Елизавета спасенная

Чудеса случаются. Ну, если не чудеса, так счастливые стечения обстоятельств — точно. Только в понедельник страна спасла Илюшу Рожковского. А уже в среду стало известно, что деньги — 155 миллионов рублей, между прочим, — нашлись для годовалой Лизы Краюхиной.

О Лизе «Новая» писала в феврале этого года: у девочки из маленькой деревни Боярка, что в 49 километрах от Екатеринбурга, спинальную мышечную атрофию выявили в начале января. На тот момент ей уже был год и четыре месяца. Инъекцию Zolgensma — единственного лекарства, которое полностью останавливает это смертельное заболевание — нужно было сделать до двух лет.

Родители бросились искать деньги. Поучаствовали в спецвыпуске «Новой», посвященном СМА, привлекли к сбору артистов и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. В конце концов, написали письма президентам России и США: Владимиру Путину и Дональду Трампу. Мировые лидеры остались единственными, кто не откликнулся, зато история Лизы после обращения к ним облетела всю страну.

С февраля родителям и волонтерам удалось собрать 31 миллион рублей. Но не хватало еще 124 миллиона. Чтобы собрать их, оставалось пять месяцев. Но тут случилось неожиданное: с семьей Лизы связались представители владельца Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина и сообщили, что бизнесмен принял решение «закрыть» оставшуюся сумму.

— Мы уже находимся на пути в Москву. Лизу должны положить в клинический институт имени Вельтищева, где ей сделают укол Zolgensma. До этого надо пройти обследование, — рассказывает мама девочки Алена Краюхина.

— Мы очень надеемся, что инъекцию сделают в течение двух недель. Очень большое спасибо всем, кто нам помогал. Не верится.

Представители Владимира Лисина подтвердили «Новой газете», что деньги на лечение Лизы будут выделены.

Каждый закрытый сбор для ребенка со СМА — сродни чуду: слишком больших денег стоит лекарство. Но с начала года эти деньги собрали уже четырежды: для екатеринбурженки Ани Новожиловой, для «мальчика с соломенными волосами» из Зеленограда Тимура Дмитриенко, для годовалого парня со Ставрополья Ильи Рожковского, и вот теперь — для Лизы. В сборы вложились все: и те, кто мог дать сто рублей, и те, кто мог дать сто миллионов. Многие тысячи человек.

Но мы знаем, кто может вложиться еще.

Уважаемые депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства. Уважаемый господин президент! В стране — всего около ста детей, которым может помочь единственное пока в мире лекарство от СМА. Помогите им получить его. Будьте достойны своего народа.