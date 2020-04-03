Почему в Германии низкая смертность от коронавируса

Среди стран-лидеров по количеству заболевших коронавирусом четвертое место в мире занимает Германия. При этом смертность сильно ниже, чем в других европейских странах с большим числом зараженных — 12 человек на миллион. Для сравнения: в Италии эта цифра — 230 человек на миллион, в Испании — 216, во Франции — 62, в Великобритании — 43. Германия тоже пошла по пути строгих мер карантина, но они мягче, чем у многих стран-соседей. Как немцам удается держать ситуацию под относительным контролем?

Во время пандемии коронавируса церковные службы перешли в онлайн. На пустых скамьях — фотографии прихожан. Фото: EPA

На время пандемии главным центром, откуда правительству поступают рекомендации относительно борьбы с коронавирусом, стал подведомственный Минздраву институт имени Роберта Коха. Там призывают пока не радоваться хорошей статистике и вообще не слишком ей доверять, потому что на вопрос «как считать?» точного ответа нет. Во-первых, рассказала в комментарии «Новой» представительница института Марьеке Деген, не всегда возможно разделить тех, что умер непосредственно от коронавируса, и тех, кто умер от иной причины, но будучи инфицированным: при наличии теста с положительным результатом умершего автоматически записывают в статистику смертности от вируса.

«Если кто-то инфицированный умирает, этот случай регистрируется, даже если нельзя сказать наверняка, что причиной летального исхода стал вирус, — говорит она. — А когда люди страдают от других серьезных заболеваний, это не всегда легко определить». С другой стороны, есть люди, умершие от пневмонии, но не проходившие тестирование на коронавирус, — в таких случаях, по словам Деген, стараются проводить посмертное тестирование, но отследить все случаи тоже невозможно.

Во-вторых, в институте Коха считают, что Германия все еще на начальной стадии эпидемии, — значит, динамика будет меняться. «Невозможно назвать точную цифру смертности в разгар пандемии, — говорит Марьеке Деген. — Мы видим все больше смертей и не можем предсказать, как это будет развиваться. Конечно, мы делаем все, чтобы замедлить распространение вируса, чтобы не перегружать возможности системы здравоохранения».

Именно на грамотную работу системы здравоохранения Германия сделала ставку с самого начала,

и в основе этой системы — тестирование.

Первый случай коронавируса в Германии был зарегистрирован в конце января, но с самого начала года, когда единственным очагом заболевания оставался Китай, немецкие ученые начали работать над тестом на определение вируса. Первый тест на COVID-19, разработанный Институтом вирусологии при берлинской больнице Шарите, появился уже в середине января. Его разработкой руководил директор института доктор Кристиан Дростен, который в 2003-м разрабатывал тест на SARS. Именно Дростен в январе одним из первых отметил, что новый коронавирус по своей структуре необычайно похож на SARS.

В институте Коха массовое тестирование называют одним из факторов успеха. «Институт имени Роберта Коха рекомендовал начать массовое тестирование на самой ранней стадии, чтобы выявить случаи заражения как можно раньше и замедлить распространение, — отмечает Марьеке Деген. — Кроме того, в Германии достаточно лабораторий для проведения такого тестирования».

Если конкретнее, по подсчетам разработчика теста Кристиана Дростена,

Германия способна проводить около 500 тысяч тестирований в неделю. Сравните, Испания на прошлой неделе провела около 140 тысяч тестов, Италия — 200 тысяч.

Именно массовое тестирование, по словам Марьеке Деган, позволяет выявлять бессимптомных инфицированных и больных с легким течением, чтобы сразу же изолировать их. В противном случае, говорит она, эти случаи не выявлялись бы — и цепочка заражений продолжалась бы дальше. Кстати, еще до того, как в Германии был зарегистрирован первый случай, правительство постановило, что анализ при наличии симптомов и возможного контакта с зараженным будет для пациента бесплатным.

Еще один фактор — оснащенность больниц. По данным исследования, проведенного научным журналом Intensive Care Medicine,

Германия — лидер в Европе по числу реанимационных коек на 100 тысяч населения, здесь этот показатель — 29,2. Во Франции 11,6 коек на 100 тысяч населения, в Италии — 12,5, в Испании — 9,7.

Кроме того, Германия лучше других стран оснащена аппаратами ИВЛ — их в стране около 25 тысяч. Еще 10 тысяч в ближайшее время по госзаказу должна произвести немецкая компания Draegerwerk.

На руку статистике играет и средний возраст заболевших — 46 лет. В Италии, например, это 63 года. То есть немцам пока удается оградить наиболее уязвимую часть населения — пожилых людей.

Военные и полиция на границе Германии и Польше, проход через которую ограничен на фоне пандемии коронавируса. Фото: EPA

При этом карантинные меры в Германии мягче, чем во многих странах. Здесь также закрыты все учебные заведения, нельзя собираться компаниями (в большинстве земель — больше двух), те, кто вернулся из-за границы или контактировал с больными, обязаны самоизолироваться. Во многих землях закрыты бары, рестораны, ночные клубы. На отдельных территориях ограничения более жесткие: так, в городе Йене в Тюрингии нельзя выйти из дома без повода, а в Баварии введен комендантский час.

Но на уровне страны нет запретов на выход из дома, походы на работу, в магазин, на пробежку или прогулку

(во время которой людей, конечно, активно призывают держать социальную дистанцию). Нет запрета и на перемещения внутри страны — правда, Ангела Меркель на днях призвала граждан оставаться дома и никуда не ехать во время пасхальных каникул. То есть многие решения — на совести самих немцев.

И, судя по всему, это работает. Университет Мангейма теперь еженедельно проводит интернет-опросы и обобщает их результаты в отчетах под названием Corona Studies. Согласно последнему отчету, большинство немцев (58%), продолжает работать по-старому, 21% перешел на удаленку, у остальных — разные варианты укороченного дня или гибкого графика. А вот личная жизнь разительно изменилась. Согласно последнему исследованию, на неделе с 25 по 31 марта лишь 6% немцев встречались с коллегами, друзьями или членами семьи ежедневно или регулярно, 69% не встречались вообще ни с кем.