Восемнадцать друзей Кремля

Выборы восемнадцати губернаторов пройдут 13 сентября в единый день голосования в России. Проблемными для власти регионами, где существуют шансы на второй тур, эксперты в первую очередь называют Иркутскую и Архангельскую области. Даже учитывая недопуск независимых кандидатов, там сохраняется вероятность протестного голосования. В первом случае — из-за конфликта врио главы региона с местными элитами, во втором — из-за накопившегося протестного потенциала населения в связи со строительством мусорного полигона вблизи станции Шиес. Корреспондент «Новой» обсудила с политологами, могут ли сентябрьские выборы преподнести дополнительные сюрпризы Кремлю.

Пять из восемнадцати регионов может ждать второй тур — к такому выводу пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» в своем докладе: «Пандемия коронавируса, последовавшие за ней локдаун и рост социально-экономической напряженности, а также новый виток антиистеблишментных настроений на Дальнем Востоке (а затем и на Западе — во внешнем контуре Беларуси) вместе задают напряженный контекст перед единым днем голосования в российских регионах», — сказано в докладе.

Среди самых вероятных регионов «на второй тур» в документе названы:

Иркутская область,

Архангельская область,

Костромская область,

Пензенская область,

Краснодарский край.

Средняя вероятность:

Ростовская область,

Пермский край,

Тамбовская область,

Коми.

Низкая вероятность:

Севастополь,

Камчатский край,

Татарстан,

Ленинградская область,

Смоленская область,

Брянская область,

Еврейская автономная область,

Калужская область,

Чувашия.

«Поработал с военной выправкой»

Игорь Кобзев. Фото: РИА Новости

В Иркутской области у врио губернатора Игоря Кобзева среди соперников в первом туре будет депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. В прошлом у Щапова десять лет службы в иркутском управлении ФСБ.

Как рассказала «Новой» экономист, профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич, Игорь Кобзев «сделал слишком много для того, чтобы настроить против себя местные элиты, в том числе муниципалитеты, которые всегда были достаточно самостоятельны», и это его основная проблема на ближайших выборах:

— Он вступил в клинч с мэрами многих городов на всей территории Иркутской области. Как мне рассказывали иркутяне, одномоментно были введены равные жесткие ограничения [в связи с коронавирусом] для работы всего сектора рыночных услуг. Он — человек из МЧС, военный человек. Он просто ввел жесткие ограничения, а мэры, которые живут с этих арендных плат, налогов на совокупный доход с малого бизнеса, протестовали. Они требовали дифференцированной политики. А у них [в Иркутской области] еще ограничения снимались позднее всех — они действовали еще в июле. Кобзев подпортил отношения с крупными муниципалитетами — они остались без денег. То есть поработал с военной выправкой, я бы так сказала.

В расходах правительства региона тоже есть на что обратить внимание, прежде всего — на резкий рост расходов на социальную политику. Если в целом по стране за первое полугодие (с января по июнь) расходы на соцполитику выросли на 16%, то в Иркутской области они подскочили на 48%.

— Для меня это совершенно очевидный знак того, что пытаются распределять деньги, чтобы подкупить население, — объясняет Зубаревич, — Такие же фишки делал Беглов, там примерно такой же был рост накануне выборов в Санкт-Петербурге.

Все это происходит при невысоком размере трансфертов в Иркутскую область из федерального бюджета: «Я подсчитала трансферты коронавирусные (апрель-май-июнь, то есть за три месяца) по всем регионам, где состоятся губернаторские выборы, — продолжает Зубаревич.

— Есть выборные регионы, где совершенно феерический рост. А вот у Иркутской области трансферты выросли только в 1,3 раза.

Чтобы было наглядно: в Смоленской — в шесть раз, в Севастополе — в пять раз, в Еврейской автономной области — в десять раз, на Камчатке — в три раза».

По словам Зубаревич, именно экономических предпосылок ко второму туру в Иркутской области нет, но, учитывая конфликт Кобзева с местными элитами, «если "умное голосование" прокатит, будет интересно».

