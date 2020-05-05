Китайский синдром Трампа

Президент Трамп и госсекретарь Помпео объявили, что располагают доказательствами, указывающими, что COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Ученые называют такие выводы «неподтвержденными», а разведывательные агентства выдают противоречивые заключения. В свою очередь, власти Китая яростно отвергают обвинения администрации США и задают свои неудобные вопросы, фактически перекладывая ответственность на американские научные разработки в области вирусологии.

Вторая волна

Надо отметить, что это уже вторая волна антикитайской риторики в связи с коронавирусом. После телефонного разговора президентов Трампа и Си Цзиньпина 27 марта 45-й президент США записал в своем твиттере: «Только что завершил хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Обсудили подробно коронавирус и его стремительное распространение по всей планете. Китай сильно продвинулся в понимании вируса. Мы тесно работаем вместе. С большим уважением».

После этого Трамп и Помпео даже на какое-то время перестали называть COVID-19 «китайским» или «уханьским» вирусом. В тот момент Помпео не произносил слово Китай, призывая к прозрачности или обвиняя другие правительства в «дезинформации».

И вот новая волна обвинений.

По мере приближения к ноябрьским выборам стало окончательно ясно, что коронавирус — главная тема повестки дня,

и то, как справится Белый дом с пандемией, предопределит шансы Трампа на переизбрание. Критики администрации обвиняют президента в перекладывании вины на других, включая «врагов народа» СМИ, администрацию Обамы, законодателей из демпартии и Всемирную организацию здравоохранения.

Вирус в США, по признанию Трампа, может привести к гибели 100 тысяч человек. Еще недавно президент говорил, что жертв будет 60 или 70 тысяч. Как особо отмечает глава государства, если бы не принятые им меры, число жертв могло бы превысить два миллиона человек. Впрочем, к началу лета эта цифра может возрасти до трех тысяч погибших в день. Об этом пишет в понедельник «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на администрацию президента.

Отмечается также, что ежедневно будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения. Сейчас в стране регистрируют 25 тысяч зараженных в сутки. Ужасный прогноз основан на данных Центра по контролю и профилактике заболеваний. Но это всего лишь прогноз. По данным на 4 мая, в США от коронавируса погибли почти 69 тыс. человек и заболели почти 1,2 миллиона.

По мере роста человеческих и экономических потерь все острее встает вопрос: кто виноват.

И кто же виноват?

В минувший четверг Трамп заявил в Белом доме репортерам: «Там (в Ухане) произошла ужасная вещь. Сделали ли они (КНР) ошибку или все началось с ошибки, а потом они сделали другую, или кто-то сделал что-то нарочно?»

В воскресенье в интервью Fox News в историческом месте Америки, у подножия памятника Аврааму Линкольну, президент повторил, что, по его мнению, Китай «совершил ужасную ошибку и не хотел признавать», что вирус пришел из уханьской лаборатории. И снова Трамп говорил без приведения доказательств: «На этот счет существует много теорий, и у нас есть много людей, которые крепко следят за этим. Ученые, разведчики и другие».

Китайская реакция на коронавирус была «классической коммунистической дезинформацией», заявил госсекретарь Майк Помпео в интервью воскресной аналитической программе телеканала ABC.

Рабочие в защитных костюмах берут мазки у старшеклассников. Фото: Reuters

«Я могу сказать вам, что существует значительное количество доказательств того, что это (вирус) пришло из той лаборатории в Ухане», — отметил Помпео. «Вы думаете, что китайцы сознательно распространили вирус или в лаборатории произошла авария?» — попыталась уточнить телеведущая Марта Раддац. «Я не могу ответить на ваш вопрос, — ответил госсекретарь, — потому что коммунистическая партия Китая отказалась сотрудничать с мировыми экспертами в области здравоохранения».

Ранее на пресс-конференции Помпео потребовал, чтобы китайское правительство предоставило доступ к своим биомедицинским лабораториям международным инспекторам, в том числе из США.

Вместе с тем, Помпео сказал ABC, что у него «нет причин не доверять» выводу офиса Директора национальной разведки (ODNI) тому, что американские спецслужбы «доверяют выводам ученых»: вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован. Такое двойное «доверие к доверяющему» получается.

Тем не менее в ODNI подтвердили, что Белый дом дал указание разведке расследовать возможность аварии в китайской лаборатории, позволившей вырваться вирусу наружу.

Белый дом приказал спецслужбам США просматривать перехваченные разведкой сообщения и другие данные, чтобы выяснить, скрывали ли Китай и, возможно, ВОЗ информацию о новом коронавирусе на раннем этапе, сообщили ABC News два представителя администрации.

В прошлом месяце Трамп объявил о временном прекращении финансирования бюджета ВОЗ — до окончания расследования, инициированного по его указанию. Президент заявил, что ВОЗ, созданная ООН, «не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность», потому что смертей от COVID-19 могло быть меньше, если бы «организация лучше сделала свою работу, когда коронавирус появился в Китае».

