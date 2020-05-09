У войны не старое лицо

Анна Жаворонковабильд-редактор "Новой газеты"
предисловие
Анна Жавронкова, бильд-редактор «Новой газеты»
В школе мы ходили на встречи с ветеранами. Седые бабушки и дедушки, медали на потертых пиджаках… Они рассказывали детям про войну.
А дома дед доставал семейный альбом и, показывая фотографии людей c такими же морщинами, в таких же пиджаках, тоже рассказывал: это дядя Шура — он воевал в Сталинграде, вот — видишь — медаль! А это твой прадед — Петр Дмитрич, ему в 41-м орден Красной Звезды в Кремле вручал лично (!) Калинин. И тогда, 20 лет назад, мне казалось, что война — это про стариков. Седых и в медалях.
А потом в какой-то момент я, листая альбомы с военными фотографиями, заметила, что на меня смотрят не старики, а ровесники. И стало ясно, что я ошибалась: у войны, оказывается, молодое лицо. Как лица на этих старых снимках. Это молодые лица, почти все — улыбаются.
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Анонс
9 мая на портале «История России в фотографиях» стартует мультимедийный проект «Наша победа-75». Он продлится до 24 июня — дня, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялся первый Парад Победы.
Проект основан на коллекции МАММ. В него войдут 75 видеороликов на основе фотографий; 25 фотовыставок; ролики, посвященные военным фотографам; видеоролики на основе кинохроники военных лет, а также фотовыставки на основе фотографий из семейных архивов, присланных пользователями на сайт «История России в фотографиях».
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