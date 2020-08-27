Избраться за три дня

Во вторник, 25 августа, в Верховный суд России поступил иск от участников проекта «Объединенные демократы» с требованием отменить трехдневное голосование на сентябрьских региональных и местных выборах. Как считают истцы, во время утверждения правил проведения единого дня голосования Центральная избирательная комиссия превысила свои полномочия. «Новая газета» разобралась, какие детали ставят новую процедуру выборов под вопрос.

В середине сентября этого года в 83 субъектах России пройдут выборы разного уровня, на которых будут избраны главы двадцати регионов России, депутаты законодательных собраний одиннадцати субъектов федерации, а в четырех регионах пройдут довыборы в Госдуму. При этом голосование будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 сентября.

Понять законодательные условия, из-за которых ЦИК в принципе получил право сделать эти выборы многодневными, довольно сложно.

Несмотря на то, что этим летом федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав в России был изменен и новые правила дали ЦИК возможность устанавливать порядок и сроки голосования граждан, продлевая срок голосования на выборах всех уровнях до трех дней, воспользоваться поправками комиссия не могла (положения нового закона должны распространяться только на выборы и референдумы, назначенные после его вступления в силу).

Тем не менее в конце июля глава ЦИК Элла Памфилова объявила, что голосование на региональных и местных выборах все равно будет многодневным — 11 и 12 сентября пройдет досрочное голосование, а 13 сентября станет основным днем выборов.

Григорий Мельконьянц сопредседатель движения «Голос»

«Поправки, которыми воспользовался ЦИК, были приняты весной. Они давали комиссии возможность продлить голосование на несколько дней в связи с эпидемиологической обстановкой. Таким образом, голосование 13 сентября будет проходить не по поправкам о многодневном голосовании, а еще и по «противовирусным» поправкам. Это уникальная возможность, которой ЦИК решил воспользоваться».

В «Объединенных демократах» указывают, что проблема здесь скорее не в продолжительности процедуры, а в механизме ее работы. Для выборов 11–13 сентября ЦИК ввела две новые формы досрочного голосования — на дому и на придомовой территории, тем самым выйдя за пределы своих компетенций, считает координатор проекта «Объединенные демократы», юрист Анастасия Буракова.

Анастасия Буракова координатор проекта «Объединенные демократы», юрист

«Досрочное голосование в 67-м Федеральном законе (об избирательных гарантиях) зарегулировано достаточно жестко. Для начала голосовать можно только по заранее подготовленным заявлениям, кроме того, никакого придомового голосования, никакого надомного голосования быть не может. Соответственно, ЦИК, введя новые формы, по сути, приняла постановление, которое противоречит федеральному закону».

Фактически применение новых форм досрочного голосования сделают все три дня выборов полноценными (в иске кандидаты отметили, что досрочное голосование 11 и 12 числа буквально «девальвирует значимость голосования в день выборов»), что приведет к повторению опыта общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, прошедшее 1 июля этого года. В свою очередь во время плебисцита, по мнению Мельконьянца, период перед основным днем голосования использовался для фальсификаций и злоупотреблений.

— Наблюдатели лишены возможности в полном объеме контролировать досрочное голосование.

Создаются условия для подмены бюллетеней при ночном хранении, злоупотребления при выездном голосовании.

Очень много серых зон, которые сводят на нет те гарантии, которые для избирателей создаются на два дополнительных дня, — поясняет Мельконьянц.

Как продолжает сопредседатель «Голоса», проведение региональных и местных выборов именно в таком формате необходимо для «обкатки» технологий по многодневному голосованию в регионах перед думскими выборами в 2021 году. Как и во время голосования по поправкам в Конституцию, по его мнению, основной задачей будет достичь нужных показателей по явке, кандидатам или партии еще до основного дня голосования.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Снижение рейтингов «Единой России» и их кандидатов пытаются компенсировать манипуляциями и управлением выборами в период досрочного голосования. Это вполне очевидные политтехнологические приемы, которые с учетом фальсификаций становятся приемами уголовного кодекса. Расширение многодневного голосования на выборы 13 сентября говорит о том, что, несмотря на критику и зафиксированные проблемы, других способов добиться нужных результатов уже не осталось, — заключает Мельконьянц.

Иск в Верховный Суд подписали около ста зарегистрированных кандидатов, среди них участники предвыборных гонок в Татарстане, Новгородской, Владимирской и Ивановской областях. По закону Верховный суд должен рассмотреть их обращение в течение пяти дней, в среду в суде подтвердили, что получили иск.

— Политических иллюзий у меня нет, нет и иллюзий по поводу независимости судебной системы, к сожалению. Но правовые основания [обжаловать процедуру] все есть, поэтому очень интересно, как будет выкручиваться Верховный суд в случае отказа, — резюмирует Буракова.