Новеллы сентября

Протесты в Хабаровске, Башкирии, Беларуси и отравление Алексея Навального сместили на второй информационный план предстоящий 13 сентября единый день голосования. Между тем, как указывается в докладе «Голоса», в этот день пройдут выборы глав 18 регионов, довыборы депутатов Госдумы по четырем округам, выборы 11 региональных парламентов и 22 горсоветов в административных центрах регионов. На этих выборах, проходящих за год до выборов Госдумы (по плану — осень 2021 года), будут испытаны последние новшества в избирательном законодательстве, инициированные Кремлем, и впервые применят «трехдневное голосование». В сочетании как со старыми, так и с новыми приемами недопущения оппозиционных кандидатов это еще больше снижает политическую конкуренцию. Анализ «Голоса» и сведения, имеющиеся у автора, это убедительно подтверждают.

Формально, заметим, конкуренция даже немного выросла — но лишь за счет очевидно лояльных и вполне безопасных для Кремля «новых партий», почти везде допущенных к региональным выборам, в отличие от реально оппозиционных партий и кандидатов. Видимо, им хотят дать возможность попасть в хотя бы в один региональный парламент — что автоматически дает право выдвигать кандидатов и списки в Госдуму без сбора подписей, а потом сыграть роль спойлеров для оппозиции.

Но сначала — о выборах губернаторов, которые пройдут в 18 регионах.

Здесь «поляна» зачищена полностью: к выборам допущены лишь неотличимые до степени смешения представители четырех думских партий, слегка разбавленные традиционными спарринг-партнерами власти типа «Партии Роста», «Партии пенсионеров» или Коммунистической партии социальной справедливости (КПСС).

Подавляющая часть действующих губернаторов или временно исполняющих их обязанности либо выдвинута «Единой Россией», либо ей поддержана, а прочие кандидаты, как правило, никакой опасности для них не представляют

(разве что в Иркутской области возможны неожиданности).

А в Смоленской области и Чувашии, где на выборы идут действующий губернатор от ЛДПР Островский и врио губернатора от «Справедливой России» Николаев соответственно, единороссы даже не выдвинули кандидатов — показав, что эти регионы отданы «на откуп» системным партиям за правильное поведение.

Огромные проблемы для Кремля могли возникнуть в двух регионах — Архангельской области и Коми. Причина проста: Шиес.

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Эта история заставила уйти в отставку бывших глав регионов, назначенные на их место нужного «веса» еще не обрели, а лидеры протеста твердо намеревались баллотироваться в губернаторы: Олег Мандрыкин, предложенный коалицией защитников Шиеса, в Архангельской области выдвигался от «Яблока», Олег Михайлов в Коми — от КПРФ. И скорее всего, они победили бы — но именно поэтому не были допущены к выборам при помощи «муниципального фильтра».

В обоих случаях, что бывает крайне редко, оппозиционные кандидаты реально прошли этот «фильтр», собрав необходимое число подписей муниципальных депутатов, но затем были отсеяны по давно отработанной технологии: якобы часть депутатов, поставивших за них подписи, ранее уже подписалась за других. И Мандрыкин, и Михайлов заявляли об административном давлении на депутатов и о том, что для кандидатов от партии власти и их спарринг-партнеров муниципальные подписи собирались так, чтобы «забетонировать» прохождение «фильтра» нежелательными кандидатами. А могло быть и проще: поняв, что Мандрыкин преодолевает «фильтр», власти срочно имитировали бы якобы ранее поставленные за других кандидатов подписи ряда депутатов, поддержавших Мандрыкина.

Что касается выборов региональных парламентов (в 11 регионах) и выборов депутатов административных центров регионов (в 22 регионах), то кроме думских партий и партий, представленных в соответствующих парламентах и имеющих «льготу», всем остальным надо было собирать подписи для регистрации.

При этом после изменений законодательства регистрироваться по подписям стало еще сложнее: во-первых, теперь допускается не 10%, а лишь 5% «брака», а во-вторых — теперь избиратель должен сам поставить в подписном листе свою фамилию, имя и отчество (раньше это делал сборщик подписей). Тем самым вероятность случайных погрешностей возрастает, а процент «брака», как уже сказано, снижен вдвое. И результаты налицо: пройти подписной барьер удалось, за редкими исключениями, только тем, кто договорился с властями.

Приведем лишь одну цифру: по данным «Голоса»,

90% кандидатов от партий, которые должны были собирать подписи, были отсеяны.

Прошли, за редкими исключениями, лишь партии-спойлеры — как традиционные, так и вновь созданные.

Общая картина такова (данные «Голоса»): все списки зарегистрированы на выборах региональных парламентов у «Партии пенсионеров» (два по льготе и семь по подписям), «Партии Роста» (пять, все по подписям), КПСС (четыре, все по подписям).

Также все списки зарегистрированы у новых партий — прилепинской «За правду» (восемь, все по подписям) и «Зеленой альтернативы» (два, по подписям).

Шесть списков выдвинула еще одна новая партия — «Новые люди» (зарегистрированы по подписям четыре), четыре — новая «Партия прямой демократии» (зарегистрированы три).

