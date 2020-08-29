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№ 93 от 28 августа 2020Читать номер
«Благодаря нам тут есть политика»
Как штабы Навального готовятся к единому дню голосования
Фото: vk.com/novosibirsk_2020
Фариза Дударовакорреспондентка
В единый день голосования — 13 сентября — в 20 регионах страны пройдут выборы глав субъектов, в 11 регионах назначены выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Из-за того что оппозиционным кандидатам под давлением со стороны властей сложно пройти «входной порог» и получить достаточное количество подписей для допуска к выборам губернатора, выборы в муниципальные депутаты на сегодняшний день становятся для них главной возможностью заявить о себе в политике.
13 сентября на муниципальных и региональных выборах кандидаты от оппозиции снова воспользуются системой «Умного голосования», которую Навальный впервые предложил в 2019 году. Тест тогда прошел успешно: например, на выборах в Мосгордуму кандидаты, которых поддержало «Умное голосование», во многих округах разгромили кандидатов от «Единой России».
Сайт «Умного голосования» встречает своих читателей небольшим баннером, на котором написано, что «Единая Россия» — это главная опора Путина, а благодаря объединению протестных голосов эту опору получится «выбить». Также на сайте можно зарегистрироваться, чтобы перед выборами получить рекомендацию, за кого из кандидатов стоит голосовать в вашем округе. Список кандидатов из членов штабов Навального выложили на сайте политика еще 18 августа.
Известно, что «Умное голосование» будет действовать во всех регионах, где работают штабы Навального. Например, в Новосибирске есть целая коалиция оппозиционных выдвиженцев во главе с координатором штаба Сергеем Бойко, которых будет поддерживать система «Умного голосования».
Коалиция «Новосибирск 2020» ставит себя в противовес не только «Единой России», но и КПРФ. «Коалиция создана активными горожанами для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом. Сделаем Новосибирск снова пригодным для жизни!» — так звучит главное заявление кандидатов от оппозиции.
На новосибирской политической арене Бойко заявил о себе в 2015 году. Тогда он совместно с двумя кандидатами от ПАРНАСа баллотировался в законодательное собрание Новосибирской области. Всех троих кандидатов не допустили до выборов, а сам Сергей Бойко устроил в знак протеста голодовку. В 2019 году он стал единственным кандидатом-самовыдвиженцем на выборах мэра Новосибирска, на которых занял второе место.
Несмотря на регистрацию на выборах, участникам коалиции «Новосибирск 2020» не дают вести агитационные мероприятия. Согласно заявлению Бойко, 24 августа он получил письмо с подписью мэра города Анатолия Локотя (КПРФ) о том, что кандидатам от коалиции запрещено заниматься агитационной деятельностью и встречаться с избирателями. В тот же день он получил повестку о необходимости явиться в отдел полиции для рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).
Уже 26 августа Центральный районный суд Новосибирска приговорил Сергея Бойко к штрафу в размере 20 тыс. за агитационный куб, который он разместил в центре города. Причем этот штраф стал вторым по аналогичному обвинению.
«Практически оправдали, можно сказать. А так двадцатка, и зарегистрированный кандидат может раздавать листовки в парке», — прокомментировал приговор сам Бойко.
К муниципальным выборам допущен и координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин. Он баллотируется в чебоксарское городское собрание по 17-му округу.
«Я думаю, что у меня есть все шансы победить, как бы я уже иду на победу. Я известный политик в Чебоксарах, давно этим занимаюсь, веду оппозиционную деятельность. Да, я и Бойко довольно известные, но параллельно с этим есть такой момент — мы давно ведем работу, что я в чебоксарском штабе Навального, что Бойко в Новосибирске. Благодаря нам тут есть политика. Мы делаем расследования, участвуем в выборах, побеждаем. Поэтому люди заряжаются успехами и победами и голосуют за нас», — рассуждает о своих шансах на победу Кочкин.
Муниципальный депутат от Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина считает, что выиграть на муниципальных выборах относительно просто, для этого только нужно вести активную предвыборную кампанию.
«Считаю, что шансы есть у всех, кто ведет работу. Даже в Дагестане, где есть работающие независимые кандидаты», — говорит Галямина.
Как и оппозиционным кандидатам в Новосибирске, Семену Кочкину не дают заниматься агитационной деятельностью в преддверии голосования. Координатор штаба Навального жалуется на то, что власти города стабильно не дают ему даже устанавливать на площадях кубы с информацией о своей предвыборной кампании и о предстоящих выборах.