При этом политолог Александр Кынев отмечает, что общий мониторинг иркутской предвыборной кампании показывает, что у основного соперника Кобзева — Михаила Щапова — кампания пока слабая: «В регионе его знают плохо. Поэтому если второй тур и случится, то не потому, что Щапов или Чиркова (кандидат в губернаторы Архангельской области. — Ред.) вели какую-то мощную кампанию, а потому, что это будет протест общественных настроений против безликих временно исполняющих обязанности и всей политики федерального центра в отношении регионов».

Коммунисты-отказники

То, что Щапов вообще зарегистрирован на выборах, выглядит исключением на фоне того, что пять из шести отказов в регистрации представителям парламентских партий пришлись на долю КПРФ, к такому заключению пришли авторы доклада, проведенного фондом «Либеральная миссия».

Михаил Щапов. Фото: Анна Исакова / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

— Причина [отказов представителям КПРФ] в том, что, когда избиратель голосует протестно, — он, конечно, пытается голосовать рационально. И в этом смысле есть некое стереотипное представление, что если не за власть, то за кого? Коммунисты воспринимаются как наиболее сильная альтернатива, это во-первых, — объясняет Александр Кынев. — Во-вторых, все кандидаты, которым отказано, — это люди достаточно молодые и энергичные. Имиджево чем-то близкие к тому же Валентину Коновалову или Фургалу. То есть молодые и средних возрастов. Они воспринимаются как наиболее опасная альтернатива.

— Щапова потому и допустили, что, с точки зрения Кремля, он более договороспособный, — считает политолог Дмитрий Орешкин. — А других ярких альтернатив нет. Левченко был коммунистом, а в оттенках не все избиратели разбираются. Все будет зависеть от того, насколько Щапов сможет себя подать как преемник Левченко.

Бывший глава Иркутской области коммунист Сергей Левченко, которому пришлось подать в отставку по собственному желанию в декабре 2019 года, еще в июне написал письмо Владимиру Путину с просьбой предоставить ему возможность участвовать в досрочных выборах губернатора. Так как выборы являются внеочередными, Левченко, как губернатор, досрочно подавший в отставку, не имеет права участвовать в них.

— Выборы называются внеочередными, хотя на очередных он мог бы выдвигать свою кандидатуру. В Иркутске это очень хорошо понимают. И у людей это восторга не вызывает, — продолжает Орешкин. — Сергей Левченко — коммунист, был против «Единой России», в этом смысле он близок к значительной части населения этого региона. Его довольно грубо выперли с его позиции. Плох или хорош Левченко — это другой вопрос, но почему Москва так грубо себя ведет?

Соседский Хабаровск — вещь заразная в социальном смысле.

Иркутяне, думаю, захотят через избирательную урну поддержать то, что недоделано в Хабаровске, и решить свои проблемы. Так что голосование для московского ставленника будет тяжелым.

В июне Левченко поддержал выдвижение Щапова. А Щапов в интервью «Коммерсанту» заявил: «На региональном уровне я иду не на пустое место, буду продолжать начатое Сергеем Левченко».

«Своего не пустили. Все тотально зачищено»

Также в числе «проблемных» для власти регионов на этих выборах называют Архангельскую область. Ранее в регистрации получил отказ выдвинутый «Яблоком» и поддержанный коалицией «Стоп-Шиес» предприниматель Олег Мандрыкин, который мог иметь довольно высокие шансы на фоне врио губернатора единоросса Александра Цыбульского. Местное отделение партии «Яблоко» сообщало о масштабном противодействии в сборе подписей со стороны администрации региона.

Александр Цыбульский. Фото: РИА Новости

Таким образом, сейчас одним из основных соперников Александра Цыбульского будет Ирина Чиркова, депутат Архангельского областного собрания депутатов, член «Справедливой России».

— Я считаю, что самый «жесткач» — это будет Архангельская область, — говорит Наталья Зубаревич. — Первое: у них упали доходы бюджета, минус 6% за первое полугодие. Второе: им не компенсировали коронавирусное падение (за второй квартал — апрель–июнь). Минус 7% — по сравнению с тем, сколько трансфертов давали годом раньше во втором квартале. Данных по июлю пока нет, но мы успеем увидеть их перед выборами. Но за месяц накидать денег и успеть их распределить невозможно. Я не понимаю, честно говоря, почему так немилосердно обошлись с бюджетом Архангельской области. Они же сами поставили туда Цыбульского.