«Голос» отмечает стремительную регистрацию Минюстом перечисленных четырех «новых» партий — в среднем их регистрировали менее чем за месяц.

На фоне того, что Алексею Навальному свою партию зарегистрировать не дают годами, а Дмитрий Гудков так и покинул «Гражданскую инициативу», не дождавшись возможности ее переименовать,

такой режим наибольшего благоприятствования может быть объяснен только их полной безопасностью для Кремля и намерением использовать их в качестве спойлеров для оппозиции.

На съезде партии «Новые люди». Фото: Арден Аркман

По восемь списков выдвинули «Коммунисты России» (зарегистрированы четыре: три по льготе и только один по подписям) и «Родина» (зарегистрированы шесть: три по льготе и три по подписям).

«Яблоко» выдвинуло четыре списка, но зарегистрирован только один (по льготе в Костромской области; в Челябинской, Курганской и Рязанской областях по подписям отказали). У ПАРНАС единственный выдвинутый список получил отказ.

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На выборах в столицах регионов отсеивали не так жестко. Без потерь, по данным «Голоса», прошли «Патриоты России» (зарегистрированы все четыре списка), РЭП «Зеленые» (два), «За правду» (один). У «Коммунистов России» зарегистрированы восемь списков из девяти, у «Родины» — семь списков из восьми, у «Партии Роста» — четыре списка из пяти, у «Партии пенсионеров» — шесть списков из восьми, у партии «Новые люди» — три списка из пяти, у «Яблока» — пять списков из десяти, у КПСС — один список из двух, у «Гражданской платформы» — один список из трех.

Как отсеивали неугодных? И привычными, и новыми методами.

Два традиционных способа отсева — признание подписей избирателей, якобы проставленных другими лицами (по заключениям почерковедов) и якобы неверное указание данных избирателей (по данным МВД или ГАС «Выборы»).

Известно, что почерковеды, бракующие подписи, не несут никакой ответственности за лживые заключения, а оправдаться невозможно — суды не принимают никаких доказательств, даже если граждане лично являются в суд и свидетельствуют, что это их подписи.

В первый раз таким свидетелям отказались верить в 2007 году, когда «Яблоко» снимали с выборов в питерский ЗАКС, а последний громкий скандал был в 2019 году на выборах депутатов Мосгордумы. В этом году «театр абсурда» продолжился — у «Яблока» в Челябинской области, в Иванове и Нижнем Новгороде избиркомы (вплоть до ЦИК) и суды не принимали никаких доказательств подлинности подписей избирателей. Но две ситуации поразительны даже на фоне всего, что мы видели раньше.

Одна — в Иванове, где судья, который рассматривал жалобу кандидата от «Яблока» Андрея Автонеева, позвонил ему и, полагая, что говорит с представителем избиркома, стал объяснять, каких материалов ему не хватает для того, чтобы признать отказ в регистрации кандидата законным (!). После этого судье пришлось брать самоотвод, но суд, несмотря на то, что Автонеева поддержал даже прокурор, все равно кандидату отказал.

Вторая — в Нижнем Новгороде, где сняли сразу нескольких кандидатов «Яблока», хотя избиратели лично заявили, что подписывались в их поддержку. При этом по делу одного из кандидатов — Алексея Садомовского — судья Нижегородского районного суда Юлия Кучерова вынесла решение, где черным по белому написано: к показаниям граждан, которые заявляют, что они лично заполняли подписные листы и в них лично расписывались, суд относится «критически, с учетом того обстоятельства, что они являются сторонниками административного истца и желают, чтобы его избрали».

Это называется — тушите свет: сбор подписей как условие регистрации проводится именно для того, чтобы подтвердить поддержку кандидата избирателями. Значит, его поддерживают — но в регистрации отказывают?

Не помогло даже то, что процесс сбора подписей был снят на видео, которые демонстрировались в суде. Но не убедили суд, который предпочел заключение эксперта (чей вывод, как написано, носит «вероятностный» характер)...

Вторую причину снятия — из-за якобы неверных данных избирателей — тоже почти невозможно оспорить в суде. Даже когда удается доказать (как, например, «Яблоку» в Рязанской области), что неверными являются не данные избирателей, а базы данных ГАС «Выборы», отличающиеся от базы данных ФМС.

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Наконец, появилась новая технология отказа, в наличии которой на собственном примере убедилось «Яблоко» в Челябинской области — когда к оппозиционным партиям в качестве сборщиков подписей засылают персонажей, являющихся членами избирательных комиссий. По закону они собирать подписи не могут, и все, ими собранное, автоматически уходит в брак. Вот только как от этого защититься, если в открытом доступе чрезвычайно сложно найти полные списки членов всех избирательных комиссий и проверить, нет ли там того, кто пришел предлагать свои услуги в качестве сборщика?

Итоговая картина, как уже сказано, не очень радостна. Но все же полностью искоренить реальную конкуренцию не удалось — а это значит, что хотя бы на части выборов 13 сентября граждане могут добиться перемен.