«Все хорошо, за исключением того, что администрация города не дает мне проводить агитационные кубы, они выписывают протоколы на меня и моих волонтеров. В субботу буду проводить встречу у администрации города, для того чтобы как-то их вразумить. Не разрешают вести агитацию под предлогом того, что сейчас коронавирус», — говорит Кочкин.
В Чебоксарах Кочкин стал единственным кандидатом от штаба Навального, однако система «Умного голосования» в каждом из 21 избирательных округов в городе будет предлагать жителям голосовать за любого сильного кандидата, который сможет противостоять конкуренту из «Единой России».
На вопрос о том, как в Чебоксарах обстоят дела с поддержкой кандидатов от системной оппозиции, Кочкин ответил, что их ситуация отличается от ситуации в Новосибирске и ряде других городов, где КПРФ вступила в некий альянс с «Единой Россией».
«В Новосибирске же действительно КПРФ — это и есть «Единая Россия». Там Локоть стал губернатором, его даже члены «Единой России» поддержали. У нас другая история, у нас «Умное голосование» будет поддерживать кандидатов [от системной оппозиции]», — заявляет политик.
Примечательно, что в этом году многие оппозиционные кандидаты сразу нацелились именно на выборы муниципальных депутатов.
«Сложилось несколько тенденций. С одной стороны, политизация общества и интерес общества к политике. Местный уровень — это самая близкая политика, самая понятная и самая доступная в плане ресурсов, т.е. местным депутатам не нужно иметь много денег, опыта и т.д. С другой стороны, как отмечают социологи, с 2017 года наблюдается интерес к локальному,
не к федеральной повестке, а к местной, ближайшей повестке и к местным выборам.
И третья тенденция, на которую партии обратили внимание лишь после успехов в 2017 и 2019 годах, [заключается в том], что общественное мнение повернулось в сторону самоуправления. Мы понимали это с [политологом] Наталией Шавшуковой еще в 2015 году, когда запустили проект «Школа местного самоуправления». Далеко не все политики это тогда признали, и очень многие относились скептически к тому, что мы стали делать», — объясняет, с чем связана такая популярность выборов в местные самоуправления муниципальный депутат Юлия Галямина.
Несмотря на то что есть города, в которых кандидатов от штабов Навального не допустили до выборов, как, например, в Нижнем Новгороде и Тамбове, зарегистрированных оппозиционеров все равно осталось немало. Галямина объясняет это тем, что просто не было некоей «разнарядки сверху», а в регионах люди не хотели устраивать лишние проблемы местным жителям.
В социальных сетях стало популярным мнение, что отравление Навального станет своего рода катализатором для протестного голосования. По мнению Галяминой, это не будет относиться к регионам.
«На местном уровне не совсем верно говорить о протестном голосовании, потому что там избиратели обычно ориентируются на людей, на тех, кого они знают. В миллионниках да, это скорее всего повлияет, но не в маленьких регионах, из которых состоит вся Россия», — считает мундеп.
В марте этого года аналитики «Яблока» Иван Большаков и Владимир Перевалов опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что «Умное голосование» сыграло неоднозначную роль на выборах 3 сентября 2019 года, так как оно помогло некоторым оппозиционным кандидатам, но при этом помешало другим. По словам авторов, «Умное голосование» не определяло общий исход выборов и не отличилось высокой эффективностью.
Также, согласно исследованию, основную роль в прошлогоднем успехе оппозиционных кандидатов сыграло именно протестное настроение.
Юлия Галямина же считает, что система «Умного голосования» выполнила цель, для которой и была создана: «Про эффективность всегда нужно говорить, ориентируясь на цель. В этом смысле «Умное голосование» довольно эффективно для тех целей, которые оно перед собой ставит, то есть для тактической победы над «Единой Россией», точнее, даже не для победы, а для максимального ухудшения жизни «ЕР».
«Умное голосование» уже планируют использовать и на выборах в Госдуму в 2021 году. От штаба Навального будут выдвигаться Любовь Соболь и Иван Жданов.
Тем временем кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев подал в суд иск против Навального из-за включения его в список «Умного голосования». Киреев требует взыскать с Навального 1 млн рублей, т.к. он не давал согласия на включение своего имени в этот список.
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