«Там, правда, другая история, там не экономика будет подбивать, — продолжает Зубаревич. — Цыбульский просто непопулярный. У людей накоплен протестный потенциал». Но при этом, как отмечает Зубаревич, «хабаровского уличного протеста» в случае Архангельской области не будет: «А за кого выходить? Своего [Мандрыкина] не допустили. Все тотально зачищено».

«Где комиссии почище, где народ повольнее — все может быть»

Что касается Костромской области, которой также авторы доклада «Минченко Консалтинг» приписывают вероятность второго тура, — в разговоре с «Новой» политолог Евгений Минченко отмечает, что здесь «ключевой момент — достаточно высокий антирейтинг и вялая кампания губернатора Сергея Ситникова». Наталья Зубаревич также обращает внимание на тяжелейшую экономическую ситуацию в регионе. В соперниках у Сергея Ситникова будет, в том числе, кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий.

Сергей Ситников. Фото: РИА Новости

— Ситников давно там работает (с 2012 года. — Ред.), но главная проблема не в нем сейчас — там тяжелейший экономический кризис, — говорит Зубаревич. — В Костроме один из основных налогоплательщиков — ювелирный бизнес. Он посыпался чудовищно. Соответственно падение промышленного производства по Костромской области — минус 17%. Это очень много, они чемпионы, и это еще по июню. Было и больше, в июне они начали выползать. А у них все еще — минус 17%. Ситников — очень простой, в этом смысле он свой, оттуда, но там очень тяжелый экономический кризис.

В докладе «Минченко Консалтинг» также упомянуты Пензенская область и Краснодарский край. В обоих этих регионах были зарегистрированы практически все выдвигавшиеся кандидаты. Согласно докладу фонда «Либеральная миссия»:

«Вероятно, понимание наличия значимой фальсифицируемой базы снимало у региональных властей опасения нежелательного для себя результата выборов».

В разговоре с «Новой» Евгений Минченко объясняет, что, так как выборы губернатора совмещены с выборами в органы местного самоуправления на многих территориях, — предполагается, что будет более активное наблюдение: «Плюс с рейтингами там все не очень хорошо. И у Кондратьева была явная череда имиджевых проколов».

Иной точки зрения придерживается Александр Кынев:

— Понятно, что и Кондратьев [Вениамин Кондратьев — губернатор Краснодарского края с 2015 года] и Белозерцев (Иван Белозерцев — губернатор Пензенской области с 2015 года. — Ред.) — губернаторы с проблемным рейтингом. Но я не думаю, что там будут риски. Если бы голосование везде было честным, я бы, может, согласился с этим прогнозом. Но, поскольку такие регионы, как Краснодарский край, у нас к зонам электоральной честности давно не относятся, учитывая, как там рисуют протоколы, — сильно сомневаюсь, что там допустят второй тур.

В этом контексте также интересны результаты, которые регионы выдали по общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию. Краснодарский край: «за» — 88,92%, Пензенская область: «за» — 85,25%. При этом в той же Костромской области процент поддержки поправок уже гораздо ниже: «за» — 67,92%, «против» — 31,19%. Иркутская область: «за» — 64,28%, «против» — 34,84%, Архангельская область: «за» — 65,78%, «против» — 33,38%.

Наталья Зубаревич также согласна с тем, что такие регионы, как Пензенская область и Краснодарский край, покажут тот результат, которого от них ждет федеральный центр:

«Почти с уверенностью говорю, что Краснодар и Пенза выдадут то, что надо выдать. А вот северо-восток страны, где комиссии почище, где народ повольнее — там все может быть.

Но боюсь, власть сейчас сделает все, чтобы не допустить вторых туров».

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— На мой взгляд, не должно быть никаких завышенных ожиданий [относительно вторых туров], чтобы не было больших разочарований, но дома сидеть точно не надо, — считает Александр Кынев. — Надо идти 13 сентября и голосовать, чтобы выразить свое отношение. Надо понимать, что шансы небольшие, но идти нужно.