять тревогу. Он также заявил, что ВОЗ «безвозмездно» подтвердила утверждение Китая о том, что коронавирус не может передаваться между людьми, что содержалось в заявлении представителя ВОЗ от 14 января.

ВОЗ нужны немедленные реформы, считает Трамп: «Мы не можем терять время. Я не могу позволить, чтобы доллары американских налогоплательщиков продолжали финансировать организацию, которая в своем нынешнем состоянии столь явно не служит интересам Америки».

Письмо было послано в момент проведения в Женеве 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Ее участники, работавшие в режиме видеоконференции, приняли резолюцию о «беспристрастном, независимом и всестороннем» расследовании международной реакции на пандемию COVID-19.

В документе не упоминается Китай и там нет призыва выяснить происхождение вируса. Ни одна из 194 стран — членов ВОЗ, включая США, не высказала возражений по поводу резолюции. Документ был внесен Евросоюзом при поддержке еще более 100 государств, в том числе Австралии, Китая и Японии.

Китайские военные патрулируют территорию позле ворот Тяньаньмэнь в Пекине. Фото: ЕРА

Китай одобрил проведение расследования, но только после окончания пандемии. Глава КНР Си Цзиньпин в своем выступлении на церемонии открытия ассамблеи также пообещал выделить ВОЗ два миллиарда долларов в течение двух лет.

Для сравнения:

ежегодный взнос Китая в ВОЗ составлял около 40 миллионов долларов, в то время как США выделяли организации до нынешнего кризиса около 400 миллионов долларов.

У США уже образовалась задолженность в 200 миллионов долларов после приостановки финансирования.

Расследования международных усилий по борьбе с вирусом требует большинство стран, здесь сложился глобальный консенсус. Но только Трамп прямо обвинил ВОЗ в покрытии Китая и потребовал немедленных реформ. И остался в одиночестве.

ВОЗ отвергает обвинения американского президента, а генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал «ослабление ресурсов ВОЗ во время пандемии». В ВОЗ подтвердили, что получили письмо и «рассматривают его содержание».

«Самое большое мужество — это играть в команде», — сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая после принятия резолюции. «Это не означает, что как только пыль осядет и как только мы выполнили свое обещание победить этот вирус, мы не должны искать пути модернизации ВОЗ, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы организация продолжала жить, отвечая новым вызовам, здесь нам нужны многосторонние подходы».

Доктор Дэвид Набарро, спецпосланник Генерального директора ВОЗ по COVID-19, британский врач с давней историей борьбы с глобальными вирусами, включая птичий грипп и лихорадку Эбола, в интервью CBS предостерег от проведения «судебной экспертизы» организации во время пандемии.

Как отметил вирусолог, это похоже на то, как в разгар пожара пожарные машины убирают и просят, чтобы они пошли на плановое обслуживание в то время, когда нужно немедленно потушить пламя.

Спецпосланник ВОЗ по COVID-19 так комментирует письмо Трампа: «Внезапно, в разгар масштабного кризиса, организации говорят, что основная заинтересованная сторона (США) думает, что они (в ВОЗ) все испортили, и поэтому главный спонсор собирается забрать деньги».

Это решение, напоминает вирусолог, затрагивает 7,8 миллиарда человек. Угрозы Трампа кажутся «плохим сном» для сотрудников ВОЗ. «Они чувствуют себя ошеломленными. Они работают вместе с американцами и вместе делают хорошую работу. Они не могут этого понять», — сообщил британский специалист.

Отвечая на критику Трампа, доктор Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения заявил: «Мы предупредили мир 5 января. Уже 6 января разные страны начали принимать ответные меры». Что касается передачи вируса, Райан сказал: «У респираторного патогена всегда есть риск, что он может передаваться от человека к человеку».

В документах, принятых ассамблеей, говорится о принципах равного доступа к результатам «прорывных исследований» коронавируса, а также о том, что иммунизация признана «глобальным общественным благом».

Со своей стороны, Вашингтон не блокировал эту меру. Но он опубликовал письменное заявление об особой позиции по некоторым вопросам, включая формулировку о доступе к абортам и создании новых механизмов объединения патентов в ответ на пандемию, заявив, что США поддержат только существующие добровольные способы обмена интеллектуальной собственностью. США отклонили параграфы о «равном доступе к лекарствам», которые администрация Трампа рассматривает как подрывающие патентную защиту для фармацевтики и «устраняющие ключевой стимул» для инноваций.

В Америке и в мире критики Трампа расценили атаки на ВОЗ как попытку сделать из этой организации «козла отпущения» и отвлечь общественность от критики собственных действий по борьбе с пандемией в преддверии ноябрьских выборов.

В США, согласно данным, собранным Университетом Джонса Хопкинса, подтверждено более полутора миллионов случаев заболевания COVID-19, что составляет почти треть от общего числа в мире. В результате пандемии американская экономика в штопоре, потеряны десятки миллионов рабочих мест. Критики говорят, что Трамп не учел ранние признаки надвигающейся эпидемии и что реакция его администрации, в частности запутанный подход к тестированию, является ключевой причиной, по которой США также лидируют по смертности.

Медицинский журнал The Lancet на прошлой неделе опубликовал редакционную статью, призывающую избирателей США заменить Трампа и избрать лидера, который расширит возможности Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус. Фото: ЕРА

Несмотря на критическую редакционную статью, Трамп упомянул «Ланцет» в своем письме главе ВОЗ: «Всемирная организация здравоохранения постоянно игнорировала достоверные сообщения о распространении вируса в Ухане в начале декабря 2019 года или даже раньше, включая сообщения из медицинского журнала The Lancet», — пишет Трамп.

В ответ на это в американском журнале опубликовано заявление, в котором говорится: «Это утверждение фактически неверно. В декабре 2019 года The Lancet не опубликовал никакого отчета, ссылающегося на вирус или вспышку в Ухани или где-либо еще в Китае». Журнал напоминает, что его первые сообщения о коронавирусе были опубликованы 24 января.

ВОЗ стала еще одной международной организацией, в отношении которой 45-й президент высказал свое недоверие, отмечают СМИ.

Задолго до вспышки коронавируса президент поставил под сомнение ценность американского финансирования Организации Объединенных Наций, отказался от глобальных климатических соглашений, обвинил Всемирную торговую организацию, утверждая, что другие страны «грабят США». Критика и угрозы были высказаны даже в адрес НАТО.

Ядерный электорат президента подобные заявления встречал неизменным одобрением: мол, негоже американским налогоплательщикам оплачивать иностранных бюрократов, Америка превыше всего и всех.

Здешние СМИ, ссылаясь на источники в администрации, сообщают, что Белый дом изучает различные инструменты воздействия на КНР, включая санкции, отмену долговых обязательств и разработку новой торговой политики, чтобы «разъяснить Китаю и всему миру», что администрация Трампа возлагает ответственность на КНР за сокрытие правды о пандемии.

Президент США, появляясь на публичных мероприятиях, продолжает игнорировать ношение масок и перчаток и с разрешения врача принимает противомалярийный препарат Гидроксихлорохин (он же — плаквенил) для профилактики коронавируса, по одной таблетке в день.

Ежедневные тестирования на наличие коронавирусной инфекции пока дают отрицательный результат. В прошлом месяце управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов предостерегло американцев от употребления гидроксихлорохина вне больниц из-за побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. Несколько человек в США скончались, решив лечиться им самостоятельно на дому.