Критики Трампа отмечают, что США не нужно анализировать действия ВОЗ, чтобы выяснить, когда эта организация узнала о вирусе. Представители США были частью группы экспертов ВОЗ, которая в конце января отправилась в Китай после того, как Пекин, наконец, дал разрешение, сообщил представитель госдепартамента. Кроме того, американские чиновники работают на постоянной основе в штаб-квартире организации в Женеве.

Администрация рассматривает меры наказания КНР, пишут американские СМИ, ссылаясь на источники в Белом доме.

Еще в конце марта Трамп хвалил Си Цзиньпина и «прозрачность» его правительства, а теперь он допускает, что администрация будет добиваться компенсации от Пекина.

«Мы еще не определили окончательную сумму. Это очень существенно. Если вы посмотрите на мир — я имею в виду, это всемирный ущерб. Это ущерб США, но это и ущерб всему миру», — заявил 45-й президент на пресс-конфренции в Белом доме.

Мерой наказания могут стать новые пошлины, но возможны и другие шаги. Washington Post отмечает, что в частном порядке Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая «суверенного иммунитета» с целью дать возможность правительству или жертвам коронавируса в США подать в американский суд на Китай за «причиненный ущерб». Такие иски уже подали прокуроры штатов Миссури и Миссисипи, целый ряд частных компаний, представляющих средний и мелкий бизнес.

Прокитайские активисты держут плакат с фото Трампа и подписью: «Псих, уходи в отставку». Фото: Reuters

Некоторые чиновники администрации также обсуждали вопрос о том, чтобы США отменили часть своих долговых обязательств перед Китаем. «Неизвестно, поддержал ли президент эту идею», — заявили WP два осведомленных источника внутри Белого дома. Другие представители администрации предостерегают Трампа от попыток наказать Китай, заявляя, что эта страна направляет в Америку различные поставки для борьбы с вирусом.

Международная реакция

На международной арене обвинения Трампа пока не поддержал никто из коллег по «Большой семерке» или G-20. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал провести глобальное расследование вспышки болезни, но сказал, что нет никаких доказательств того, что болезнь была получена из лаборатории.

Президент Франции Эммануэль Макрон поставил под сомнение «прозрачность» Китая и его методы борьбы со вспышкой, но его офис опубликовал заявление, в котором говорится, что «по сей день отсутствуют фактические доказательства, подтверждающие информацию, распространенную в прессе Соединенных Штатов, которая устанавливает связь между источниками COVID-19 и работой лаборатории P4 в Ухане».

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн в интервью журналистам телеканала NBC заявил, что любые требования о выплате компенсаций, выдвигаемые Пекину в связи с коронавирусом, являются нелепыми и представляют собой «политический фарс».

Центральное телевидение Китая назвало Майка Помпео «врагом человечества» за распространение «политических вирусов», «трюки» и вмешательство «в международное сотрудничество в области здравоохранения».

Американская разведка, на которую косвенно ссылаются президент и госсекретарь, не дает однозначных выводов по данному вопросу.

С одной стороны, четырехстраничная незасекреченная часть доклада министерства внутренней (национальной) безопасности, опубликованная 1 мая, содержит обвинения в адрес властей КНР «в сокрытии тяжести пандемии».

В аналитической справке DHS говорится, что, принижая серьезность коронавируса, Китай увеличил импорт и сократил экспорт предметов медицинского назначения. Он попытался скрыть информацию, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных, — говорится в докладе.

Что увидели «пять глаз»

С другой стороны, сотрудники разведки США не подтвердили подлинность материалов, которые опубликовала австралийская газета The Daily Telegraph. Австралийская газета опубликовала выводы экспертов разведок Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США — так называемого сообщества пяти глаз.

Газета утверждает, что разведки в указанных государствах пришли к выводу, что китайская сторона целенаправленно скрывала данные о распространении коронавируса. Австралийская газета пишет, что еще в начале декабря власти КНР обладали информацией, что вирус передается от человека к человеку, однако официально признали это лишь 20 января. В этот период китайские власти «скрывали информацию о вирусе, не давали ни слова врачам, уничтожали улики в лабораториях и отказывались предоставлять образцы живого вируса международному медицинскому сообществу».

Разведка находится под большим давлением администрации, сообщают здешние СМИ из числа критиков Трампа. Washington Post: «высокопоставленные чиновники администрации «подтолкнули» американские разведывательные агентства к поиску доказательств в поддержку необоснованной теории о том, что правительственная лаборатория в Ухане была причиной вспышки коронавируса». Аналитики разведки обеспокоены тем, что давление со стороны Белого дома «искажает оценки» относительно вируса.

Выводы, сделанные под давлением, могут быть использованы в качестве политического оружия в «усиливающейся борьбе» с Китаем. Недавний «самый печальный пример политизации разведки», отмечают источники газеты, — давление на спецагентства администрации Буша-мл. в 2002 г. с требованиями подтвердить обладание Ираком оружия массового уничтожения и связи Саддама Хусейна с Аль-Каидой (запрещенной в РФ организации. — ред.).

Повторится ли история в этот раз? Всякое историческое сравнение хромает. В случае Трампа — антикитайская риторика может легко смениться новыми заверениями в дружбе и восхищении председателем Си. Мы это уже проходили.