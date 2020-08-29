«Благодаря нам тут есть политика»

В единый день голосования — 13 сентября — в 20 регионах страны пройдут выборы глав субъектов, в 11 регионах назначены выборы депутатов законодательных органов государственной власти. Из-за того что оппозиционным кандидатам под давлением со стороны властей сложно пройти «входной порог» и получить достаточное количество подписей для допуска к выборам губернатора, выборы в муниципальные депутаты на сегодняшний день становятся для них главной возможностью заявить о себе в политике.

13 сентября на муниципальных и региональных выборах кандидаты от оппозиции снова воспользуются системой «Умного голосования», которую Навальный впервые предложил в 2019 году. Тест тогда прошел успешно: например, на выборах в Мосгордуму кандидаты, которых поддержало «Умное голосование», во многих округах разгромили кандидатов от «Единой России».

Сайт «Умного голосования» встречает своих читателей небольшим баннером, на котором написано, что «Единая Россия» — это главная опора Путина, а благодаря объединению протестных голосов эту опору получится «выбить». Также на сайте можно зарегистрироваться, чтобы перед выборами получить рекомендацию, за кого из кандидатов стоит голосовать в вашем округе. Список кандидатов из членов штабов Навального выложили на сайте политика еще 18 августа.

Известно, что «Умное голосование» будет действовать во всех регионах, где работают штабы Навального. Например, в Новосибирске есть целая коалиция оппозиционных выдвиженцев во главе с координатором штаба Сергеем Бойко, которых будет поддерживать система «Умного голосования».

Коалиция «Новосибирск 2020» ставит себя в противовес не только «Единой России», но и КПРФ. «Коалиция создана активными горожанами для борьбы с «Единой Россией» и КПРФ, слившимися в единую партию власти, и для кардинальных перемен в управлении городом. Сделаем Новосибирск снова пригодным для жизни!» — так звучит главное заявление кандидатов от оппозиции.

На новосибирской политической арене Бойко заявил о себе в 2015 году. Тогда он совместно с двумя кандидатами от ПАРНАСа баллотировался в законодательное собрание Новосибирской области. Всех троих кандидатов не допустили до выборов, а сам Сергей Бойко устроил в знак протеста голодовку. В 2019 году он стал единственным кандидатом-самовыдвиженцем на выборах мэра Новосибирска, на которых занял второе место.

Фото: Наталья Гредина / Тайга.инфо

Несмотря на регистрацию на выборах, участникам коалиции «Новосибирск 2020» не дают вести агитационные мероприятия. Согласно заявлению Бойко, 24 августа он получил письмо с подписью мэра города Анатолия Локотя (КПРФ) о том, что кандидатам от коалиции запрещено заниматься агитационной деятельностью и встречаться с избирателями. В тот же день он получил повестку о необходимости явиться в отдел полиции для рассмотрения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка).

Уже 26 августа Центральный районный суд Новосибирска приговорил Сергея Бойко к штрафу в размере 20 тыс. за агитационный куб, который он разместил в центре города. Причем этот штраф стал вторым по аналогичному обвинению.

«Практически оправдали, можно сказать. А так двадцатка, и зарегистрированный кандидат может раздавать листовки в парке», — прокомментировал приговор сам Бойко.

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К муниципальным выборам допущен и координатор штаба Навального в Чебоксарах Семен Кочкин. Он баллотируется в чебоксарское городское собрание по 17-му округу.

«Я думаю, что у меня есть все шансы победить, как бы я уже иду на победу. Я известный политик в Чебоксарах, давно этим занимаюсь, веду оппозиционную деятельность. Да, я и Бойко довольно известные, но параллельно с этим есть такой момент — мы давно ведем работу, что я в чебоксарском штабе Навального, что Бойко в Новосибирске. Благодаря нам тут есть политика. Мы делаем расследования, участвуем в выборах, побеждаем. Поэтому люди заряжаются успехами и победами и голосуют за нас», — рассуждает о своих шансах на победу Кочкин.

Семен Кочкин. Фото: Твиттер штаба Навального в Чебоксарах

Муниципальный депутат от Тимирязевского района Москвы Юлия Галямина считает, что выиграть на муниципальных выборах относительно просто, для этого только нужно вести активную предвыборную кампанию.

«Считаю, что шансы есть у всех, кто ведет работу. Даже в Дагестане, где есть работающие независимые кандидаты», — говорит Галямина.

Как и оппозиционным кандидатам в Новосибирске, Семену Кочкину не дают заниматься агитационной деятельностью в преддверии голосования. Координатор штаба Навального жалуется на то, что власти города стабильно не дают ему даже устанавливать на площадях кубы с информацией о своей предвыборной кампании и о предстоящих выборах.

«Все хорошо, за исключением того, что администрация города не дает мне проводить агитационные кубы, они выписывают протоколы на меня и моих волонтеров. В субботу буду проводить встречу у администрации города, для того чтобы как-то их вразумить. Не разрешают вести агитацию под предлогом того, что сейчас коронавирус», — говорит Кочкин.

В Чебоксарах Кочкин стал единственным кандидатом от штаба Навального, однако система «Умного голосования» в каждом из 21 избирательных округов в городе будет предлагать жителям голосовать за любого сильного кандидата, который сможет противостоять конкуренту из «Единой России».

На вопрос о том, как в Чебоксарах обстоят дела с поддержкой кандидатов от системной оппозиции, Кочкин ответил, что их ситуация отличается от ситуации в Новосибирске и ряде других городов, где КПРФ вступила в некий альянс с «Единой Россией».

«В Новосибирске же действительно КПРФ — это и есть «Единая Россия». Там Локоть стал губернатором, его даже члены «Единой России» поддержали. У нас другая история, у нас «Умное голосование» будет поддерживать кандидатов [от системной оппозиции]», — заявляет политик.

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Примечательно, что в этом году многие оппозиционные кандидаты сразу нацелились именно на выборы муниципальных депутатов.

«Сложилось несколько тенденций. С одной стороны, политизация общества и интерес общества к политике. Местный уровень — это самая близкая политика, самая понятная и самая доступная в плане ресурсов, т.е. местным депутатам не нужно иметь много денег, опыта и т.д. С другой стороны, как отмечают социологи, с 2017 года наблюдается интерес к локальному,

не к федеральной повестке, а к местной, ближайшей повестке и к местным выборам.

И третья тенденция, на которую партии обратили внимание лишь после успехов в 2017 и 2019 годах, [заключается в том], что общественное мнение повернулось в сторону самоуправления. Мы понимали это с [политологом] Наталией Шавшуковой еще в 2015 году, когда запустили проект «Школа местного самоуправления». Далеко не все политики это тогда признали, и очень многие относились скептически к тому, что мы стали делать», — объясняет, с чем связана такая популярность выборов в местные самоуправления муниципальный депутат Юлия Галямина.

Юлия Галямина. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Несмотря на то что есть города, в которых кандидатов от штабов Навального не допустили до выборов, как, например, в Нижнем Новгороде и Тамбове, зарегистрированных оппозиционеров все равно осталось немало. Галямина объясняет это тем, что просто не было некоей «разнарядки сверху», а в регионах люди не хотели устраивать лишние проблемы местным жителям.

В социальных сетях стало популярным мнение, что отравление Навального станет своего рода катализатором для протестного голосования. По мнению Галяминой, это не будет относиться к регионам.

«На местном уровне не совсем верно говорить о протестном голосовании, потому что там избиратели обычно ориентируются на людей, на тех, кого они знают. В миллионниках да, это скорее всего повлияет, но не в маленьких регионах, из которых состоит вся Россия», — считает мундеп.

В марте этого года аналитики «Яблока» Иван Большаков и Владимир Перевалов опубликовали исследование, в котором пришли к выводу, что «Умное голосование» сыграло неоднозначную роль на выборах 3 сентября 2019 года, так как оно помогло некоторым оппозиционным кандидатам, но при этом помешало другим. По словам авторов, «Умное голосование» не определяло общий исход выборов и не отличилось высокой эффективностью.

Также, согласно исследованию, основную роль в прошлогоднем успехе оппозиционных кандидатов сыграло именно протестное настроение.

Юлия Галямина же считает, что система «Умного голосования» выполнила цель, для которой и была создана: «Про эффективность всегда нужно говорить, ориентируясь на цель. В этом смысле «Умное голосование» довольно эффективно для тех целей, которые оно перед собой ставит, то есть для тактической победы над «Единой Россией», точнее, даже не для победы, а для максимального ухудшения жизни «ЕР».

«Умное голосование» уже планируют использовать и на выборах в Госдуму в 2021 году. От штаба Навального будут выдвигаться Любовь Соболь и Иван Жданов.

Тем временем кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области от ЛДПР Константин Киреев подал в суд иск против Навального из-за включения его в список «Умного голосования». Киреев требует взыскать с Навального 1 млн рублей, т.к. он не давал согласия на включение своего имени в этот список.